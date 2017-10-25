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Общество

Из «серой зоны» к знаниям: как крымчане поступают в вузы на материковой Украине

Абитуриенты. Иллюстрационное фото

В 2017 году крымские школы выпустили более 9 тысяч одиннадцатиклассников – такие цифры озвучила российский министр образования и науки Крыма Наталья Гончарова. По ее информации, пойти в российские и крымские вузы решились 5500 выпускников. Тем временем в Украине абитуриенты из аннексированного Крыма могли поступить на бюджет в 12 украинских вузов. На базе высших учебных заведений Киева, Львова, Днепра, Херсона, Харькова и Запорожья государство создало образовательные центры «Крым – Украина». Для выпускников с полуострова действует упрощенная процедура поступления, без ВНО. По данным заместителя министра образования и науки Украины Юрия Рашкевича, в 2017 году таким способом студентами украинских вузов стали 204 жителя Крыма.

​Начальник сектора перемещенных вузов департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Светлана Кретович отмечает, что в украинские вузы поступает все больше абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Количество обучающихся экстерном выросло в Украине в полтора раза
Светлана Кретович

– У нас уже два года работают образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина» для людей, которые проживают на неподконтрольных территориях и не могут получить украинский аттестат. Это хорошая возможность получить высшее образование в Украине по упрощенной процедуре. В прошлом году через центры «Крым – Украина» успешно прошли 153 человека, в нынешнем – уже 204. Попали в вузы благодаря центрам «Донбасс – Украина» 855 человек в 2016 году и 1346 – в 2017-м. И это только те, кто воспользовался упрощенной процедурой! Можно было также закончить школу экстерном и поступать на общих основаниях. Кстати, количество обучающихся экстерном выросло в Украине в полтора раза. То есть можно утверждать, что в вузы на материке поступило гораздо большее количество крымчан, чем 204.

Светлана Кретович подчеркивает, что для участников образовательных центров действует система конфиденциальности, чтобы не подвергать их риску в аннексированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.

Заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова констатирует, что в упрощенной процедуре поступления и самом ходе информирования выпускников остаются серьезные недоработки.

Из-за противоречивых объявлений и законодательных поправок абитуриенты не могли сориентироваться, когда именно подавать документы, в какие вузы можно поступить и сколько доступно бюджетных мест
Валентина Потапова

– Есть проблема с поступлением крымчан в медицинские вузы и на факультеты по творческим специальностям: там все еще нужно сдавать ВНО, хотя это выглядит совершенно нелепо. То есть приходится поступать на экстернат после девятого класса и за один год заканчивать десятый и одиннадцатый классы, сдавая в конце внешнее независимое оценивание. Это очень неудобно, лучше поступать через образовательные центры, которых сегодня уже 35, но для медицинских и творческих вузов такой вариант недоступен. К сожалению, не обошлось без недоработок и в информировании: из-за противоречивых объявлений и законодательных поправок абитуриенты не могли сориентироваться, когда именно подавать документы, в какие вузы можно поступить через образовательные центры и сколько доступно бюджетных мест.

Владимир Казарин
Владимир Казарин

Ректор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин сетует на то, что Украина, вопреки законным обязательствам, не обеспечивает абитуриентов из Крыма бюрократически должным образом.

У нас все больше студентов уходит на заочную форму обучения, оставаясь в Крыму
Владимир Казарин

– Государство пока делает недостаточно, для того чтобы полноценно адаптировать крымских выпускников к жизни на материковой Украине. В частности, я говорю о материальном обеспечении – стипендиях на специальностях по государственному заказу и бесплатных общежитиях. К сожалению, деньги на это не выделяются. Абитуриенты из Крыма, которые поступают к нам на второй, третий, четвертый курсы, в магистратуру, просто не могут позволить себе учиться без выплат. Размер стипендии составляет 1100 гривен, а плата за общежитие вместе с коммуналкой – 710 гривен. Я хочу подчеркнуть, что таким образом нарушается не рядовой приказ Министерства образования, а украинский закон, принятый три года назад. В итоге, у нас все больше студентов уходит на заочную форму обучения, оставаясь в Крыму.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)

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