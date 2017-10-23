"Минниханову и Шаймиеву пришло время сказать народу правду – ​скоро может исчезнуть и республика как таковая, и татарская литература, и татарская культура, и сама татарская нация". Об этом в интервью "Idel.Реалии" заявила татарская писательница, основатель татарской партии национальной независимости "Иттифак" Фаузия Байрамова. Она поделилась мнением, что руководители республики, которых считает "случайными людьми в татарской истории", до сих пор "не понимают опасность​" исчезновения татарского языка. Федеральные власти "начали с Татфондбанка, потом не продлили договор между Москвой и Казанью, а теперь нападают на язык", говорит она, полагая, что после выборов 2018 года Владимир Путин может и вовсе упразднить национальные республики в России.​

– ​Вы стали одним из представителей татар Координационного совета народов Поволжья и Урала, учредительное собрание которого прошло 14 октября. В чем причина учреждения такой организации и почему вы приняли решение войти в ее руководство?

– Лет 20 назад у нас уже была такая организация, она называлась Ассамблея народов Поволжья и Урала. Это было во времена угрозы суверенитету и потери независимости. Потом все как-то успокоилось – каждая республика пошла по своему пути. Мы тоже успокоились – вроде "бумажный суверенитет" есть, татарскому языку учат, религию разрешают. Работа с другими народами остановилась. ​

Внезапная угроза потери языка нас ошеломила, разбудила, и мы поняли, что по одиночке мы это не осилим

Сейчас государство заставило нас вновь объединиться – у нас и в мыслях этого не было – каждый работал по-своему, у каждого были свои тонкости и нюансы. Внезапная угроза потери языка нас ошеломила, разбудила, и мы поняли, что по одиночке мы это не осилим – все-таки угроза идет не только языку, но и национальной культуре, литературе, потому что все это связано с языком. Не будет в школах татарского языка – не будет сокровенной литературы, искусства и культуры. Мы собрались и ищем ответ на вопрос, что делать.

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– ​У вас есть понимание, почему Владимир Путин именно в июле сделал заявление о добровольности изучения национальных языков в школах?

В государственной стратегии заложено – "один народ, один язык, одна религия", то есть объединение вокруг русского народа, русского языка и православия

– Путин – непростой человек – он просто так ничего не делает и не говорит. Это очередная многоходовая операция. У них в государственной стратегии заложено – "один народ, один язык, одна религия", то есть объединение вокруг русского народа, русского языка и православия. Сначала они попробовали через российскую нацию – народ противился этому. Я думаю, это будет крещение через язык. Сначала язык, потом – православие. Я считаю, Путин не один решает этот вопрос. Вы знаете, что Россией сейчас руководит коллективный "распутин". Идеологи этого – РПЦ, а также шовинистические силы в лице Михалкова и Рогозина. А исполнители – это каратели, опричники – ФСБ, полиция, прокуратура и другие.

Почему именно сейчас Путин сделал это заявление, очень правильный вопрос. Внешнюю агрессию Путин практически осуществил – это Украина и Сирия, то есть во внешней политике он себя уже проявил как завоеватель. Прибалтику и полностью глотать Украину он пока не решается – думает. Но есть внутренние проблемы, например, нации. После выборов или даже до них путем укрупнения регионов не будет и национальных республик. Но есть нации, есть мы! Такую многоходовую операцию Путин решил провести через школы, а не через закон – если бы это был закон, международные организации обжаловали бы его, потому что речь идет о национальных меньшинствах. Я думаю, Путин сейчас начнет заниматься внутрироссийскими проблемами. Но не экономикой, не демократией, а народом и нациями.

– ​Заявление Владимира Путина было сделано за 9 месяцев до выборов. Не самый лучший политический ход, вам не кажется?

У Путина сейчас азарт. Он это делает, чтобы показать русским, что он русский царь-батюшка, но не считается с народами, раз он нападает на последнее – на язык

– Он уверен в себе, ведь до этого национальные республики давали ему на выборах 90%. Но голоса дает не народ, а руководители регионов – сколько надо, столько и нарисуют! Ну, чем там эти представители различных национальностей могут рассмешить народ? Будут писать жалобы, заявления – дальше не пойдут. Он очень уверен в этом, у Путина сейчас азарт. Он это делает, чтобы показать русским, что он русский царь-батюшка, но не считается с народами, раз он нападает на последнее – на язык. Ведь у этих народов уже ничего нет. Мне кажется, им даже не язык нужен, а полностью республика. Позади идет экономический план – "Татнефть". Они начали с Татфондбанка, потом не продлили договор между Москвой и Казанью, а теперь нападают на язык. Никто не ожидал, ведь уже начался учебный год. Кто меняет план в начале учебного года?

