Новый глава Госкомнаца должен проверить решения, принятые Зауром Смирновым – Аксенов

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов поручил новому главе российского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова Ленуру Абдураманову проверить решения, принятые его предшественником Зауром Смирновым. Об этом Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке 24 октября.

По словам Аксенова, это первая задача, которую поставили перед Абдурамановым после назначения на должность.

«При этом необходимо понять, какие меры следует предпринять для выхода из сложившегося положения, так как на данный момент ситуация достаточно проблемная», – заявил Аксенов.

При этом Аксенов не пояснил, о каких «проблемных ситуациях» идет речь.

В Крыму 24 октября назначили нового главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова, руководителем ведомства стал Ленур Абдураманов. Ранее он руководил сектором по вопросам межнациональных отношений в администрации Феодосии.

Предыдущий руководитель ведомства Заур Смирнов подал в отставку в понедельник, 16 октября. Позже российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Смирнов ушел в отставку по его требованию из-за «неэффективной работы».