Скандал в крымском Совмине: кто украл 8 миллионов?

Двоих крымских чиновников подозревают в растрате 8 миллионов рублей. По версии следствия, в прошлом году во время ремонта в здании Совета министров подчиненные Сергея Аксенова необоснованно перечислили средства одному из подрядчиков – в актах выполненных работ обнаружили недостоверные сведения.

В уголовном деле, которое возбудило следственное управление крымского главка МВД России, фигурируют двое сотрудников крымского правительства и директор коммерческой структуры. Их фамилии не разглашают, но Крым.Реалии выяснили некоторые подробности.



Ремонт на три уголовные статьи

По информации пресс-службы крымского главка МВД России, в сентябре 2016 года «заказчик в лице органа власти» заключил два контракта с коммерческой фирмой – о проведении капитального ремонта здания крымского правительства по проспекту Кирова, 13 в Симферополе. Кроме того, в здании ремонтировали систему отопления. В общей сложности подрядчик получил бюджетных заказов на сумму свыше 36 миллионов рублей.

«В ходе выполнения работ подрядчиком изготовлены акты о приемке оказанных услуг, где отображены недостоверные сведения относительно примененных на объекте материалов, которые незаконно подписаны должностными лицами бюджетного учреждения. Противоправные действия начальника учреждения и его первого заместителя, а также директора частного предприятия привели к необоснованному перечислению в адрес подрядчика сумме более 8 миллионов рублей», – утверждают крымские правоохранители.

Действия чиновников квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса России: п. «в» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса России. Чиновников задержали – им грозит до семи лет лишения свободы.

В сообщении отмечается, что уголовное дело возбудили при содействии аппарата Совета министров Крыма. То есть подчиненные Аксенова помогали правоохранителям привлечь к ответственности своих коллег.

Фамилии фигурантов уголовного дела не разглашают, но рупор нынешних крымских властей, сайт «Крыминформ», пишет, что речь идет об экс-руководителе дирекции по обеспечению деятельности Совмина и его аппарата Игоре Каретнике и его заместителе Олеге Голикове. Несмотря на то, что их называют бывшими чиновниками, в российском реестре юрлиц Игорь Каретник до сих пор значится главой бюджетного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности Совета министров Крыма и его аппарата».

Как квалифицируют действия руководителя коммерческой структуры, который, по информации правоохранителей, внес недостоверные сведения в акты выполненных работ, – не уточняют.

Подрядчик из «черного списка»

По информации из российского портала госзакупок, в прошлом году дирекция по обеспечению деятельности Совета министров Крыма и его аппарата заключила ряд контрактов на проведение ремонта в здании крымского правительства. В частности, ремонтировали фасад здания Совмина, меняли тротуарную плитку во внутреннем дворе, а также систему отопления.

Согласно распоряжению крымского Совмина от 9 ноября 2016 года, научно-технический совет при крымском правительстве доверил ремонт лестничных клеток, санузлов и помещений на всех этажах ООО «КТ Инжиниринг-Фортуна», зарегистрированном в Симферополе.

Эта фирма была единственным поставщиком услуг, несмотря на то, что с 2015 года фигурирует в перечне недобросовестных подрядчиков, который составили чиновники Совмина.

«Подрядчиков (из перечня недобросовестных поставщиков – КР) не допускать больше к работам. Пусть разбираются, кто тратил бюджетные деньги. Еще раз говорю: все это будет на постоянном контроле, рейды будут проходить каждую неделю, и их итогом станут списки недобросовестных подрядчиков, которые никогда больше не будут допущены к работе с бюджетными деньгами», – заявлял тогда глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов.

Эта же фирма составляла сметные расчеты по проектам капремонта Совмина в 2016 году, копиями которых располагают Крым.Реалии.

Мы пытались связаться с фирмой, но пока готовился материал, ее телефон был отключен.



