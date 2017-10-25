В 2017 году крымские школы выпустили более 9 тысяч одиннадцатиклассников – такие цифры озвучила российский министр образования и науки Крыма Наталья Гончарова. По ее информации, пойти в российские и крымские вузы решились 5500 выпускников. Тем временем в Украине абитуриенты из аннексированного Крыма могли поступить на бюджет в 12 украинских вузов. На базе высших учебных заведений Киева, Львова, Днепра, Херсона, Харькова и Запорожья государство создало образовательные центры «Крым – Украина». Для выпускников с полуострова действует упрощенная процедура поступления, без ВНО. По данным заместителя министра образования и науки Украины Юрия Рашкевича, в 2017 году таким способом студентами украинских вузов стали 204 жителя Крыма.

​Начальник сектора перемещенных вузов департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Светлана Кретович отмечает, что в украинские вузы поступает все больше абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Количество обучающихся экстерном выросло в Украине в полтора раза

– У нас уже два года работают образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина» для людей, которые проживают на неподконтрольных территориях и не могут получить украинский аттестат. Это хорошая возможность получить высшее образование в Украине по упрощенной процедуре. В прошлом году через центры «Крым – Украина» успешно прошли 153 человека, в нынешнем – уже 204. Попали в вузы благодаря центрам «Донбасс – Украина» 855 человек в 2016 году и 1346 – в 2017-м. И это только те, кто воспользовался упрощенной процедурой! Можно было также закончить школу экстерном и поступать на общих основаниях. Кстати, количество обучающихся экстерном выросло в Украине в полтора раза. То есть можно утверждать, что в вузы на материке поступило гораздо большее количество крымчан, чем 204.

Светлана Кретович подчеркивает, что для участников образовательных центров действует система конфиденциальности, чтобы не подвергать их риску в аннексированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.

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Заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова констатирует, что в упрощенной процедуре поступления и самом ходе информирования выпускников остаются серьезные недоработки.

Из-за противоречивых объявлений и законодательных поправок абитуриенты не могли сориентироваться, когда именно подавать документы, в какие вузы можно поступить и сколько доступно бюджетных мест

– Есть проблема с поступлением крымчан в медицинские вузы и на факультеты по творческим специальностям: там все еще нужно сдавать ВНО, хотя это выглядит совершенно нелепо. То есть приходится поступать на экстернат после девятого класса и за один год заканчивать десятый и одиннадцатый классы, сдавая в конце внешнее независимое оценивание. Это очень неудобно, лучше поступать через образовательные центры, которых сегодня уже 35, но для медицинских и творческих вузов такой вариант недоступен. К сожалению, не обошлось без недоработок и в информировании: из-за противоречивых объявлений и законодательных поправок абитуриенты не могли сориентироваться, когда именно подавать документы, в какие вузы можно поступить через образовательные центры и сколько доступно бюджетных мест.

Ректор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин сетует на то, что Украина, вопреки законным обязательствам, не обеспечивает абитуриентов из Крыма бюрократически должным образом.

У нас все больше студентов уходит на заочную форму обучения, оставаясь в Крыму

– Государство пока делает недостаточно, для того чтобы полноценно адаптировать крымских выпускников к жизни на материковой Украине. В частности, я говорю о материальном обеспечении – стипендиях на специальностях по государственному заказу и бесплатных общежитиях. К сожалению, деньги на это не выделяются. Абитуриенты из Крыма, которые поступают к нам на второй, третий, четвертый курсы, в магистратуру, просто не могут позволить себе учиться без выплат. Размер стипендии составляет 1100 гривен, а плата за общежитие вместе с коммуналкой – 710 гривен. Я хочу подчеркнуть, что таким образом нарушается не рядовой приказ Министерства образования, а украинский закон, принятый три года назад. В итоге, у нас все больше студентов уходит на заочную форму обучения, оставаясь в Крыму.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)