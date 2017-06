Daily Mail, Крым и российская пропаганда

Специально для Крым.Реалии

На этой неделе в мировом медиапространстве произошел небольшой инцидент, ярко продемонстрировавший две вещи. Во-первых – как работает российская пропаганда на Западе, а во-вторых – насколько неуверенно чувствует себя Россия в Крыму.

Все началось с того, что 12 июня британская газета Daily Mail опубликовала новость о подрыве в Крыму тысячекилограммовой морской мины времен Второй мировой войны. Пикантности тексту добавила одна-единственная фраза (правда, повторенная дважды) такого содержания: «драматическое событие имело место в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России».

Спустя пару часов кремлевская пропагандистская машина заметила этот текст, и началась прямо-таки эпическая пропагандистская кампания по превращению одной оплошности в целую концепцию. Надо заметить, что Daily Mail – это, в прямом смысле слова, таблоид, для которого скорость и зрелищность важнее нюансов международного права, но шут с ним.

Первой «выстрелила», разумеется, Russia Today: «Daily Mail: в российском Крыму обезвредили нацистскую парашютную мину». После твита главреда RT Маргариты Симоньян с соответствующей подводкой новость стала как бы «вирусной» (как бы – потому что ее популярность нагнеталась искусственно).

В России не осталось ни одного популярного издания, которое бы пропустило такое «лакомство». «Комсомольская правда»: «Британская газета Daily Mail признала Крым российским». Rambler News Service: «Британская газета Daily Mail признала Крым российским». «Вести.Ru»: «Daily Mail написала, что Крым российский». «РЕН ТВ»: «Британская Daily Mail признала Крым российским». REGNUM: «Газета Daily Mail признала Крым российским». «Газета.Ru»: «Daily Mail указала Крым российским регионом». «НТВ»: «Британская газета Daily Mail назвала Крым частью России». «ТРК Звезда»: «Британская газета Daily Mail признала Крым российским». «Аргументы и факты»: «Британское издание Daily Mail назвало Крым российским». Только РИА «Новости»: «Британская газета Daily Mail «признала» Крым российским» да L!fe.ru: «Британская газета Daily Mail «признала» Крым российским» взяли «признание» в кавычки, а проявило изобретательность и вовсе одно лишь ИА «Новый день»: «The Daily Mail: Севастополь – русский город». Не удержался даже официальный орган правительства, «Российская газета»: «Британская газета Daily Mail признала Крым российским».

В общем, как справедливо подытожила «Лента.ru», «СМИ увидели признание Крыма российским в заметке британской Daily Mail». При этом никто не прокомментировал ни синхронность появления большинства публикаций, ни удивительно схожие заголовки. Тем более никому не пришло в голову предположить банальную ошибку английского издания.

Не спали и российские пропагандисты за границей. И хотя их число и возможности все же были ограничены, некоторого успеха они достигли. Старт дал англоязычный Sputnik: «Daily Mail Casually Recognizes Crimea as Part of Russia», за ним потянулись остальные. Sputnik France: «Pour le Daily Mail, la Crimée appartient bien à la Russie». Sputnik Deutschland: «Daily Mail hat Krim als russisch „anerkannt“». Sputnik Türkiye: «Daily Mail, Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanıdı». Sputnik Italia: «Il Daily Mail "ha riconosciuto" la Crimea come russa».

О степени их влияния на западные медиа можно судить по таким показателям. Из 9 испаноязычных изданий, перепечатавших новость со ссылкой на «Спутник», лишь 3 не упомянули Россию, остальные же приписали ей обладание полуостровом. Среди 5 сербских изданий 4 «отдали» Крым России, а вот одно японское (правда, уже со ссылкой на Reuters) – нет.

О статье в Daily Mail и параллельном скандале с отсутствием полуострова на карте Украины в Астане рассказал Sputnik Mundo: «Ucrania pierde Crimea ante los ojos de kazajos y británicos» («Украина потеряла Крым в глазах казахов и британцев»).

Не преминул воспользоваться случаем и первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич, увидевший в британском материале предвестие скорого признания Крыма российским.

«Не исключаю, что журналист британской газеты Daily Mail, назвав Крым российской территорией, допустил оговорку по Фрейду. То есть сама рука автоматически написала одно слово вместо другого… Скрытое в глубине подсознания то или иное желание вырывается наружу. Думаю, что очень скоро наступит время, когда признание Крыма российским уже никто не будет считать оговоркой».