«Чем больше щук в реке, тем шустрее караси»

Технический надзор за ремонтом отопительной системы в Совмине в 2016 году выполняло ООО «Научно-производственный центр «Опора» из Санкт-Петербурга. Гендиректор предприятия Сергей Бубнов отказался назвать подрядчика работ на объекте, сославшись на то, что следствие еще не закончилось. При этом он утверждает, что его специалисты не зафиксировали никаких нарушений или отклонений от сметы при ремонте системы отопления крымского правительства.

Отклонений не было, все принималось поштучно: каждая батарея, каждая труба, каждый фитинг. Там все было чисто

«Насколько я знаю, в документацию вносились некоторые изменения, которые согласовывались с заказчиком. Единственное, что могло быть основанием для каких-то злоупотреблений, – это замена материалов. Но и это тоже было согласовано с заказчиком. Других отклонений не было, все принималось поштучно: каждая батарея, каждая труба, каждый фитинг и все, что составляет систему отопления. С точки зрения стройконтроля, там все было чисто. Возможно, были какие-то хитрости, которые придумал подрядчик. Вы же понимаете, что чем больше щук в реке, тем шустрее караси», – заявил Сергей Бубнов Крым.Реалии.

Он удивлен объему хищений, который назван следствием, но утверждает, что к специалистам его предприятия крымские правоохранители пока претензий не предъявляли.

«Претензий к нашим сотрудникам не может быть, потому что принято все было в соответствии со сметой и согласованиями с заказчиком. А какие выводы сделает следствие, будем смотреть. Но вообще весь объем работ, который мы контролировали, несоизмерим с тем ущербом, о котором сейчас говорится. На замене материалов много кто-то выгадать не смог бы все равно, даже если они немножко дешевле. Практика замены материалов есть в случаях, если какие-то материалы невозможно купить, а какие-то более прогрессивны и потому отдают предпочтение им. Но, как правило, это все равно согласовывается с заказчиком», – отмечает генидиректор НПЦ «Опора».

«Украдены более 10 миллионов»

Обвинения в хищениях в адрес крымских чиновников звучат не впервые. В сентябре этого года глава комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин заявил, что во время ремонта здания Совмина «были украдены более 10 миллионов рублей».

«Дорогие материалы были заменены на дешевые. Мы замерили плитку, а она не того размера, какой должна быть по документам. На упаковках были индикационные признаки фирмы, которая ее поставляла. Мы сделали туда запрос. Оказалось, что плитка в Крым не отпускалась. Реально, она была куплена в подворотне», – говорит он.

По слова Александра Акшатина, заказчиком работ была «Дирекция по обеспечению деятельности Совета министров и его аппарата», а контроль за ремонтом осуществляла компания «Строй-Юг».

Мы замерили плитку, а она не того размера, какой должна быть по документам. Реально, она была куплена в подворотне

Глава антикоррупционного комитета Крыма обвинил фирму в недобросовестной выполнении условий договора. «Руководство Дирекции и подрядчик смогли похитить бюджетные средства, внеся подложные сведения в официальные документы. В результате причинен ущерб бюджету – 4,22 миллиона рублей. С капремонтом та же история. Стоимость строительных материалов была завышена, а сами работы не подтверждены. В итоге должностные лица Дирекции необоснованно перечислили подрядчику 6,74 миллиона рублей», – говорит Акшатин.

Он заявлял, что в отношении чиновников возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

В ООО «Строй-Юг», в свою очередь, заявили, что к фирме никаких вопросов у крымских правоохранителей нет. «Расследование там продолжается, но нам никакие претензии не предъявлялись», – заявил Крым.Реалии гендиректор предприятия Руслан Ивер.

В этом году ремонт в здании крымского правительства продолжается. С начала года дирекция по обеспечению деятельности Совмина и его аппарата» заключила ряд контрактов на несколько миллионов рублей, в рамках которых ремонтируют коридоры, лестничные клетки и санузлы.