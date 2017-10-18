В течение 2014-2015 годов из Крыма были выдавлены десятки СМИ. В медиа, оставшихся работать под контролем российских властей, появляются преимущественно хорошие новости о нынешней ситуации в Крыму. За лояльность они получили щедрые бюджетные дотации и возможность свободного доступа во властные кабинеты. При этом многие проблемные темы – преследование крымчан по политическому принципу, локальные протесты и прочее – как правило, остаются за кадром либо не отражают реальную ситуацию.

Объяснение такой информационной политики кроется в простом факте – владельцы ряда крымских СМИ имеют финансовые договоренности с властями. Крым.Реалии располагают копиями нескольких таких договоров. Согласно условиям, органы власти платят СМИ за освещение своей деятельности. Но взамен чиновники требуют полного контроля за процессом создания продукта, который включает согласование информации перед ее обнародованием, разработку концепции программ и списка их участников, удаление информации после ее опубликования или выхода в эфир. То есть, по сути, речь идет о цензуре, оплаченной под видом бюджетных заказов.

ТРК «Крым»: миллионы от властей и недоверие активистов

Одним из самых щедро датируемых СМИ в Крыму является автономная некоммерческая организация ТРК «Крым», которая включает в себя телеканалы «Первый крымский», «Крым 24» и другие медиапроекты. В 2014 году телекомпания перешла под контроль российских властей и с тех пор является их главным телевизионным рупором на полуострове. В этой связи специфика ее контента вполне объяснима – в эфирах четко представлена позиция чиновников и их партнеров в лице отдельных активистов и общественных организаций.

По данным Министерства внутренней политики, информации и связи подконтрольного России правительства Крыма, в первом полугодии этого года ТРК «Крым» получила из бюджета 213 миллионов рублей на создание и вещание телерадиоканалов.

Общая стоимость контракта, предоставленного ТРК «Крым» в этом году, составляет 443 миллиона рублей.

Кроме того, в июле телеканалы «Первый Крымский» и «Крым 24» получили заказы от КФУ имени Вернадского на размещение в эфире рекламных видеороликов на общую сумму более 1 миллиона рублей. Эти услуги были закуплены у единственного поставщика без конкурса.

Следует отметить, что в последнее время эфиры телеканалов ТРК «Крым» все чаще становятся предметом публичных обсуждений в соцсетях и насмешек в среде крымских активистов, которые ставят под сомнение объективность подаваемой информации. Руководство телекомпании пока публично не реагирует на происходящее.

«Заказчик имеет право снять видеосюжет с эфира»

​Ударными темпами осваивают бюджетные заказы керченские СМИ – газета «Керченский рабочий» и «Телерадиокомпания Крым-восток», принадлежащие известному в городе журналисту, бывшему депутату Керченского горсовета Юрию Шербе.

В январе у ООО «Редакция газеты «Керченский рабочий» были закуплены услуги по освещению деятельности подконтрольного России Керченского горсовета стоимостью 1,4 миллиона рублей.

Через месяц в горсовете объявили еще один тендер по закупке аналогичных услуг стоимостью более 800 тысяч рублей, но на телевидении. Победителем признано ООО «Телерадиокомпания Крым-восток» Юрия Щербы.

По данным Роскомнадзора, эта телекомпания получила лицензию в 2015 году и вещает в крымских кабельных сетях.

Согласно условиям контракта, телекомпания должна размещать видеосюжеты о деятельности подконтрольного Кремлю Керченского горсовета не ранее 18:00 и не позднее 21:00, то есть в прайм-тайм, а также повторять их на следующий день с 9:00 по 12:00.

В рамках договора, копией которого располагают Крым.Реалии, телекомпания обязуется создавать видеосюжеты о работе чиновников, предоставлять до 20 минут эфирного кабельного времени для интервью с главой горсовета по заявке горсовета, а также полностью согласовывать темы и содержание информационных сюжетов с чиновниками.

В случае несоответствия информационного материала требованиям муниципального заказчика последний имеет право потребовать внести изменения или снять видеосюжет с эфира

​«Муниципальный заказчик определяет участников видеосюжетов, телепередач, утверждает сценарный план и в соответствии с ним заказывает информационные материалы. Муниципальный заказчик имеет право просматривать смонтированные видеосюжеты и телепередачи в записи перед выходом в эфир. В случае несоответствия информационного материала требованиям муниципального заказчика последний имеет право потребовать внести изменения или снять видеосюжет с эфира. В случае обнаружения ненадлежащего информационного материала исполнитель обязан снять с эфира материал, устранить недостатки и без дополнительной оплаты осуществить трансляцию исправленного материала в срок не позднее следующего выпуска», – говорится в договоре.

