Украина пытается снизить напряжение вокруг языковых норм образовательного закона, консультируясь и договариваясь с крупнейшими противниками изменений. Скажем, заверила Венгрию, что пока текст документа находится на рассмотрении Венецианской комиссии ‒ в школьном образовании закарпатских украинцев изменений не будет. А чтобы поговорить о школах с румынским языком обучения, министр образования Лилия Гриневич поехала к руководству Буковины. Польша же отказалась поддержать протест Венгрии против украинского закона об образовании: там уверены, что можно найти компромисс мирно. В Болгарии же «оттаяли» и все мягче комментируют изменения. Украинские эксперты признают: самое сложное будет успокоить именно реакцию Венгрии.

Киев ведет интенсивные переговоры с Будапештом о языковых статьях закона об образовании. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийяртом, а министр образования Украины Лилия Гриневич провела переговоры с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом.

И договорились, что до выводов Венецианской комиссии изменений не будет, а также над планом имплементации закона Киев будет работать вместе с венгерской общиной, сказал Климкин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Мы плодотворно работали со всеми странами Европейского союза и не только для того, чтобы объяснить, в чем заключается смысл закона. Чтобы предотвратить распространение, в частности венгерскими медиа и некоторыми венгерскими политиками, мифологии о том, что это за закон, каким образом он будет имплементироваться», ‒ добавил Климкин.

Однако глава венгерского внешнеполитического ведомства Сийярто заявил, что встреча с Климкиным не убедила его изменить позицию относительно закона. А профильный министр Золтан Балог после разговора с Гриневич сказал, что уважает требование Украины учить граждан на государственном языке, однако настаивает на том, что нужны консультации с венгерским меньшинством.

А посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что Будапешт и далее намерен блокировать дальнейшую интеграцию Украины в Европейский союз из-за реформы украинского образования.

Юридические нюансы

Венгерскую общину в Верховной Раде представляет депутат БПП Василий Брензович, одновременно являющийся председателем Общества венгерской культуры Закарпатья.

Во время часа вопросов к правительству он заявил, что направил в Министерство юстиции вопрос относительно того, как новый закон согласуется с Договором об основах добрососедства между Украиной и Венгерской Республикой 1991 года.

«И там написано, что Украина обеспечивает для граждан Украины венгерской национальности образование на венгерском языке. И в таком случае, если договоры, подписанные между государствами, являются высшими относительно внутреннего законодательства, прошу вашего ответа: будет ли распространяться статья седьмая закона Украины на граждан венгерской национальности?» ‒ поинтересовался Брензович.

Однако, когда Радіо Свобода пыталось получить от Брензовича детальный комментарий относительно того, как венгерское меньшинство трактует языковые статьи закона об образовании, он категорически отказался говорить.

Отвечал депутату первый заместитель министра образования Владимир Ковтунец. По его словам, еще нужно проанализировать, имеет ли договор с Венгрией больший вес, чем украинский внутренний закон.

Ситуация по закону различна для разных нацменьшинств. Однако ни одно из них не пытаются ограничить в правах на обучение на родном языке

«Дело в том, что норма статьи седьмой направлена на выполнение решения Конституционного суда от 1999 года. Поэтому это юридический вопрос, он будет решен правовыми методами», ‒ сказал Ковтунец.

Ковтунец добавил, что ситуация по закону различна для разных нацменьшинств. Однако ни одно из них не пытаются ограничить в правах на обучение на родном языке, наоборот, предоставляется больше возможностей жить в украинском обществе.

Чего хочет венгерская община?

В течение недели Радіо Свобода пыталось получить комментарий от Общества венгерской культуры Закарпатья, Демократического союза венгров Украины и Общества венгерских педагогов края, но безрезультатно. Кто-то из представителей этих организаций сразу отказывался говорить, другие не ответили или говорили, что не имеют права комментировать, некоторые советовали посылать электронное сообщение, оставшееся без ответа.

Свою позицию венгерская община активно выражает или на тематических круглых столах, или же в общении с местными или венгерскими СМИ.

