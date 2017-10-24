В Крыму назначен новый глава подконтрольного Кремлю Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Им стал Ленур Абдураманов – малоизвестный чиновник из Феодосии. На этой должности он сменил экс-члена Меджлиса крымскотатарского народа Заура Смирнова. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему главой Госкомнаца стал именно Абдураманов, а также как его назначение может повлиять на сферу межнациональных отношений на полуострове.

О назначении Ленура Абдураманова стало известно 24 октября. Его на заседании российского правительства Крыма представил назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов.

«Это наш коллега. Я уверен, он оживит процесс в комитете», – сказал он.

В ходе заседания Абдураманов получил от своего нового шефа первое задание – провести ревизию всех решений, принятых предыдущим главой Госкомнаца Зауром Смирновым.

Эффективность была низкая: бумаги писались, а работы как таковой не было

​«Эффективность была низкая: бумаги писались, а работы как таковой не было. До конца также не решены вопросы с так называемыми полянами протестов, в частности, в Ялте. Вопросы откладывались на неопределенный срок. Люди находятся на распутье, не знают, что делать», – заявил Аксенов.

Блудный сын Меджлиса

Официальной целью Госкомнаца является проведение государственной политики в сфере межнациональных отношений. Аналогичный орган входил в состав правительства Крыма до аннексии полуострова и носил название Республиканский комитет по вопросам межнациональных отношений и депортированных граждан. Существовала негласная традиция, что руководитель этого ведомства назначается по согласованию с Меджлисом крымскотатарского народа.

В 2014 году, уже после заявления российских властей о «присоединении» Крыма, кандидатуру главы Госкомнаца также согласовывал Меджлис. 1 апреля упомянутого года представительный орган крымских татар принял решение, в соответствии с которым на пост главы комитета был рекомендован Заур Смирнов. При этом в документе содержалась оговорка о том, что данное решение не является признанием «политических изменений, осуществляющихся в Крыму».

​Официально Заур Смирнов делегировался в российское правительство Крыма сугубо для решения вопросов обустройства крымских татар и еженедельно должен был отчитываться перед Меджлисом о проделанной работе. Однако он быстро стал лояльным к правительству Аксенова и Кремлю. Из делегата Меджлиса Смирнов постепенно превратился в одного из главных оппонентов представительного органа крымских татар в Совмине. Однако 16 октября этого года Заур Смирнов неожиданно подал в отставку. Сергей Аксенов заявил, что это было сделано по его требованию.

Считаю работу Смирнова неэффективной

​«Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными», – заявил он. Сам Смирнов отказался комментировать свое увольнение.

За несколько дней до отставки главы Госкомнаца в Крыму десятки крымских татар вышли на одиночные пикеты в ответ на арест в Бахчисарае шести соотечественников, которых ФСБ обвинила в терроризме. Около 50 пикетчиков были задержаны. Данная акция широко освещалась, в том числе в российских медиа.

Некоторые политики и эксперты высказали предположение о том, что увольнение Смирнова могло быть реакцией на серию проведенных пикетов.

Карьера и конфликты Абдураманова

Новый глава крымского Госкомнаца Ленур Абдураманов – человек, мало известный в Крыму. До своего назначения он на протяжении нескольких лет возглавлял сектор по межнациональным отношениям в мэрии Феодосии.

«В 2015 году ежедневно мной осуществляется прием граждан из числа депортированных по различным вопросам – от получения гражданства до реализации своих прав как реабилитированных граждан. Мы стараемся никому не отказывать или рассказываем алгоритм действий, который поможет им реализовывать свои права», – рассказывал он в 2015 году о своей работе в комментарии феодосийской газете «Кафа».

По информации жителя Феодосии, знакомого с семьей Абдураманова и пожелавшего остаться анонимным, новый глава Госкомнаца никогда не участвовал в крымскотатарском национальном движении.

Он закончил то ли харьковскую, то ли одесскую юридическую академию. Работал в Апелляционном суде помощником судьи

​«Он закончил то ли харьковскую, то ли одесскую юридическую академию. Работал в Апелляционном суде помощником судьи, потом адвокатом работал. Сразу после аннексии Крыма он вступил в «Единую Россию». Был назначен на должность начальника сектора по межнациональным отношениям Феодосии», – сказал собеседник Крым.Реалии.

По его словам, на должности главы сектора Абдураманов продержался около двух лет, но потом у него произошел конфликт с вице-мэром Феодосии Русланом Зиятдиновым. После этого нынешнему главе Госкомнаца пришлось покинуть должность и вернуться к работе юриста. По словам собеседника Крым.Реалии, до назначения Абдураманов планировал открыть юридическую компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг по оформлению недвижимости.

«Задача – тащить людей на выборы»

Я не слышал о нем как о хорошем специалисте или общественном деятеле

В Меджлисе крымскотатарского народа отмечают, что Абдураманов ранее не был известен своей активной позицией или профессиональными заслугами в​ сфере межнациональных отношений. Об этом Крым.Реалии заявил член представительного органа Эскендер Бариев.

​«Я ранее не слышал о нем как о хорошем специалисте или как об общественном деятеле. По Феодосии я его тоже не знал ни среди активистов, ни специалистов в этом вопросе», – сказал он.

​При этом глава Меджлиса Рефат Чубаров в телефонном разговоре с корреспондентом Крым.Реалии отказался комментировать эту тему.

По мнению одного из лидеров крымскотатарского национального движения Заира Смедляева, назначение нового руководителя Госкомнаца никак не повлияет на положение его соотечественников.

Там будут задания – сделать так, чтобы народ жил в постоянном страхе в связи с предстоящими выборами

​«Он прекрасно понимает, куда он пошел, зная судьбу предшественника. Не думаю, что надолго задержится и что-то сможет сделать полезного для крымскотатарского народа. Потому что там будут задания, которые будут направлены на одно – сделать так, чтобы народ жил в постоянном страхе в связи с предстоящими выборами (президента России – КР). Задача будет одна – тащить людей на выборы. А все остальные проблемы не имеют никакого значения», – сказал Заир Смедляев в комментарии для Крым.Реалии.

​Он считает, что на эту должность назначили именно Абдураманова в связи с тем, что он приходится родственником Эскендеру Билялову – члену Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко назвала две возможные причины того, что новым главой Госкомнаца стал Абдураманов. По словам политолога, во-первых, он является членом команды Руслана Бальбека, который уже не первый год участвует в реализации различных российских программ, связанных с репатриантами. Во-вторых, он не пользуется большим влиянием – соответственно, его легко контролировать.

Это контролируемая фигура, рабочая лошадка без яркого политического бэкграунда

​«Это контролируемая фигура, от которой может быть минимум сюрпризов. Из серии «что ему скажут, то и сделает». Раньше он себя никак не проявил. Такие контролируемые фигуры очень нужны в период избирательной кампании. Возможно, на нем нет комплекса того большого негатива, который есть на пророссийских крымскотатарских политиках. А этот негатив мешал бы коммуницировать с крымскими татарами. У Абдураманова этого не видно. Он – чиновник, рабочая лошадка без яркого политического бэкграунда», – считает Юлия Тищенко.

​Эксперт считает неслучайным то, что первым делом Аксенов поручил новому главе Госкомнаца пересмотреть решения предшественника на этом посту. По мнению политолога, Смирнов подорвал доверие к себе в связи с тем, что не справился с задачей «воспитать лояльность» крымчан. Кроме того, Тищенко обратила внимание на то, что Аксенов привык сваливать все проблемы на своих подчиненных, что и произошло в случае Смирнова. Эксперт не исключает, что через некоторое время и Абдураманов может оказаться на его месте.