При этом ни в эфире телеканала, ни на страницах «Керченского рабочего» нет никаких пометок о том, что информация, согласованная с чиновниками, выходит в рамках коммерческих взаимоотношений редакции и горсовета. Они подаются в общем информационном потоке.

Телекомпания и газета не впервые получают бюджетные заказы на таких условиях. В прошлом году «Керченский рабочий» дважды получал подряды на освещение деятельности Керченского горсовета на общую сумму 3,5 миллиона рублей, а ТРК «Крым-восток» выполнял эти услуги за 1 миллион рублей.

«Тексты новостей подлежат согласованию»

На втором месте по темпам освоения информационных заказов от властей – ООО «Крымская информационная компания». Она является «постоянным клиентом» подконтрольной России администрации Симферополя.

В феврале и мае фирма получила 1,1 миллиона рублей за освещение деятельности администрации.

Владельцем «Крымской информационной компании», как сообщалось ранее, является крымский журналист Максим Николаенко, который в этом году боролся за кресло главы администрации Симферополя.

Николаенко также принадлежат информагентство «Крыминформ» и радио «Комсомольская правда. Крым» (работает в Севастополе).

В рамках обеспечения заказа администрации Симферополя задействован «Крыминформ». Согласно условиям договора, владелец информагентства обязуется размещать на сайте информационные материалы «в количестве не менее семи информаций в неделю». Общее количество опубликованных новостных и информационно-аналитических материалов должно составлять не менее 450 за период действия контракта – до 10 декабря 2017 года, указано в договоре.

Тексты новостей подлежат письменному или устному предварительному согласованию с заказчиком и при необходимости изменению

​Требованием российской администрации Симферополя также является согласование всех текстов, заказанных информагентству. «Тексты новостей подлежат письменному или устному предварительному согласованию с заказчиком и при необходимости изменению с учетом его замечаний», – говорится в договоре, утвержденном руководителем аппарата администрации Симферополя Галиной Александровой.

ООО «Крымская информационная компания» стало победителем аналогичного тендера стоимостью в 1 миллион рублей в мае, снова согласившись согласовывать тексты с чиновниками. Заявка фирмы на этот раз оказалась единственной.

Крым.Реалии изучили сайт «Крыминформ» за последнее время, но не нашли там никаких пометок о том, что определенные информационные сообщения сверены с администрацией Симферополя в рамках финансового договора. Эти новости, как и в случае с керченскими СМИ Юрия Щербы, размещены в общем потоке информации и никак не маркированы. А информагентство продолжает позиционировать себя как независимое и объективное.

Еще 598 тысяч рублей «Крымской информационной компанией» получены в прошлом году за освещение деятельности подконтрольной России администрации Ялты на аналогичных условиях необходимости согласования материалов перед публикацией.

«Материалы, не утвержденные заказчиком, не принимаются»

В прошлом году деятельность ялтинских чиновников освещало ООО «Идеал-сервис». В августе прошлого года фирма получила бюджетный заказ на сумму 42 тысячи рублей.

По данным российского реестра юрлиц, фирма принадлежит ялтинцу Олегу Мещерякову – главреду газеты «Ялта культурная и коммерческая».

Условия договора тоже обязывают владельца газеты согласовывать с подконтрольным России Ялтинским горсоветом все информационные материалы, которые будут выходить на ее страницах. «Подготовка и размещение в печатном издании информационных материалов осуществляется по мере возникновения потребности у заказчика на основании заявок. Информационным материалом заказчика является материал, переданный в печатном виде или присланный по электронной почте и согласованный с пресс-секретарем по работе с постоянными комитетами и СМИ управления организационно-правового обеспечения Ялтинского горсовета. Материалы, не утвержденные заказчиком, к оплате не принимаются», – говорится в документе.

Согласно договору, исполнитель обязан подготовить и опубликовать информацию о деятельности горсовета Ялты, его депутатского корпуса, временных комиссий и рабочих групп, «включая общественно значимые заметки и комментарии к ним, нормативные и правовые акты, объявления, разъяснения и поздравления городского совета».