Один из главных аргументов "за Путина", который тиражируют борцы с "западными захватчиками", патриоты и государственники всех мастей – это его политика в интересах страны. Вот в 1990-е у нас все разваливалось и разворовывалось, а сейчас –​ стало иначе. При этом россиянам предлагается смириться с коррупцией, затяжным кризисом, уничтожением медицины и образования, а также обогащением клана Путина, но многие действительно готовы закрыть на это глаза, лишь бы танки НАТО не приехали. Но тому ли бояться черта, у кого черт за плечами?

В руках 10% богатейшего населения находится более 70% национального достояния, на долю половины беднейших жителей страны приходится меньше 5%. Несмотря на показательные расправы с олигархами и преследования бизнесменов, именно в путинской России богатейший 1% стал получать четверть всех доходов в стране. По расчетам французского экономиста Тома Пикетти, в офшорах российская "элита" прячет 75% национального дохода (практически столько же составляет ее легальное имущество). Страна, долгие годы получавшая огромные доходы от продажи углеводородов, могла бы накопить приличный национальный фонд "на черный день". Как Норвегия, создавшая в 1990 году "фонд будущих поколений", в котором сейчас собрано уже более 1 триллиона долларов. Российские олигархи накопили в своем "фонде" примерно столько же, около триллиона долларов, или 60 триллионов рублей. Это фонд их будущих поколений, детей и внуков олигархов, остальным же придется утешаться "национальной политикой Путина" (в чем она состоит, смертному знать не дано).

Российская сотня Forbes состоит из людей, главная заслуга которых в том, что они урвали кусок государственного пирога и иногда ловко уходят от уплаты налогов

По мнению Пикетти, сотня самых богатых россиян богаче, чем сотня самых богатых американцев. Ну хоть в чем-то Россия догнала и перегнала Америку, самую богатую страну мира. Если изучить список десяти американских миллиардеров, то выясняется: шестеро из них сделали состояние на новых технологиях и программном оборудовании, один на финансовой аналитике, а оставшиеся трое создали свои компании еще до Второй мировой войны. Российская десятка выглядит совсем иначе. Российские олигархи обогатились на природных ресурсах и советской тяжелой промышленности. В 1990 году 3/4 национального богатства России принадлежало государству, сегодня 7/9 – в руках частных лиц, причем речь идет преимущественно о перераспределении, а не создании чего-то нового, то есть фактически об обогащении одних через обнищание других. Российская сотня Forbes состоит из людей, главная заслуга которых в том, что они урвали кусок государственного пирога и иногда ловко уходят от уплаты налогов. Многие из них являются налоговыми резидентами других стран, имеют виды на жительство или второе гражданство. Они выводят капиталы в офшоры, инвестируют в иностранные компании, скупают зарубежную недвижимость. Именно в их интересах существует плоская шкала налогообложения, позволяющая с официальных, оставшихся не выведенными за рубеж, доходов выплачивать всего 13%.

Самый богатый (официально) человек России, Леонид Михельсон, разбогател на газе и топливном сырье, а предприятия, которыми он владеет, были созданы в СССР в 1960–70-е годы. Большая доля доходов этих предприятий сегодня, по всей вероятности, оседает в офшорах на Кипре. Следующий в списке, Алексей Мордашов, попал в число рублевых триллионеров благодаря черной металлургии и горнодобывающей промышленности. "Северсталь" появилась на свет в 1955 году, а сам Мордашов – только спустя 10 лет. Компания "Силовые машины", созданная в 2000-м, проглотила такие предприятия, как "Электросила", "Красный котельщик" и Ленинградский металлический завод, созданные еще в XIX веке. Часть доходов этих компаний уплывает на Кипр и Британские Виргинские острова. Третий, Владимир Лисин, обогатился на черной и цветной металлургии, а заводы, приносящие ему сверхдоходы, были построены в годы индустриализации. Тогда на плакатах писали: "Тяжелая индустрия – основа нашей Родины". Теперь тяжелая индустрия, помноженная на кипрские офшоры – основа богатства миллиардера Лисина.

