16 октября в Севастополе начался очередной отопительный сезон. Нынешние городские власти рапортовали, что им удалось начать подачу тепла строго в обозначенные ранее сроки, завершив плановый ремонт и запуск всех котельных и обеспечив город достаточным запасом угля. Успешно ли стартовал отопительный сезон 2017-2018 в Севастополе и есть ли жалобы у горожан, выяснял корреспондент Крым.Реалии.

Каких-либо предпосылок к срыву отопительного сезона не было и нет, уверенно заявляли в российском правительстве города в конце сентября. К тому моменту в Севастополе уже было отремонтировано 113 из 118 местных котельных и закуплено около 100 тонн угля, а ресурсоснабжающим компаниям удалось получить необходимые документы для успешного старта сезона.

С 16 до 23 октября обещали запустить котельные во всех районах Севастополя. Однако за несколько дней до официального начала протопок начали появляться жалобы горожан на крайне низкую температуру в квартирах. Так, 53-летний Владимир, проживающий на проспекте Октябрьской революции, говорил корреспонденту Крым.Реалии, что столбик термометра в его квартире опускался ниже отметки в 15 градусов. В то же время севастополец сказал, что не включал электрический обогреватель в целях экономии денежных средств.

Первые серьезные проблемы

На сегодняшний день севастопольские чиновники заверяют горожан в том, что все 118 городских котельных уже начали свою работу, а 22 октября все многоквартирные дома уже подключили к городскому отоплению. Об этом на аппаратном совещании российского правительства города говорил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков. Он также добавил, что городская «горячая линия» не фиксирует большое количество жалоб местных жителей на проблемы с теплоснабжением. Основные обращения, поступающие в колл-центр, касаются электроэнергии и услуг ЖКХ.

Несмотря на то, что ряд объектов социальной инфраструктуры Севастополя отапливался еще с 3-го октября, о чем свидетельствуют данные пресс-службы «Севтеплоэнерго», на сегодняшний день в двух медицинских учреждениях, двух детских садах и четырех школах по-прежнему отсутствует тепло. Об этом 23 октября сообщил подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Это недопустимо. Было достаточно времени, чтобы закончить ремонтные работы

​«Это недопустимо. До конца дня представить доклад, по какой причине не окончен ремонт на магистральных теплосетях, обеспечивающих подачу теплоносителя в данные учреждения. У «Севтеплоэнерго» было достаточно времени, чтобы закончить все ремонтные работы», – сказал он.

Жалобы горожан

Помимо широко обсуждаемых проблем с теплом в объектах социальной инфраструктуры города, у жителей многоквартирных домов также регулярно возникают те или иные неполадки в системе отопления.

Жители улицы Хрусталева, с которыми удалось поговорить корреспонденту Крым.Реалии, говорят, что, несмотря на якобы завершенный ремонт наружной теплотрассы, тепло в их дом до сих пор так и не поступило. Одна из жильцов – Анна – сказала, что люди уже написали несколько жалоб в различные инстанции.

«Пока что единственным ответом было «подождать». Письменные ответы еще ожидаем», – сказала горожанка.

​Есть информация об отсутствии тепла и в многоквартирных домах по улице Косарева, несмотря на проводимый локальный ремонт.

Поменяли трубы, но на сегодняшний день отопления так и нет. В батареях нет даже ни намека на тепло

​«В нескольких домах, которые подряд идут по Косарева, в прошлом году еще были ремонтные работы в подвалах. Потом поменяли трубы, но на сегодняшний день отопления так и нет. У нас, в принципе, всегда слабо топили, но сейчас в батареях нет даже ни намека на тепло», – сказал корреспонденту Крым.Реалии местный житель Василий.

В социальных сетях севастопольцы пишут о проблемах с отоплением на отдельных улицах в Балаклавском районе, улицах Адмирала Юмашева и Павла Силаева.

«Я проживаю в одном из домов по улице Силаева недалеко от рынка. У нас пока отопления нет. Ждем», – написал один из жителей города. Сообщение аналогичного содержания в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал и житель одного из домов по улице Истомина в районе Малахова кургана.

Кроме того, некоторые севастопольцы жалуются на отсутствие отопления не во всем доме, а в отдельных квартирах. Горожанка Ольга, проживающая по улице Адмирала Юмашева, 13-в, говорит, что в 18-ти квартирах, расположенных в ее доме, отсутствует отопление. При этом аналогичные проблемы, по ее словам, возникали и в предыдущие отопительные сезоны. Решение так и не было найдено.

Мы обращались и в правительство, и в Заксобрание, и через Интернет. Никто не реагирует

​«Управляющая компания, которая ответственна за наш дом, просто не может найти причину. Или так говорит. Мы куда уже только не обращались: и в правительство, и в Заксобрание, и через Интернет. Никто не реагирует», – говорит жительница Севастополя.

Еще одной проблемой, характерной для некоторых районов города, является постоянное образование в отопительной системе домов «воздушных пробок». Жители пытаются бороться с ними своими силами, но через некоторое время «пробки» возвращаются.

«Воздушные пробки» образуются регулярно. Достучаться до компетентных людей невозможно

​«Откровенно говоря, я не специалист, – говорит Крым.Реалии Татьяна, проживающая по улице Павла Дыбенко в Стрелецкой бухте. – Но у нас проблема повторяется из года в год. Как они заполняют отопительную систему накануне сезона, я не знаю, но «воздушные пробки» образуются регулярно. В результате батареи или совсем холодные, или чуть теплые. Достучаться до компетентных людей невозможно, и мы сами уже приноровились лазать на чердак и сливать воду из системы, чтобы продавить пробку».

Тем временем в компании «Севтеплоэнерго» подобные проблемы назвали локальными, заявив, что сотрудники оперативно реагируют в случае поступления соответствующего обращения.