Скромнее выглядели российские успехи на «арабском фронте». 13 июня о ситуации написали два издания (не считая российского Arabic RT), и оба уже привели точку зрения Киева на принадлежность Крыма, поскольку к тому моменту успело отреагировать посольство в Лондоне.

Кстати, в официальном заявлении украинского дипломатического представительства все еще жестче:

«Мы напоминаем Daily Mail и всем рупорам Кремля, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России как наказание за захват Крыма. И Великобритания была одним из первых государств, которые незамедлительно осудили подписанный Путиным закон о «присоединении» полуострова к России. Несмотря на провокационную статью Daily Mail, она ни к чему не приведет и не поможет Путину привлечь своих фанатов или даже избежать более жестких западных санкций до того момента, пока он не решит вернуть Крым».

В конечном итоге британский таблоид пошел на попятную. «Редакция Daily Mail отреагировала на наш официальный комментарий и письмо посла Украины Натальи Галибаренко редактору достаточно скупо, в частности отметив, что информацию «приняли к сведению», – рассказали Крым.Реалии в посольстве. И новость очень скоро отредактировали.

Эта история, несмотря на свою скоротечность, убедительно продемонстрировала две вещи. Во-первых, что российские СМИ – не просто не медиа, то есть посредники между людьми, а самые настоящие органы неприкрытой пропаганды. Не то, чтобы мы об этом не знали, но еще одно доказательство лишним не будет.

Российские СМИ – не просто не медиа, а самые настоящие органы неприкрытой пропаганды

Судите сами. В нормальном медиапространстве заметка Daily Mail, скорее всего, проходила бы по разряду курьезов. Ну правда – это же не редакционная передовица и не большой аналитический материал с призывом признать Крым российским. Это даже не мнение влиятельного политика или известного колумниста. Это обычная новость о подрыве бомбы с отличными иллюстрациями. Упоминание о том, что полуостров расположен «на юго-западе России», – не более чем мелкое примечание, совершенно не важное вне зависимости от своей правдивости. И нормальному редактору и в голову бы не пришло превращать вспомогательный оборот в предложении в тезис для заголовка.

Но это – в свободной стране. А поскольку аннексия Крыма и свобода слова взаимно исключают друг друга, то мы и наблюдаем смешную картину. Расталкивая друг друга локтями, российские СМИ наперегонки публикуют новость с одинаковыми заголовками и отчаянно пытаются убедить читателя, что британская газета «признала Крым российским». И тут совершенно нет разницы, был ли спущен «темник» сверху или проявилась «инициатива снизу». Главное – что на пустом месте раздули сенсацию и настойчиво пытались «впарить» ее обывателю. И наличие среди этих СМИ официальной «Российской газеты» отлично демонстрирует, что пропаганда, даже такая бессмысленная, – часть государственной политики.

Пропаганда, даже такая бессмысленная, – часть российской государственной политики

На Западе российская пропаганда сработала по стандартным лекалам: громкий тезис о «признании Крыма», однотипные заголовки и синхронность публикации на нескольких языках. Вся их надежда была на то, что «Спутник» окажется единственным источником информации, а значит, местные медиа донесут до своих читателей исключительно позицию Кремля. Но только в испанском (удивительно) и сербском (неудивительно) языковом пространстве удалось достичь статистически значимого результата. Все остальные медиа, видимо, уже поняли, вслед за Эммануэлем Макроном, что Russia Today и Sputnik – «это органы влияния и пропаганды, и даже лживой пропаганды».

Ну а во-вторых, сам факт превращения «оговорки» (даже Клинцевич признал!) в повод для широкомасштабной пропагандистской кампании – «британская газета признала Крым российским» – показывает, насколько Россия неуверенно чувствует себя в глазах остального мира. Попытка превратить оплошность одного западного издания в легализацию аннексии и «продать» ее опять на Запад выглядит даже не смешно, а жалко. Будь Кремль по-настоящему уверен в своих правах на обладание полуостровом, его СМИ в принципе не обращали бы внимания на то, что там пишут «вражеские голоса».

И исправление Daily Mail скандальной новости – лучшее подтверждение тому, что и так известно большинству жителей Земли.

Что Крым – это Украина!

Андрей Введенский, крымский обозреватель

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции