Инвесторы – на выход из Крыма

Нынешние крымские власти заявляют о подписании двухсотого по счету инвестиционного соглашения. Проект на сумму 58 миллионов рублей «благословил» министр экономического развития Крыма Андрей Мельников. Однако соглашения по 21 проекту, которые должны были принести стратегически важным отраслям полуострова более 28 миллиардов рублей, аннулировали.

Министр экономического развития российского правительства Крыма Андрей Мельников заявил о подписании двухсотого по счету инвестиционного соглашения.

«В добрый путь, а мы поможем!» – написал Мельников в фейсбуке.

Полтора месяца назад Мельников заявлял, что всего 32 из 186 крымских инвестиционных проектов «находятся в практической реализации».

Кураторы миллиардов

По словам министра экономразвития, проблемы возникли с 50 проектами, подписанными в 2015 и 2016 годах. «Если смотреть на старые соглашения, подписанные в 2015, 2016 году, есть такая проблемная зона – 50 инвестпроектов, которые нужно расшивать вручную, поскольку они встали на разных стадиях на «ручник» и не двигаются: где (из-за) муниципальных образований, где договор аренды, где природное наследие, где элементарная несогласованность позиций», – рассказывал Мельников.

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Чтобы ускорить процедуру реализации проектов, за каждым из них еще летом закрепили кураторов. Министру экономического развития доверили отвечать за проекты стоимостью до 1,2 миллиардов рублей. Ситуацию по договорам от 1,2 до 5 миллиардов рублей контролирует вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Виталий Нахлупин, а проекты стоимостью свыше 5 миллиардов рублей – лично глава крымского правительства Сергей Аксенов.

Несмотря на это, более двадцати инвестиционных проектов на общую сумму в 28 миллиардов рублей остаются под вопросом. Согласно реестру инвестпроектов Крыма, расторгнуты договоры с инвесторами по десяти проектам, еще одиннадцать – в стадии расторжения, реализация четырех приостановлена. Судя по содержанию этих инвестпроектов, основные потери пришлись на самые важные сферы Крыма: энергетики, сельского хозяйства, промышленности, курортов и туризма.

Энергетика, заводы и санатории

Как указано в реестре инвестпроектов Крыма, на стадии расторжения находятся четыре энергетических проекта на общую сумму 3 миллиарда рублей. ООО «Энергосовет-генерация» (симферопольская компания с московскими учредителями) планировало создать генерирующую компанию и энергосбытовое предприятие, построив ряд генерирующих мощностей в Черноморском и Джанкойском районах, а также в Ялте.

Под вопросом остаются и проекты по созданию завода полимерных труб в Симферополе стоимостью 118 миллионов рублей, организации производства стройматериалов с использованием новейших инновационных технологий в поселке Почтовое Бахчисарайского района (40 миллионов рублей), строительству завода по добыче, расфасовке и поставке минеральной и питьевой воды в селе Мазанка Симферопольского района (990 миллионов рублей), производству бетона в Старом Крыму (12 миллионов рублей).

Прекращены обязательства по проектам строительства в Симферополе завода по ремонту и производству машин и оборудования (объем инвестиций – 115 миллионов рублей), строительству свинокомплекса, дойного стада с комбикормовым заводом и мощностями по переработке мяса и молока в селе Насыпное под Феодосией (18 миллиардов рублей).

​Аннулированы все договоренности по реконструкции базы отдыха «Горняк» в Николаевке Симферопольского района (64 миллиона рублей) и пансионата «Геолог» в Гурзуфе (2,5 миллиона рублей).

Проекты по строительству ряда жилых комплексов в Ялте, договор по развитию виноградарства в Бахчисарайском районе на землях аграрной компании «Магарач» (1 миллиард рублей) – приостановлены.

В процессе расторжения значится проект по реконструкция детского оздоровительного лагеря «Пионер» в Евпатории на сумму 185 миллионов рублей. Инвестором выступает благотворительный фонд «Помощи детям с заболеваниями ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата и иными тяжелыми заболеваниями «Нарасый» из города Казань (Республика Татарстан). Здесь планировали организовать оздоровительный лагерь для детей с ограниченными физическими возможностями и детей из малообеспеченных и незащищенных семей. Проект фонда рассчитан до конца 2041 года.

Директор благотворительного фонда «Нарасый» Зарина Файзрахманова подвердила Крым.Реалии, что договор по проекту расторгается, но заявила, что это лишь формальная процедура и реализация проекта в Евпатории продолжится. «Возникли вопросы, связанные с документооборотом. Мы обновляем все документы и будем дальше работать в Крыму. Расторжения договора, как такого, скорее всего, не будет. Мы ждем определенных распоряжений и будем заново подавать документы. Мы уже вели деятельность на данном объекте и хотим вести проект до конца», – сказала она.

Вип-проекты

На стадии расторжения находится и проект по застройке 150 гектаров в селе Оленевке – уникальной территории Тарханкутского полуострова. ООО «Крымское агентство жилищного строительства» планировало до конца 2030 года построить объекты санаторно-курортного, туристско-рекреационного и жилищного назначения за 4,4 миллиарда рублей.

Крым.Реалии выяснили, что эта фирма бизнесмена из Тюмени Игоря Суханов – официальный партнер фестиваля «Экстрим-Крым», который организовывают супруга и партнеры вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского.

В таком же положении оказалось и соглашение по проекту создания сельхозпредприятия с замкнутым циклом производства «Крымская Роза» в Белогорском районе на сумму 500 миллионов рублей. В 2015 году под реализацию этого проекта симферопольское ООО «Агровектор-Крым» получило в аренду 1,5 тысячи гектаров земли. Это предприятие связано с бизнесом спикера подконтрольного России крымского парламента Владимира Константинова.

Уже расторгнут инвестиционный договор о создании киностудии в Симферополе с фирмой российского актера Михаила Пореченкова. Почему не удался «российский Голливуд» в Крыму – читайте здесь.

Расторгнут и договор на 135,8 миллионов рублей с фирмой «Сельбилляр», которая планировала реконструировать санаторий «Юбилейный» в Евпатории на 10 гектарах. Фирма планировала распоряжаться санаторием до 2040 года. ООО «Сельбилляр» принадлежит супруге и матери бывшего народного депутата Украины Олега Царева, которого СБУ разыскивает за сепаратизм. Семья Царева в прошлом году получила в аренду ряд крымских санаториев. Но в итоге депутаты подконтрольного России крымского парламента отказались передать в распоряжение компаниям родственников Царева объекты санаториев. С одной из них теперь и вовсе расторгли договор.

Крым.Реалии обратились в Министерство экономического развития Крыма, чтобы выяснить причины ситуации с инвестпроектами, но там посоветовали обратиться с информационным запросом, сославшись на директивы руководства.