Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила, что хочет участвовать в выборах президента России в 2018 году, не поддерживает российский слоган «Крым наш», но и не против него. Об этом говорится в ее открытом письме, которое 18 октября опубликовала редакция «Ведомостей».

«Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появились настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решат, как им жить, и на равных со всем мировым сообществом и соседями решат, чей же Крым на самом деле», – заявила Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября официально объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Собчак отметила, что уже 5 лет вместе с оппозиционерами и «десятками тысяч других людей» выходит на митинги и требует изменений, однако этого не происходит.

Оппозиционер Алексей Навальный, который также намерен участвовать в выборах президента соседней России, раскритиковал Ксению Собчак, назвав ее «карикатурным либеральным кандидатом». Она в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив при этом «объединить усилия».

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что Навальный не сможет баллотироваться в президенты соседней страны до 2028 года из-за условного осуждения.

В Кремле заявили, что намерение Собчак участвовать в выборах «полностью подпадает под положения Конституции». Представитель президента соседней России Дмитрий Песков в эфире «Дождя» назвал телеведущую «талантливым человеком».

Если президент соседней России Владимир Путин будет баллотироваться и победит на выборах 2018 года, то, по конституции этой страны, он не сможет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году. Следующие выборы после этого должны состояться в 2030 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».