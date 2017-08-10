Пользователи YouTube фиксировали ремонт теплотрассы в Симферополе, огромные автомобильные пробки и общественные слушания, сопровождавшиеся скандалом.

Пользователь Глава Республики Крым опубликовал видео инспекции председателем российского правительства полуострова Сергеем Аксеновым реконструкции теплотрассы на ул. Толстого в Симферополе. Во время проверки Аксенов недосчитался рабочих, а также возмутился, что работы идут медленными темпами. «Не вижу необходимого количества работников на огромном объекте. Вы хотите сказать, что этими силами завершите работы в срок?» ‒ удивился он.

Пользователь crimeantatars опубликовал видео общественных слушаний по проекту застройки микрорайона на месте многолетней «поляны протеста» в Симферополе. На ролике видно, как по указанию главы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Геннадия Бахарева полиция выталкивает из зала участника слушаний Фазыла Ибраимова.

Пользователь Côte Crimean опубликовал видео огромной пробки на транспортной развязке Евпаторийского шоссе в Симферополе. Видео было снято с воздуха.

Пользователь TheDEMIGODA опубликовал видео огромного автомобильного затора, который образовался из-за концерта в Золотой балке под Севастополем.

Пользователь Крым Россия опубликовал видео о том, как в одном из дворов Симферополя праздновали День Воздушно-десантных войск.