–​ А как же стратегия "один народ, один язык, одна религия", о которой вы говорили?

– Стратегия – это идеологи, они свое получат. Не сегодня, так через два поколения, когда дети выйдут из школы, не зная татарский язык. Они прекрасно об этом знают. А политикам и экономистам нужен богатый Татарстан, чтобы все было в своем кармане.

–​ Вы относите татар к национальным меньшинствам?

Мы – колония, нас завоевали в 1552 году. У нас с Россией нет мирного договора

– Для большого мира – да. Мы внутри России, мы – колония, нас завоевали в 1552 году. У нас с Россией нет мирного договора. И для большого мира мы – колония и национальное меньшинство. Но мы себя малым народом не считаем. Я вообще не привыкла делить народы на малые или большие. Но мир так делит.

Надо честно признать, что в советское время в городах тоже практически не было татарских школ. Была лишь одна школа и то интернат – ныне это вторая гимназия в Казани. Но в деревнях татарские школы были! Нас это удовлетворяло, потому что кадры все равно давала деревня – писателей, артистов. Сейчас и в деревнях преподают уроки двумя учебниками – на русском и татарском. Все из-за ЕГЭ! Но учебников на татарском все меньше и меньше.

В городских школах язык обучения –​ русский. Математика, физика, география –​ все на русском языке. Неужели им этого мало? Если мы в школах потеряем язык, в дальнейшем мы потеряем тысячелетнюю литературу и культуру.

ОБ АРГУМЕНТАХ ПРОТИВНИКОВ ИЗУЧЕНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

–​ Давайте поговорим об аргументах, которые предъявляют родители, выступающие против обязательного изучения татарского языка в школах. Начнем с предложения преподавать татарский факультативно.

– Представим класс, в нем 30 детей. Допустим, половина из них русские, а другая половина – татары. Придется делить классы, школы – это очень болезненный и ненужный процесс. Наши руководители, наверное, долго думали, что делать. И решили, что либо учат все, либо никто! Иначе не получается. Давайте посмотрим. 30 детей в классе, 15 отказались от татарского. Из 15 оставшихся – половина детей из смешанных браков –они тоже отказались учить татарский. Остается 6-7 детей, но ради них никто учителей держать не будет.

–​ Таков выбор родителей.

— А почему про другие предметы родители так не думают? Например, про английский язык.

–​ Скорее всего, потому, что он понадобится их детям.

Колонизатор никогда не будет учить язык раба. У русских в генах сидит то, что они завоеватели

– Мне тоже было трудно читать и писать по-русски. Почему меня заставляли? Нельзя делить классы! Дети ведь и английский не знают. Они думают, что пуп земли – это русские, что пуп земли – это русский язык, и им этого достаточно. Это обыкновенная лень. Я не намерена никого заставлять, но школа у нас общая.

–​ А что делать с той напряженностью, которая возникла сейчас между русскими и татарами?

– Вы знаете, почему русские не хотят изучать татарский язык? Я сразу скажу – колонизатор никогда не будет учить язык раба. У русских в генах сидит то, что они завоеватели. Они этого не забыли, они завоевали, они – колонизаторы, а мы – рабы. Для них это унижение.

–​ Ну, какие рабы? В Татарстане половина населения –​ татары.

– Раз живете в Татарстане, уважайте язык этого народа.

–​ Следующий аргумент родителей, выступающих против изучения татарского языка, заключается в том, что татарский язык не понадобится их детям в будущем, да и учебные пособия никуда не годятся.

– Это только повод – учебники везде одинаковые.

–​ А что касается ненадобности татарского языка в будущем?

– Понадобится! Когда в Турцию поедете, без знаний татарского языка вы даже хлеб не сможете купить.

–​ Еще один аргумент –​ многие родители не учили татарский язык в школах и не имеют возможности проверять домашнее задание у своих детей.

