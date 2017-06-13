Посольство Украины в Великобритании обнародовало комментарий в ответ на публикацию накануне, 12 июня, в британском массовом издании «Daily Mail» материала о подрыве в аннексированном Севастополе бомбы времен Второй мировой войны весом около 1000 килограмм. В материале издание называет Крым частью России.

«Мы напоминаем «Daily Mail» и всем рупорам Кремля, что весь цивилизованный мир наложил санкции на Россию в наказание за захват Крыма. И Британия была одной из первых стран, которые сразу же осудили подписанный Путиным указ о включении Крыма в состав России», – говорится в комментарии украинского диппредставительства, опубликованном в Твиттере.

В посольстве также напомнили, что в соответствии с украинским законодательством, все действия, предпринимаемые российскими властями на временно оккупированной территории Крыма, включая все воздушные и морские порты, являются незаконными.

Ранее в мае в эфире одного из центральных итальянских телеканалов RAI ведущие заявили, что Украина в свое время «проиграла Крым», а сейчас проиграет и в песенном конкурсе «Евровидение-2017». Это высказывание вызвало недовольство пользователей социальных сетей.

Посольство Украины в Италии отправило письмо в адрес телеканала. Позже видео удалили с официальной страницы программы в Фейсбуке, а ведущий телеканала RAI Энрико Луччи извинился перед украинцами за свое высказывание.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».