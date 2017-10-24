Количество автомобилей в Симферополе за последние годы увеличилось втрое и будет расти дальше, заявил нынешний глава администрации города Игорь Лукашев. Он добавил, что знает, как решить транспортные проблемы Симферополя, но новой схемы движения пока не представил. Документ должны были составить на основании генерального плана. Для борьбы с пробками уже запретили парковки на улицах крымской столицы с односторонним движением и снесли шлагбаумы возле офисных зданий.

Российский глава администрации Симферополя Игорь Лукашев рассказал, как собирается бороться с пробками:

«Все-таки Симферополь – это 36 рынков. Есть несанкционированная торговля, стихийные рынки и так далее. Естественно, люди приезжают сюда со всего Крыма и свозят товар, плюс, к рынкам съезжаются люди, чтобы купить. Стоянок не хватает, организацию движения нужно усовершенствовать. Возникают пробки возле рынков, которые тянут за собой пробки на проездных дорогах. Центральный рынок – постоянно пробка в субботу и еще несколько дней, там периодичность своя. Мы сразу обнаружили, почему это происходит: люди, съезжающиеся к рынку, останавливаются в очереди на стоянку на кольце и перегораживают дорогу с Маяковского и с Кирова. Сейчас мы нашли противодействие этому вопросу, в ближайшее время переорганизуем подъезд туда и уберем эту очередь, движение пойдет».

Один из симферопольских водителей, слушатель Радио Крым.Реалии, утверждает, что дело не только в организации движения.

Кладут асфальт, проходит полгода – и снова кладут на том же месте. Это какой-то бред. Деньги девать некуда?

– Весь центр перекопан, все дороги перекопаны – обязательно все это одновременно делать? Количество машин увеличилось, мер по упорядочиванию трафика явно никто не применяет. То есть такая стихия, анархия. Я живу в 45 километрах от Симферополя – так это расстояние я проезжаю быстрее, чем потом еду по городу.

Причем со стороны Евпатории почти всегда пробки, приходится объезжать по московской трассе лишние 20 километров. Как коренной симферополец, я знаю, по каким дворам объехать, но все равно получается очень долго, минимум час – причем не из конца в конец, а с окраины до центра. А службы кладут асфальт, проходит полгода – и снова кладут асфальт на том же месте. Это какой-то бред. Деньги им девать некуда?

Эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов убежден, что для победы над пробками нужно отказываться от личных автомобилей.

Города, построенные при СССР, не рассчитаны на большое количество личного транспорта

– Построенные при СССР города вообще не рассчитаны на большое количество транспорта. Когда их планировали, доступ к личным автомобилям был ограничен. Упор делали на общественный транспорт. Борьба с пробками в современном мире выглядит парадоксально: европейцы не расширяют проезжие части, а, наоборот, сужают их для индивидуального транспорта. Пусть в Симферополе появятся широкие дороги и интеллектуальная система управления трафиком – это будет лишь стимулировать горожан садиться за руль. В европейских городах в ближайшие десятилетия собираются отказаться от личного транспорта либо в центре, либо вообще. Увы, для постсоветского человека пересесть с автомобиля на автобус психологически сложно.

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Дмитрий Беспалов заключает, что организация транзитного транспорта тоже могла бы облегчить ситуацию в Симферополе: водитель оставляет автомобиль на стоянке на окраине города и пересаживается на автобус или троллейбус, чтобы добраться до центра.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)