Телеканал Настоящее Время недавно рассказывал о смерти 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича. 3 октября он был найден повешенным в подвале медицинской роты в воинской части в Печах под Борисовым, где не прослужил и полугода.

​За несколько недель до трагедии в письмах домой Александр рассказывал о систематических унижениях и вымогательстве денег в части, где служил.

Сначала официальные следственные органы говорили о том, что Коржич сам покончил с собой. Но после того, как гибель рядового и дедовщину в белорусской армии стала обсуждать вся страна, власти были вынуждены реагировать.

По факту гибели Коржича все-таки возбудили уголовные дела в отношении семерых сержантов и двух офицеров части, а из Вооруженных сил уволили пятерых человек, в том числе командира части. Расследование взял под свой контроль президент Александр Лукашенко, а министр обороны Беларуси Андрей Равков лично извинился перед родными погибшего и подчеркнул, что "командиры и начальники должны отвечать за подчиненных. Не должно быть смертей военнослужащих, особенно срочной службы, в мирное время".

Также Следственный комитет решил заново открыть дело о гибели другого солдата-срочника Артема Бастюка, который также служил в воинской части в Борисове. Тело 25-летнего Артема было найдено в конце марта, и тогда следователи также посчитали это самоубийством. Дело закрыли спустя полгода, так никого и не наказав.

По данным белорусской службы Радио Свобода, 25-летний инженер-программист был родом из Минска. Он закончил университет, был волонтером "Красного креста", донором и сам пошел в армию. В первые месяцы жалоб на службу с его стороны не было, но позже, как рассказывает его мать Татьяна, "Артем признался, что старшие поставили перед выбором – служить по уставу либо так, как у них принято".

"Артем выбрал службу по уставу. Другие согласились подчиняться, а он не хотел", – говорят родные. По словам матери, после этого Артем начал рассказывать о том, что старослужащие заставляют новобранцев покупать им продукты и сигареты, опрокидывают ночью кровати вместе со спящими, унижают и заставляют сотни раз отжиматься от пола.

Родные и друзья Артема Бастюка, как и родные Коржича, не верят, что он сам покончил с собой, и требуют эксгумации тела.

"Мы хотим, чтобы понесли наказание государственные служащие, в первую очередь командир части, который был ответственен за подбор кадров, который был осведомлен о том, что творилось у него в части. – подчеркивает Мария, тетя Артема Бастюка. – Мы готовы обратиться в международные инстанции, провести эксгумацию тела, пригласить независимых европейских экспертов. Мы докажем, что наш Артем – не суицидник. Что случилось убийство".

"Ему оставалось служить полгода", – подчеркивают друзья Артема Бастюка.

"Мы хотим, чтобы нашли виновных. Чтобы убийцы нашего сына понесли наказание, – говорит Татьяна, мать Артема Бастюка. – Если командир части не смог с этим справиться и не смог сам найти убийц, пусть он сам за это и ответит. Мы очень будем этого добиваться, того, чтобы они оказались на скамье подсудимых".

Белорусское издание TUT.BY начало свое расследование и установило: незадолго до гибели Александра Коржича три солдата из воинской части в Печах были доставлены в Минск в Научно-практический центр психического здоровья. Один из них был близок к суициду, возможно, также из-за дедовщины. В Министерстве обороны информацию о госпитализации срочников подтвердили.