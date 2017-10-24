Новый глава Госкомнаца не известен своими профессиональными заслугами – член Меджлиса

Назначенный в Крыму новый глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова Ленур Абдураманов ранее не был известен своей активной позицией и профессиональными заслугами в данной сфере. Об этом Крым.Реалии рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Комитета защиты прав крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«Я ранее не слышал о нем как о хорошем специалисте или как об общественном деятеле. По Феодосии я его тоже не знал ни среди активистов, ни специалистов в этом вопросе. Я понимаю, что этот человек был назначен после оккупации, так как до этого там работали другие люди. Думаю, это человек из команды Бальбека, который лоббирует интересы команды», – сказал Бариев.

Он также отметил, что положение в Крыму от нового назначения не изменится.

«Увольнение Заура Смирнова – пример того, что Смирнов, как коллаборант, человек, который был в другой команде, сделал свое дело. Его использовали, он им больше не нужен, теперь им нужно строить свою пирамиду», – отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

В Крыму 24 октября назначили нового главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова, руководителем ведомства стал Ленур Абдураманов.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов поручил новому главе российского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова Ленуру Абдураманову проверить решения, принятые его предшественником Зауром Смирновым.

Сообщается, что ранее Абдураманов руководил сектором по вопросам межнациональных отношений в администрации Феодосии.

На сайте правительства Крыма нет информации о новом назначении главы Госкомнаца.

Предыдущий руководитель ведомства Заур Смирнов подал в отставку в понедельник, 16 октября. Позже российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Смирнов ушел в отставку по его требованию из-за «неэффективной работы».