Я не помню ни одного русского ученика, которого бы выгнали из школы за то, что он не знает татарского языка

– 90% родителей и английский не знает, но нанимают детям репетиторов, они остаются после уроков. Я не помню ни одного русского ученика, которого бы выгнали из школы за то, что он не знает татарского языка. Или на второй год оставили за незнание татарского языка. Не было такого! Все равно есть лояльность, нет ультиматума, что если не знаешь татарского, то останешься на второй год. Нет такого! Даже плохие оценки стараются не ставить в аттестат. Человечный подход.

–​ Сформулируйте в нескольких предложениях, что, на ваш взгляд, делать с тем накалом, который сейчас есть?

– Из двух миллионов русских поднялись две тысячи человек. Такие всегда будут. По такому же принципу опять-таки найдутся две тысячи человек, которые не захотят изучать математику или физику. Так что как написано в законе, так и будем преподавать. ​

Если Россия письменно даст заключение, что мы не правы, мы будем судиться в международных судах, потому что поручение Путина – не выше Конституции России и Татарстана. Кроме того, будем работать с народом. И со своим тоже, чтобы они не писали заявления об отказе изучать татарский язык. Среди татар тоже разные есть. Мы всем объясним, что этим шагом мы ставим крест на татарской культуре, татарском языке и татарской литературе. Это поколение поставит на этом крест, а их дети потом скажут: "Мама, папа, зачем же вы это тогда сделали?".

–​ Кто для вас лидер татарской нации?

– Те, кто боролись за независимость татарского народа. Это Кул Шариф, Сююмбике, Кучум хан, Батырша, Гаяз Исхаки, Садри Максуди.

–​ А из ныне живущих?

– Точно не наши руководители. Наши нынешние руководители, начиная с Шаймиева, заканчивая Миннихановым и Мухаметшиным, – это случайные люди в татарской истории. Это только фамилии, а не борцы за татарский народ. Их посадили, они и сидят. Уберут – уйдут. Я не вижу в нынешнее время лидера нации.

О ПОЗИЦИИ ВЛАСТЕЙ ТАТАРСТАНА

–​ Власти Татарстана практически не комментируют последние новости по отказу родителей от обязательного изучения татарского языка. Почему республиканские власти, на ваш взгляд, в открытую не противодействуют возможному исчезновению татарского в школах?

Минниханову и Шаймиеву пришло время сказать народу правду – скоро может исчезнуть и республика как таковая

– На митинге, посвященном Дню памяти, я забыла сказать одно – надо было заявить следующее: Минниханову и Шаймиеву пришло время сказать народу правду – скоро может исчезнуть и республика как таковая, и татарская литература, и татарская культура, и сама татарская нация. Необходимо открыто сказать народу: если мы хотим сохранить татарскую культуру и литературу только домашним обучением, домашними разговорами – у нас ничего не получится. Пришло время понять и им самим [татарстанской власти] (мне кажется, они до конца не понимают эту опасность): некому будет писать, читать, выступать по телевизору, на сцене играть на татарском языке.

Власти Татарстана все еще надеятся на то, что Москва придет, проверит и все останется так, как есть. Я, например, не надеюсь. Кроме того, у наших властей есть боязнь, что их могут отправить в отставку. Кроме татарского языка, им есть, что терять. Шаймиеву и Минниханову есть, что терять –​ они и их дети, внуки давно уже русскоязычные. В этом отношении они многого не теряют, но они могут потерять богатства. Они связаны золотыми цепями и поэтому боятся потерять власть. Власть для них богатство. Что потеряет народ, до них еще не дошло и, наверное, уже не дойдет.

–​ Отдельный вопрос про Минтимера Шаймиева. Многие уже как минимум два десятка лет твердят о том, что он умеет договариваться, может вести переговоры. Почему, на ваш взгляд, в вопросе изучения татарского языка не помог и он?

– Все говорят, что Шаймиев мудрый. Он хитрый. Но в этот раз хитростью взять не выйдет. Сейчас надо открытым текстом сказать федеральным властям и народу следующее: "Исчезновение татарского языка в школах ведет к исчезновению татарской нации. Вы этого хотите?" Я бы так сказала.

–​ С момента выступления Путина татарские активисты не провели толком ни одной акции в защиту татарского языка. Почему?

