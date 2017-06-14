Редакция «Daily Mail» исправила упоминание о «российском» Крыме

Редакция британского массового издания «Daily Mail» внесла изменения в публикацию, где ранее была указана принадлежность аннексированного Севастополя России. Это случилось после обращения посольства Украины в Великобритании к редакции.

«Редакция «Daily Mail» отреагировала на наш официальный комментарий и письмо посла Украины Натальи Галибаренко редактору достаточно скупо, в частности, отметив, что информацию «приняли к сведению», – рассказали Крым.Реалии в посольстве.

В публикации речь идет о подрыве в аннексированном Севастополе бомбы времен Второй мировой войны весом около 1000 килограмм.

При этом пользователи в комментариях под материалом продолжают обсуждение упоминания аннексированного Крыма в качестве части России, высказывая мнения по вопросу.

Ранее в мае в эфире одного из центральных итальянских телеканалов RAI ведущие заявили, что Украина в свое время «проиграла Крым», а сейчас проиграет и в песенном конкурсе «Евровидение-2017». Это высказывание вызвало недовольство пользователей социальных сетей.

Посольство Украины в Италии отправило письмо в адрес телеканала. Позже видео удалили с официальной страницы программы в Фейсбуке, а ведущий телеканала RAI Энрико Луччи извинился перед украинцами за свое высказывание.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».