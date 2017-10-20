Владимир Путин выступил с речью на Валдайском клубе.

Валдайская речь по традиции входит в число программных выступлений российского президента, и следят за ней пристально.

Борис Цейтлин:

Зашел в ларек пивка взять, а там из зомбоящика Киселев орет: ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ПОВЕСТКА!!!

Какой-то <валдайский> форум у них.

Я чуть не зиганул.

Иван Преображенский:

Путин в Сочи на Валдайском форуме не сказал ровным счетом ничего. Сенсация!

В целом, содержание примерно таково: итоги революции неоднозначны, а Америка глубоко неправа.

Алексей Мартынов:

Жесткая речь ВВП на Валдае прямо рифмуется с его Мюнхенской речью 2007 года. "Если кому не нравится - наш ответ будет мгновенным и зеркальным!".

В определенном смысле это привет тем, "ястребам мира", кто убедил коллективный Запад , читай США в прошлой администрации, в возможности свергнуть Путина с помощью коллективного сговора ведущих западных стран.

Дело ведь даже не в Путине лично, а в том, что те самые "яйцеголовые умники" посчитали нас, 140 млн русских (российских) людей разных кровей и конфессий, безвольными баранами. Коллективный Запад так и не хочет понять, что мы все и есть коллективный Путин. И в этом смысле , пока это так , свергнуть ВВП не возможно.

В том числе это касается граждан большей части постсоветского пространства , для кого участие в коллективном сознании бывшей общей страны естественно и жизненно необходимо, независимо от наличия национального паспорта.

Валерий Соловей:

Никаких изменений в российской внешней политике не будет. Такова суть выступления Путина на "Валдайском форуме".

Изменения придут лишь с новым поколением "гибких" руководителей.

И это сигнал не только Западу, но и части отечественной элиты, все более нервничающей в связи с ужесточением санкций.

Александр Морозов:

посмотрел немного заседание Валдайского клуба с Путиным. Путин загнал российскую политику в такую матрицу, из которой выйти невозможно. Это - рельсы, ехать по ним можно только в одну сторону. Все будущее содержание "четвертого срока" - как на ладони. Не требуется ничего фантазировать и искать возможные "развилки". Их просто нет и не может быть. Непрерывная полемическая риторика в отношении США, по стилистике - с позиций постколониального государства третьего мира. И пребывание внутри воображаемого движения "Ассоциация стран, обиженных Америкой". Вообще невозможно сейчас смоделировать ситуацию, при которой возможна какая-то "перезагрузка" этой внешней политики. Сам Путин выглядит уже как валун в лесу, он уже не "говорит", а просто "лежит". И в отношении этого камня даже не встает вопрос: уйдет ли он когда-либо. Он уже принял форму Назарбаева, т.е. "вечного правления".

Кирилл Шулика:

Выступление Путина на Валдайском форуме, правда, в Сочи, доказало две вещи. Просто выпукло лишний раз продемонстрировало...

Во-первых, Россия действительно уникальная страна, потому что в ней веками ничего не меняется. Ну хотя бы это единственная страна Европы, появившаяся не в XX веке, где всего один правитель сам ушел в отставку. Вот Ельцин даже если бы ничего не делал бы больше, все равно заслужил памятники. И риторика совсем не меняется с начала 80-х годов прошлого века, будто других методичек просто не написано. Тут Шевчук прав - зачем писать новые песни, если актуальны старые. Но можно и дальше посмотреть - я как раз читал одним глазом сообщения из Сочи на лекции про западников и славянофилов в 19 веке. Лучшего места для того, чтобы слушать речи нашего президента не найти. В России история это совсем не история, по ней можно изучать современность.

Во-вторых, я почти во всем с Новодворской не был согласен, но вот одно она подметила точнее некуда - Путин преемник не Ельцина, а Андропова. Это в точку и более того, для самого Путина оно звучит как комплимент. Вся эта риторика борьбы с Западом, особый путь, поиск экзотических союзников и прочее. Пожелтевшие со временем методички.

Это к вопросу о том, что было бы, если бы в 1996 году президентом стал Зюганов. Вот в таком состоянии мы бы вошли в кризис 1998 года. Нефть должна стоить 50 рублей, пересмотр итогов холодной войны и все в таком духе.

При этом буквально наглядно может увидеть, как меняется мир! Если при Андропове рядом можно было посадить Самору Машела, Менгисту Хайле Мариама, Жозе Эдуарду душ Сантуша, Ясира Арафата, то теперь привлекается только бывший президент Афганистана Карзай. Вот ему и рассказывают про многополярный мир, противостоянии с Западом, Андрея Козырева и урегулирование на Украине.

Пойдет ли Путин в президенты? Наверное, да, я практически не сомневаюсь, не слушайте конспирологов. Он по-прежнему выглядит часто единственным европейцем, несмотря ни на что, примерно то же, к слову, говорили про Андропова. Но ведь надо соответствовать времени. Сегодня ему было очень неуютно в компании Карзая.

Алексей Широпаев:

Путин чётко дал понять, что покоя Украине не даст: украинского контроля над границей он не допустит. В этом смысл его демагогии о "новой Сребренице".

Эдуард Лимонов:

перед валдайским клубом выступал ВВП.

Интересно что продолжил в том же духе (помните в четырёх частях ) что и интервью с Оливером Стоуном : то-есть предельно искренне жаловался на недружественность Соединённых Штатов Америки.



Да они такие уродились, Владмиир Владимирович! Родить их обратно не получится. Уродились клеветниками, обманщиками, самовлюблёнными до мании величия, всокомерными и жестокими ; и морально они конечно хуже нас, только что нам от этого.



Если вдуматься, то выступление выглядело как нытьё и желание выглядеть морально превосходящей их державой.

Я думаю- Это ошибочный подход.

Нужно побеждать физически,как в Берлине в таком духе, а не стараться быть морально правыми. Хотя мы и морально правы, они же хозяйничают уже на Украине, у нашей границы возятся там.



Стремиться к дружбе с Америкой не следует, не следует и стремиться быть правыми (а чтоб они нет ) следует победить их и только.Следует молчаливо делать своё дело, преследовать свои интересы, не увлекаясь полемикой с ними.

Повеселила публику разве что отсылка к Торе (почему к Торе?!).

Александр Рыклин:

"Путин вспомнил слова из Торы, отвечая на вопрос о технологиях"...

Цадик, блин, кремлевский...

Глеб Павловский:

Путин произнес оглушительно пустую речь, зато процитировал Тору. Опять Ротшильды

Николай Митрохин:

Так вот какая в России главная священная книга (оборотня).

Альфред Кох:

Крупный богослов и эрудит. Интересно, почему он в этот раз решил сослаться на Тору для обоснования своих бредней?

Пожалел Ветхий Завет? Нет ли тут элементов антисемитизма?

Александр Коляндр:

Слушайте, ну, нет же ничего про отказ от территорий в Торе.

Может от имел в виду не Тору, а Тора? Ведь евреев и викингов роднит понимание того, что в Торе - сила

Кирилл Гончаров:

Пока Владимир Путин говорит о территориях ссылаясь на Тору, о симметричных ответах на возможный выход США из договора РСМД, вспоминая времена холодной войны и шутит над Джоном Керри, внимание надо обратить на выстулпение Джека Ма - основателя "Alibaba".

Ма говорит о будущем: диджитализация, цифровая экономика, три вида интеллекта человека - IQ, EQ, LQ, уважение к себе.

Какая пропасть между двумя спикерами. Они живут в одно время, одну эпоху, но мыслят настолько разными категориями, что за хозяина форума неловко.

Конечно, в воздухе витал вопрос, объявит ли Путин о своем выдвижении в президенты. Как это часто бывает, ответил он уклончиво.

Глеб Черкасов:

19 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на реплику о том, что клубу "Валдай" в следующем году будет тяжело в случае, если он откажется от участия в президентских выборах, в шутку спросил, будут ли его еще приглашать или сразу же снимут "с довольствия".....

Лукьянов в свою очередь добавил, что Валдайский клуб с трудом себе представляет, как же будет заседать, если Путин примет "другое решение", подразумевая отказ Путина от участия в выборах в марте 2018 года. По его словам, Путин уже стал талисманом клуба и без него будет тяжело.

как сова у старого ЧГК что ли?)))))