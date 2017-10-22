В разных футболках и трусах 22 игрока симферопольской «Таврии» рассекают стадион в Бериславе (город в Херсонской области принял крымскую команду на материке). Единой тренировочной формы у футболистов нет, зато есть славное прошлое и вера в большое будущее. «Таврия» – первый чемпион независимой Украины. После аннексии Крыма Россией команда играла среди любителей, а в нынешнем футбольном сезоне стала новичком украинской Второй лиги.

​Главный тренер Сергей Шевченко 5 лет был с игроками «Таврии» в Симферополе. Оставался и на уже аннексированном Россией полуострове, но в 2016 году, после объявления о возрождении украинской команды, переехал на материковую часть Украины и стал главным тренером команды-переселенца.

​С Сергеем Шевченко путь от любителя до участника профессиональной лиги «Таврия» прошла за один сезон. Большинство игроков клуба – местные ребята. Год с клубом играет 25-летний Евгений, парень – самоучка, профессионально футболу нигде не обучался, но в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Таврии».

«Раньше играл на любительском уровне, преподавал в Бериславском медицинском колледже (преподаватель физвоспитания), работал в школе, в младших классах. Ну и так сложилось, что я сейчас игрок «Таврии» (Симферополь), бренда такого. Мечтал об этом... и попал», – вспоминает о своих шагах к профессиональному футболу нападающий ФК «Таврия» Евгений Соколан.

Однако главной проблемой на пути ко Второй лиге для команды было не столько уровень подготовки игроков, сколько необходимость соответствия инфраструктуры клуба требованиям профессионального футбола.

Еще летом 2017 года бериславский стадион не устраивал комиссию украинской Федерации футбола. Арена не подходила для профессиональной игры: здесь не было пластиковых сидений, табло и безопасных ворот. Все недочеты исправляли за деньги меценатов.

«Надо было поменять ворота железные на пластиковые – поменяли. Люди приходили сюда семьями – фотографироваться», – говорит об обновлении тренер.

«Таврия» изменила тихую жизнь провинциального Берислава.

Когда первые автобусы с футболистами начали приезжать, люди думали, наверное, тарелка с инопланетянами села

«Когда первые автобусы начали приезжать сюда, ну и футболисты – выходить, думали, наверное, тарелка с инопланетянами села. Вот праздник», – вспоминает Сергей Шевченко. Само футбольное поле восстанавливали весь год, теперь стригут и поливают газон раз в неделю и обязательно – перед каждой игрой.

«В этом году приобрели новую газонокосилку – это новое чудо техники. Есть уровни стрижки: 1-2-3-4 до 8. По заказу тренера мы стрижем или на первом уровне, или на втором», – гордится приобретением сотрудник стадиона Владимир Авраменко.

Поддержал команду и международный профессиональный союз – УЕФА выделил два миллиона евро на развитие крымского футбола. Один миллион потратят на аннексированном полуострове. Там играет клон украинской команды – ТСК «Таврия». Вторая часть суммы направлена на новый большой стадион для команды-переселенца в Бериславе, под него уже нашли место.

«Тут раньше было кукурузное поле, на данный момент оно заброшено. Мы бы хотели, чтобы был стадион на 6 тысяч мест, с натуральным покрытием, но если будет искусственное – мы, конечно, не расстроимся, только рады, главное, чтобы он был», – знакомит с местом будущего строительства арены капитан ФК «Таврия» Максим Логвиненко.

А пока команда играет на небольшом стадионе рассчитанном на 700 зрительских мест – это домашняя арена клуба, тренируются здесь же – два раза в день.

Это как бы политический проект. Он заслуживает большего внимания, чем на данный момент ему уделяется

Игроки (уже не любители) получают зарплаты, мечтают о больших гонорарах для себя и щедром финансировании для клуба. «Это как бы политический проект. Я думаю, он заслуживает большего внимания, чем на данный момент ему уделяется», – считает капитан команды.

На пути в украинскую Премьер-лигу, помимо талантливых игроков, команда будет искать денежных спонсоров. Тренер оценивает цену выхода команды в топ-дивизион украинского футбола в сумму не менее 20 миллионов долларов. Большого бюджета не ждут фанаты, ультрас с первых матчей поддерживают команду – съезжаются на игры из разных городов Украины, приезжают для встречи с любимым клубом фанаты и из аннексированного Крыма.