16 октября дочерние структуры «Ростеха» подали встречный иск к немецкому концерну Siemens.

Как сообщает российское издание РБК, представители компании «Технопромэкспорт» просят признать неприемлемыми три пункта в контракте от 10 марта 2015 года. Истец полагает, что требование использовать турбины только на энергоблоках Краснодарского края России и возможность поставщика отказаться от сделки из-за санкций нарушают принцип единого экономического пространства России, куда «Ростех» включает и аннексированный Крым. Более того, «Технопромэкспорт» увидел в собственном контракте с Siemens прямую угрозу суверенитету России. Ранее Евросоюз расширил санкционный список компаниями и лицами, которые были причастны к поставкам немецких газовых турбин на оккупированный полуостров.

​Украинский эксперт по энергетическим вопросам, бывший директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Сапрыкин считает, что газовые турбины все же заработают в Крыму, невзирая на скандал.

Турбины установят в Крыму и запустят, они будут работать

– Эти встречные иски предназначены для того, чтобы затянуть дело. Понятно, что любые пункты договора, контракта можно обжаловать, но структуры «Ростеха» приводят совершенно надуманные аргументы. Думаю, что Siemens вполне может проиграть иск, и судьба концерна в России окажется под вопросом. Турбины установят в Крыму и как-то запустят, они будут работать. Без немецкого обслуживания – наверняка хуже и меньше, но все же. Если Siemens будет молча за этим наблюдать, его накажут жесточайшими санкциями, так что концерну остается только действовать по европейским и международным законам. Россиян понять легко: им нужно быстро построить в Крыму электростанции, а с этими турбинами был уже готовый проект. Ради экономии времени Кремль на всех наплевал, но не рассчитал последствия.

Партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин также полагает, что Россия не вернет турбины, но в Крыму они будут лежать «мертвым грузом».

Siemens откажется обслуживать турбины. Качество работы не будет гарантировано

– По международным законам Крым все-таки территория украинская, оккупированная Россией незаконно и в нарушение всех российских обязательств. Законных оснований для того, чтобы привлечь Siemens к ответственности за отказ от поставок и обслуживания турбин на территории полуострова, с точки зрения международного права просто нет. Понимая уязвимость своего положения, «Технопромэкспорт» вертится, как уж на сковородке, меняя риторику и аргументацию. Вряд ли в суде такие аргументы могут оказаться убедительными, но в дело вмешается политика. Турбины возвращать не будут, а Siemens откажется обслуживать их, поставлять программное обеспечение и так далее. Качество работы не будет гарантировано, турбины будут лежать мертвым грузом в Крыму.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс предлагает наказывать компании, нарушившие санкции, невзирая на их влиятельность:

​«Мы призываем к продлению санкций до тех пор, пока Крым не будет деоккупирован и не станет снова частью Украины. Европейский союз должен принимать жесткие решения в отношении тех предприятий и крупных компаний вроде Siemens, которые нарушают режим санкций и торгуют с Крымом, помогают строить электростанции и участвуют в строительстве Керченского моста».

​Украинский политолог-международник Антон Кучухидзе заключает, что у представителей Siemens все еще есть шансы выйти сухими из воды.

Украине в отношении Крыма не стоит рассчитывать только на ограничения со стороны Евросоюза и США

– Способы обойти санкции всегда найдутся, так что эта история в очередной раз поднимает вопрос о контроле над их исполнением. Украине в отношении Крыма не стоит рассчитывать только на ограничения со стороны Евросоюза и США – нужно делать гораздо больше, создавать международный формат переговоров по аннексированному Крыму. Что до Siemens, нужно дождаться решения суда, потому как место для маневра еще остается. Речь не о том, что российский суд вдруг признает Крым украинским, просто в договорах между сторонами могут содержаться пункты, о которых мы не знаем и которые преднамеренно нарушили россияне. В итоге даже их суд может принять решение в пользу Siemens чисто по формальным основаниям, и перед Европейским союзом концерн окажется ни в чем не виновным.

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(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)