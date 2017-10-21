За годы украинской независимости в Крыму не было зафиксировано ни одного случая терроризма, но после аннексии полуострова Россией и введения строжайших так называемых антитеррористических мер – в тюрьмы стали бросать жителей Крыма и обвинять их в терроризме. В зоне особого внимания – крымские мусульмане, сторонники запрещенной в России и аннексированном Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Чем не угодили России крымские сторонники «Хизб ут-Тахрир» – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 13.30 (повтор в субботу в 17.00 и в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 13.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.