«Даже в период сталинизма национальные меньшинства не лишались законного права выбора, на каком языке учиться их детям», ‒ цитирует депутата, главу Общества венгерской культуры Закарпатья Брензовича портал «Волошина».

А ректор Закарпатского венгерского института, председатель Общества венгерских педагогов края (КМПС), депутат областного совета Илдико Орос заявила, что «гарант предал закарпатских венгров», нарушив договоренности, данные Петром Порошенком Обществу накануне его избирательной кампании, цитирует pmg.ua.

На официальном уровне венгерские организации общаются с Киевом: призывают Министерство образования приобщать их к диалогу, подписывают официальные обращения к президенту. Однако не всегда они готовы открыто идти на диалог.

Правозащитник Виталий Грегор рассказал о практике закрытых собраний местного меньшинства. Одно из них ‒ Общества венгерской культуры Закарпатья и Общества венгерских педагогов Закарпатья ‒ происходило 7 октября, и туда не пустили представителей медиа и общественности.

По его словам, местная община, которая пообщалась с ним после мероприятия, рассказывала, что лидеры этих организаций уверяли, что после нового закона венгерские школы в Украине будут закрываться. Иными словами, тиражировали ложные мифы, говорит Грегор.

В унисон с Венгрией критикует украинский закон и Россия

«Наш месседж о том, что если вы говорите о европейском обсуждении, мы хотели бы услышать мнения. Поэтому это манипуляция со стороны инициаторов на политическом уровне. Политики, которым они доверяют, и дальше представляют такие мысли», ‒ говорит Грегор.

В унисон с Венгрией критикует украинский закон и Россия. Так, спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко на встрече с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кевером заявила, что новые «дискриминационные нормы» не предусматривают «возможности для представителей этнических меньшинств получать образование на родном языке».

«Мы будем действовать, чтобы побудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры. Мы не можем допустить, чтобы он вступил в силу», ‒ сказала Матвиенко.

Почему сколько критики?

Есть две причины, почему Украина получила такую острую реакцию от соседних стран на принятый закон, говорит дипломат, председатель правления общественного объединения «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан.

Весной в Венгрии состоятся парламентские выборы. Правящая партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном сейчас пытается привлечь электорат своего главного конкурента

Во-первых, весной в Венгрии состоятся парламентские выборы. Поэтому правящая партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном сейчас пытается привлечь электорат своего главного конкурента ‒ националистической праворадикальной партии «Йоббик», который сотрудничает с Россией и хочет видеть Закарпатье в составе Венгрии.

«Не имея каких-либо серьезных козырей с точки зрения успехов в экономике или отношениях с ЕС, ведь в течение года было несколько серьезных кризисов в отношениях Венгрия-ЕС... Связаны они с неохотой Будапешта принимать нелегальных мигрантов и принятием венгерского закона об образовании, который тоже критиковался Европейской комиссией», ‒ говорит дипломат.

Однако весомая причина заключается в том, что Украине следовало сначала направить текст законопроекта на анализ в Венецианскую комиссию и только потом принимать, говорит Трюхан. Тогда удалось бы избежать упреков в притеснении прав и незаконности, говорит он.

Украине следовало сначала направить текст законопроекта на анализ в Венецианскую комиссию и только потом принимать

Рано или поздно кризис в отношениях между Киевом и Будапештом закончится, однако не в ближайшей перспективе ‒ на это уйдут не недели, и даже не месяцы, говорит Трюхан. В конце года должны быть выводы Венецианской комиссии, по их итогам можно будет провести консультации с венгерским меньшинством в Украине, привлечь авторитетных международных экспертов.

«Но, прогнозирую, только после парламентских выборов в Венгрии можно будет говорить о нормализации отношений», ‒ резюмирует Трюхан.

Статью 7 закона «Об образовании» (о том, что языком образования является государственный, украинский, язык), которая вызвала обеспокоенность у нескольких государств-соседей Украины, уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии.

По данным МОН, для удовлетворения образовательных потребностей граждан Украины венгерской национальности в 2016-2017 учебном году функционировало 74 дошкольных учебных заведения с образованием на венгерском языке в Закарпатской области. В общем на венгерском языке воспитывался 5031 ребенок.