В Севастополе отсутствует отопление в четырех детсадах, двух школах и двух больницах

Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что в четырех детских садах, двух школах и в двух медучреждениях отсутствует тепло, хотя отопительный сезон должен был начаться еще 16 октября. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба российского правительства города.

«Это недопустимо. До конца дня представить доклад, по какой причине не окончен ремонт на магистральных теплосетях, обеспечивающих подачу теплоносителя в данные учреждения. У «Севтеплоэнерго» было достаточно времени, чтобы закончить все ремонтные работы», – заявил Овсянников на аппаратном совещании.

Как сообщила пресс-служба правительства, Овсянников потребовал «разобраться с ситуацией, связанной с отсутствием теплоснабжения в отдельных социальных учреждениях».

В аннексированном Севастополe с 16 октября начался отопительный сезон.

Ранее жители Севастополя жаловались на холод в неотапливаемых квартирах. По их словам, заморозки пришли еще в конце сентября и столбик термометра опускался значительно ниже отметки 15 градусов.