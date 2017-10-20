Небольшое кафе в небольшом курортном поселке на западном побережье Крыма. Всего три посетителя в самом помещении: пожилая женщина с внучкой за одним столиком и еще одна пенсионерка за другим. Столько же народу – на улице. Судя по всему, последние – приезжие​ гурманы-курортники, которым в тот октябрьский день повезло с погодой.

Накануне лета

В последнюю субботу мая, помнится, посетителей в этом кафе вообще (кроме меня) не было. По набережной гуляли только выпускники школ, съехавшиеся к морю по давней местной традиции со всего района. В ожидании автобуса в Симферополь заглянул в уютное кафе в восточном стиле рядом с маленькой автостанцией. Не устоял перед ароматами – заказал шурпу и кофе.

После легкой трапезы расспросил хозяйку семейного «общепита» о видах на тогда еще предстоящий летний сезон. Эльвира – так ее звали – после некоторых колебаний все же согласилась. Но только попросила не «привязываться» к названию поселка: мол, в свете последних тенденций относительно крымских татар не хочет навлечь на себя какие-либо неприятности со стороны местных властей.

Оказалось, Эльвира вместе с мужем держит кафе и продуктовый магазинчик с лета 2004 года. До этого долгое время семейный тандем держал только «точку», где торговали овощами и фруктами, выращенными на собственном огороде. Дела шли неплохо, и супруги решили, как говорится, расшириться. Своими руками построили капитальное строение под кафе и магазин. В общем, типичный случай предпринимательства в отдельно взятом, не особо раскрученном курортном регионе полуострова.

Мы настроены на худшее. У россиян с деньгами туго

Конечно же, молодая женщина тогда оказалась в курсе озвученных в местных медиа прогнозов на лето-2017: «Мы настроены на худшее в этом году, потому что, по всем прогнозам, у россиян с деньгами туго. У нас много родственников там, в частности в Ульяновске и других городах, по линии свекрови. Я с ними периодически общаюсь. Они не хотят сюда ехать: мол, у нас (в Крыму – КР) все дорого. А теперь открыта Турция, говорят, нет проблем ездить туда с внутренними паспортами. И там все дешевле».

По словам собеседницы, на майские праздники в поселке было пусто. Курортный же сезон в 2016 году прошел «средненько», а первые два года после прихода России – вообще «ужасно». Эльвира с мужем уже подумывали было вообще свернуть свой бизнес.

Не работаем, а маемся. Живем одним днем, перспектив никаких

«В здешних пансионатах отдыхают в основном от профсоюзов, бюджетники, – продолжила женщина. – Им дорогу оплачивают. И все равно народ возмущается дороговизной. Этот негатив передается на нас. Я приезжим объясняю, что, дескать, мы живем в Крыму по этим самым ценам и что нам тоже нелегко. Мы существуем за счет курортного сезона, практически работаем 5-6 месяцев. Я с удовольствием сменила бы это занятие, но куда пойти. По образованию я – технолог швейного производства. А в Крыму, когда мы сюда приехали в 1990 году, не было большого швейного производства. Пришлось переучиваться на повара. Торговый патент в этом году вырос в четыре раза – с 4 до 16 тысяч рублей. При Украине мы тоже со всего дохода платили немало. Но тогда у нас была выручка, а сейчас ее практически нет. Не работаем, а маемся. Все свои сбережения вложили в товар, но не знаем, отобьем ли. Раньше, при Украине, прибыль делили на три части: на развитие бизнеса, семью и на всякий случай. Сейчас у нас такого нет. Живем одним днем, перспектив никаких».

Итоги не радуют

На днях проездом вновь оказался в тех приморских краях. И снова заглянул в единственное придорожное кафе. Но вот встретиться и разузнать непосредственно у старой знакомой уже об итогах закончившегося курортного сезона не удалось. Эльвира не смогла бросить поварские обязанности, сообщила мне официантка кафе.

Оказывается, днями ранее супруги рассчитали единственного повара, и хозяйка сама встала у плиты. Одновременно уволили и двоих продавцов семейного магазинчика. Поэтому у прилавка теперь – Арсен, муж Эльвиры.

Мы только начали вставать на ноги – и тут эти перемены

«Фактически полноценный сезон у нас пошел с 15 июля. В августе он более-менее выровнялся. Но он не идет ни в какое сравнение с 2012-2013 годами. Тогда легковушками приезжих были заставлены обочины на несколько километров. Все больше стали приезжать иностранцы: немцы, поляки. Мы только начали вставать на ноги – и тут эти перемены (аннексия Крыма – КР)», – рассказывает Арсен.

В кафе Арсена – «сухой закон», то есть нет в продаже спиртного, кроме пива. Вынужденная мера, поскольку торговля виной и водкой нынче – удовольствие дорогое. За лицензию и сам электронный кассовый аппарат, его обязательное ежегодное техобслуживание надо отдать около 100 тысяч рублей.

«Даже если ты будешь торговать «градусами» только в сезон, все равно бери годовую лицензию. Это очень накладно. При Украине лицензия разбивалась на кварталы. То есть заплатил исключительно за «курортный» квартал – и работай себе спокойно. А теперь в поселке все четыре магазина не имеют лицензии. Отдыхающие ездят за вином и водкой в соседний поселок. В такой законный способ мелкие предприниматели отрекаются от прибыли. На спиртном зарабатывают только люди с хорошими деньгами. Таковы реалии».