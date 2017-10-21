В аннексированном Севастополе вышло «тайное» поручение российского губернатора города Дмитрия Овсянникова, согласно положениям которого всем членам местного правительства, вплоть до вице-губернаторов, предписывается «отправлять» журналистов в департамент общественных коммуникаций, который, в свою очередь, должен отвечать на письменные информационные запросы изданий.

Сам документ не был опубликован на сайте правительства, однако его копия оказалась в распоряжении севастопольского информационного ресурса «Примечания». Журналисты издания также не стали публиковать документ, однако пересказали его суть. Датой подписания документа называется 28 сентября. В нем, помимо всего прочего, отмечается, что чиновникам, не подчинившимся нормам документа, грозит наказание.

По словам главы департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Ивана Чихарева, спектр наказаний, которые будут применяться к провинившимся чиновникам, будет соответствовать перечню дисциплинарных взысканий, указанных в российском законодательстве о государственной службе. В данном случае речь идет о замечании, выговоре, предупреждении о неполном должностном соответствии и увольнении.

Попробовали – получилось

Впервые в Севастополе подобная практика была инспирирована в стенах городского минздрава. Она распространялась, в том числе и на докторов государственных лечебных учреждений, которым, как писали в местных СМИ, строго запретили говорить с журналистами в обход пресс-службы профильного правительственного департамента.

Следует отметить, что накануне губернаторских выборов, состоявшихся в Севастополе в сентябре текущего года, правительство уже ставило подобный эксперимент над прямой коммуникацией журналистов с чиновниками. Тогда же состоялась встреча представителей департамента массовых коммуникаций с представителями местных средств массовой информации, которые выражали свое недоумение новыми порядками. А именно тем, что отныне чиновникам позволено общаться с медиа лишь через пресс-службу. Сотрудник департамента Ирина Зотова назвала это «профессионализацией комментариев», попутно обвинив журналистов, что они «…пытаются создать проблему там, где ее нет».

Впрочем, Зотова пообещала, тем не менее, что после заседаний правительства, проходящих в присутствии журналистов, будут организовываться пресс-подходы.

Прибывшие из Москвы «пиарщики» правительства, по всей видимости, провели апробацию данных порядков в канун выборов и сейчас ввели данную практику на постоянной основе.

Эта практика упрощает жизнь, как журналистам, так и чиновникам. Первые могут получить обстоятельный ответ, который придет на почту, а вторые – не будут работать с прессой в «экстремальных» условиях

«Мы это ввели, апробировали практику запросов. Запросов выполнили огромное количество. Мы стараемся делать в срок, бывает даже быстрее, чем предусмотрено законом о СМИ (семь суток – КР). Поэтому мы поняли, что можем это делать и ввели все официально. Мне кажется это успешная практика», – сказал Иван Чихарев. По его мнению, эта практика упрощает жизнь, как журналистам, так и чиновникам. Первые, по его словам, могут получить обстоятельный ответ, который придет на почту издания в предусмотренный законом срок, а вторые – не будут работать с прессой в «экстремальных» условиях.

Запрет болтать

Журналисты «Примечаний» констатируют, что вышеуказанный нормативный акт уже начал работать на практике. Даже самые контактные чиновники перестали давать оперативный комментарий на ту или иную тему.

В то же время главный редактор «Примечаний» Виктор Ядуха в комментарии Крым.Реалии сказал, что не стоит чересчур драматизировать сложившуюся ситуацию, поскольку, по его мнению, эта кампания не направлена на журналистов.

Журналисты лишились возможности прочитать что-то между строк, посмотреть в глаза и понять настроение собеседника

«Я склонен к тому, что Бармалея все-таки не существует. Вряд ли кто-то (из авторов нового порядка общения правительства с прессой – КР) ставит целью подавить или существенно усложнить работу журналистов. Справедливо заметить, что ответы на информационные запросы из департамента общественных коммуникаций доходят. Информация поступает. Конечно, журналисты лишились возможности, так скажем, прочитать что-то между строк, посмотреть в глаза и понять настроение собеседника», – сказал Ядуха, добавив, что, по его мнению, цель нового поручения Овсянникова можно сформулировать фразой: «чтобы не взболтнули лишнего».

При этом, подчеркивает журналист, все прекрасно отдают себе отчет в том, что журналисты по-прежнему будут получать информацию «обходными путями» через анонимных информаторов в стенах правительства.

«Вы же понимаете, что не все заседания правительства проходят в присутствии прессы. И чиновники, занимающиеся, например, городским хозяйством, не всегда могут понять и прочувствовать политическую конъюнктуру. Поэтому, чтобы не «взболтнули» того, чего не нужно, и ввели данную практику. Но в то же время – смотрите, у нас регион небольшой, и журналистам всегда удастся найти необходимых им людей, которые в частной беседе расскажут интересующую их информацию или какие-то подробности, которых не будет в официальном ответе на запрос», – подытожил Ядуха.

По России ситуация неоднородна

Частично с ним солидарен собственный корреспондент российской «Новой газеты» в аннексированных Крыму и Севастополе Иван Жилин. Он согласился с тем, что данная правительственная кампания не является целенаправленным ударом по местной журналистике.

«Однако, очевидно, что они таким образом снимают остроту. В первую очередь – остроту ответов чиновников, но и остроту вопросов бюрократическая машина тоже способна нивелировать. Конечно, пострадает и оперативность такой коммуникации», – сказал корреспонденту Крым.Реалии Жилин.

Журналист «Новой газеты», имеющий опыт работы в различных регионах соседней России, говорит, что практика коммуникации чиновника с прессой неоднородна.

«Когда я работал в Кировской области, там был Никита Белых (экс-губернатор области, ныне находящийся под следствием и обвиняемый в коррупционном преступлении – КР). И было просто «супер-открытое» правительство. Там даже не о каких-то чиновниках нужно говорить – там я мог позвонить именно Никите Белых на личный телефон и попросить о комментарии. Плюс – там был очень профессиональный и открытый пресс-секретарь Борис Зимин. А вот в Москве ситуация более бюрократизирована. Хотя и там тоже можно достучаться до ряда чиновников в обход письменных информационных запросов», – подытожил Жилин.