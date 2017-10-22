Чешский президент Милош Земан, на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы предложивший Украине продать аннексированный Россией Крым за деньги, нефть или газ, отказался извиняться за свои слова, заявив, что это лишь его «частное мнение». Наоборот, он настаивает, что украинцы и россияне еще будут ему благодарны за идею этого компромисса. Вместо него это сделали сотни обычных чехов, которые посылали свои послания с надписью Czech Republic is not Zeman, то есть «Чешская республика – не Земан», и распространяли свои фотографии с этим лозунгом под хештегом #SorryUkraine в социальных сетях.

Слова президента Чехии Милоша Земана относительно Крыма, сказанные с международной трибуны, вызвали самую острую на сегодняшний день реакцию его земляков.

«Если будет диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это мое личное мнение, может быть какая-то компенсация за Крым, финансовая или в натуральной форме. Я имею в виду нефть или газ», ‒ сказал Земан ранее на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Уже через несколько часов после выступления президента Чехии в Страсбурге появились фотографии людей, которые извинялись за слова руководителя своего государства.

Одной из первых была депутат парламента Чехии от правоцентристской партии ТОП 09 Габриэла Пецкова. Она говорит, что ей было так стыдно за слова президента Земана, что она просто должна была подойти и сказать об этом представителям украинской делегации.

Мне важно было заверить наших украинских друзей, что чехи ‒ это не Земан

«Мне нужно было быстро выразить несогласие с выступлением президента Земана и поддержать Украину, чтобы заверить наших украинских друзей, что чехи ‒ это не Земан», ‒ написала Габриэла Пецкова.

Вскоре лозунг «Чешская Республика ‒ не Земан» разлетелся по социальным сетям. Сообщений было уже так много, что из них можно было создать почти двухминутное видео. А чтобы ни у кого не возникло сомнений, что чехи этими словами выражают не только протест против высказывания президента Земана, но, главным образом, поддерживают Украину, выбор музыкального сопровождения пришелся на известную украинскую песню, «Я не здамся без бою» группы «Океан Ельзи».

Акция не завершилась в социальных сетях. Через несколько дней ее участники уже собрались под стенами Пражского града, где находится офис президента.

​А начал эту акцию молодой чешский музыкант Иржи Бареш, который, вернувшись домой после репетиции своей панк-группы, прочитал новости и очень рассердился.

Не все чехи стали, как Земан, а есть люди, которые разделяют идеалы бывшего президента Чехии Вацлава Гавела

«Когда президент страны, пережившей две оккупации – нацистскую и коммунистическую – говорит, что было бы лучше, если бы оккупированная страна отдала свою территорию, то я не хотел бы, чтобы люди в Украине думали, что я думаю так же», ‒ отметил музыкант.

Как говорит Иржи Бареш, его главной целью было сделать так, чтобы это послание попало в Украину, чтобы люди там знали, что не все чехи стали, как Земан, а есть люди, которые разделяют идеалы бывшего президента Чехии Вацлава Гавела.

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