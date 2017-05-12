Ведущий итальянского телеканала извинился за свои высказывания об «Украине, проигравшей Крым»

Ведущий итальянского телеканала RAI Энрико Луччи извинился перед украинцами за то, что в эфире своей передачи 5 мая он заявил, что «Украина проиграла Крым и проиграет в конкурсе «Евровидение-2017».

«Во время прошлой программы «Немо» я, делая мои поздравления Франческо Габбана (участник от Италии на «Евровидении-2017» – КР) по случаю Евровидения, иронично, но возможно слишком легкомысленно пошутил. А многие граждане этой нации (украинской – КР) остались недовольны. Я не имел намерения оскорбить их чувства, мне искренне жаль, и я официально извиняюсь перед каждым гражданином Украины», – написал ведущий в своем Фейсбуке.

Ранее письмо с возмущением в редакцию программы направила проживающая в Италии гражданка Украины Наталья Дорошенко.

«Сегодня в Украине идет необъявленная война, которая началась, собственно, с «проигрыша Крыма». Тысячи мертвых, переселенцев. Песня, победившая в прошлом году на «Евровидении», говорила именно о трагедии крымских татар. А с вашей точки зрения это может быть причиной насмешки», – написала Наталья в письме.

Крым.Реалии располагают текстом ответа итальянского телеканала.

«Нам жаль, что шутка Энрико настолько задела ваши чувства. Это была всего лишь шутка в саркастическом тоне, типичная для Луччи. Не было никакого намерения оскорбить ситуацию вашей страны, а наоборот, соединить реально проблему с более легкой и веселой как «Евровидение». Мы дадим прочитать Луччи это сообщение, он сможет оценить ситуацию и ответить», – ответили тогда представители передачи Наталье.

Накануне в эфире одного из центральных итальянских телеканалов RAI 5 мая ведущие заявили, что Украина в свое время «проиграла Крым», а сейчас проиграет и в песенном конкурсе «Евровидение-2017». Это высказывание вызвало недовольство пользователей социальных сетей.

Посольство Украины в Италии отправило письмо в адрес телеканала «в связи с оскорбительными высказываниями ведущего телепередачи Nemo – nessuno escluso по Украине».

Позже видео удалили с официальной страницы программы в Фейсбуке.

В Киеве 9 и 11 мая прошли полуфиналы международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Украину на конкурсе «Евровидение» представляет группа О.Тorvald с песней Time.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс проходит в Киеве.