Замкнутый круг. Народ напуган. Все мы уже прошли через уголовные дела

– Были одиночные пикеты — митинги местные власти не разрешают, хотя подавали десятки уведомлений об их проведении. Активисты пишут уведомления на пикет или митинг – их не согласовывают. Они выходят с заявлениями, их не печатают. Они говорят об этом в интернете — на них заводят уголовные дела. Замкнутый круг. Народ напуган. Все мы уже прошли через уголовные дела. Ну, сколько можно? Лишних возможностей у нас нет.

–​ Есть мнение, что республиканская власть использует активистов татарского национального движения в отстаивании интересов преподавания татарского в школах.

​– В последний раз я встречалась с [Асгатом] Сафаровым (руководителем аппарата президента РТ) в прошлом году после съезда писателей. Мы сидели рядом. Но ни с Шаймиевым, ни с Миннихановым я в последние годы не встретилась ни разу, кроме курултая Всемирного конгресса татар – они сидели на сцене, а я – в зале. Как они могут меня использовать? Я не буду их слушать, никогда такого не было.

–​ На учредительном собрании Координационного совета народов Поволжья и Урала вы сделали политическое заявление, в котором призвали не голосовать за Путина и "Единую Россию". На ваш взгляд, руководство Татарстана должно сделать то же самое?

– Они этого не скажут – я же реалист. Но я это буду повторять еще ни раз и буду обращаться как к другим народам, так и к демократам. Это был не спонтанный крик души, а заранее продуманное заявление.

О СЛУХАХ

–​ Вам сейчас вновь начали припоминать историю с якобы вашим высказыванием, в котором вы призывали убивать детей от смешанных браков. Давайте расставим все точки над i в этом вопросе. Откуда пошла эта информация?

– Это придумал КГБ в начале девяностых годов. Тогда я была народным депутатом и стала проявлять себя как лидер и политик. У меня тогда был высокий рейтинг. Как остановить эту женщину, думали они. Убить невозможно – будет национальным героем. Они приняли решение распространить такую клевету через агентов – якобы я на одном из митингов такое сказала. Через газеты было нельзя – я бы судилась. Я даже поймала одного такого агента и спросила: "На каком языке Байрамова это говорила?". Он ответил, что на русском, на что я ответила, что в жизни на митингах на русском не выступала.

–​ Как это превратилось в столь широко известное мнение о вас?

– Появился интернет, и эти же агенты, как я только проявляюсь, опять говорят то же самое. В Набережных Челнах в 1994 году я даже судилась с одной газетой и выиграла 15 тысяч рублей. Доказать то, что я это говорила, невозможно, потому что этого не было! Когда я была депутатом, Фандас Сафиуллин написал мне текст на русском языке, и я его читала на весь Татарстан (тогда велась прямая трансляция заседаний по ТВ и радио). Тогда я сказала, что такого не говорила и просила поймать тех, кто распространил обо мне такие слухи. Я – мать двоих детей, я никак не могу такое сказать. Если кто-то такое скажет, я сама буду просить наказать этого человека. Разве можно такое говорить? Это клевета!

–​ Еще один слух касается того, что ваши дети живут за границей. Насколько я знаю, ваша дочь писала докторскую в США, а сын учился в Малайзии. Где они сейчас?

— Еще 17 лет назад они вернулись в Казань и сказали, что хотят служить своему народу. Я тогда откровенно сказала: "Дочь, твоему народу не только ты, даже я не нужна". Конечно, мне было больно это признать. Но она ответила, что будет служить своему народу и до сих пор стоит на этом.

Я понимала, что если я покину страну, они скажут, что даже я уехала в поисках хорошей жизни

Дети учились на свои деньги. Из-за того, что они мои дети, их не брали на работу. Если и брали, то как только узнавали обо мне, сразу увольняли. Но они свыклись с этим. Они оба работают, знают много языков. Дочь – политолог, а сын занимается бизнесом.

Меня нечем пачкать. Никто не может сказать, что я продалась, используя суверенитет для освоения богатств. Никто этого сказать не может!

–​ А почему вы не уехали?

— Не хочу. Мой народ здесь. После первого суда (когда Байрамову в 2010 году осудили на год условно по экстремистской статье –​"Idel.Реалии"), я сделала заявление, что уеду. Но суды прошли, и я увидела, как татары в Сибири, на Урале ждут помощи. Я понимала, что если я покину страну, они скажут, что даже я уехала в поисках хорошей жизни.