Как только проект "Россия" перестанет оправдывать их ожидания, олигархи свернут и его

Геннадий Тимченко разбогател на нефтегазовых ресурсах (и дружбе с президентом). Алишер Усманов, в 2016-м переставший быть налоговым резидентом России, – на газе, нефти, золоте и алмазах. Свои активы он держит на Британских Виргинских островах. Компания Вагита Алекперова "ЛУКОЙЛ" создана в начале 1990-х и в открытую выводит в офшоры чуть ли не половину прибыли. Михаил Фридман, начавший обогащение с торговли нефтью и металлургической продукцией, сегодня владеет своими акциями через компании Люксембурга. Владимир Потанин владеет рудниками и горно-обогатительными комбинатами Кольского полуострова и Красноярского края, в том числе Норильским комбинатом, строившимся в 1930-м узниками Норильлага, а в годы войны работавшим на нужды авиации. Акциями своего "Норильского никеля" Потанин владеет через кипрские компании. Многие города, чьи главные предприятия обогащают олигарха, включены в список моногородов "с риском ухудшения социально-экономического положения".

44-летний олигарх Мельниченко не является налоговым резидентом России, то есть налоги со своих доходов платит в бюджеты других государств. А доходы получает от Ковдорского горнообогатительного комбината (основанного в 1955 году, за 17 лет до рождения Мельниченко), от добычи газа в Тюменской области, от "Невинномысского Азота" (основанного в 1962 году), от новомосковского "Хлора" (основанного в 1936-м) и новомосковского "Азота" (основанного в 1929-м), от "Белореченских минудобрений" (основанных в 1977-м), от завода "Фосфорит" в Кингисеппе (основанного в 1950-е) и Мурманского торгового порта, построенного еще до революции. Причем его компания, поглотившая все эти богатейшие производства, является швейцарской. В Ковдоре Мурманской области, градостроительным предприятием которого владеет Мельниченко, я провела свое детство. Город был построен в 1950-е для обслуживания горно-обогатительного комбината. Лето здесь холодное, зимой полярная ночь, круглый год плохая экология и изоляция в глухой тайге. Но в советское время ковдорчане получали высокие северные надбавки и всевозможные дотации, в городе была развитая инфраструктура, строились бассейны, профилактории, спортивные комплексы, школы, больничные корпуса. Все потому, что доходы от богатейшего железнорудного месторождения шли в городской бюджет и бюджет страны.

Сегодня Ковдор включен в список моногородов "с наиболее сложным социально-экономическим положением", его бюджет стал дотационным, а население сократилось вдвое. В городе закрылись школы, швейная фабрика, хлебозавод, молокозавод, леспромхоз, совхоз, больница (осталось только необходимое для первой помощи), а художественную школу прикрыли, потому что ее дорого отапливать. Заболевшим жителям приходится ездить в другие города, за сотни километров через тайгу, и хотя по закону затраты на дорогу им должно возмещать городское правительство, в бюджете Ковдора таких денег нет. Как нет средств и на то, чтобы снести обезлюдевшие пятиэтажные дома, стоящие в центре города. Зато у Мельниченко есть 400 миллионов долларов на одну из самых больших яхт в мире.

где-то спрятан триллион долларов – и эти деньги в Россию никогда не вернутся. У миллиардеров ведь один патриотизм – патриотизм их кошелька

История Ковдора – это история всей России. В стране уже 22 миллиона официальных бедных, а на деле каждый третий едва сводит концы с концами. Бюджетные траты на медицину и образование, и без того ничтожные, сокращаются каждый год, социальных выплат и пособий часто хватает только на то, чтобы напиться с горя, а изношенная инфраструктура осталась в наследство с советских времен и в регионах практически не модернизировалась. Зато где-то спрятан триллион долларов – больше миллиона на каждого жителя страны, и эти деньги в Россию никогда не вернутся. У миллиардеров ведь один патриотизм – патриотизм их кошелька.

Российские олигархи жертвуют деньги на спорт и культуру, строят олимпийские объекты, кидают с барского плеча большие суммы на благотворительность. За эти заслуги у каждого из них – длинный список государственных и церковных наград. Вот только какие бы внушительные суммы ни тратились ими на какую-нибудь выставку в Третьяковской галерее или на постройку очередного горнолыжного курорта в Сочи, эти деньги на порядок меньше того, что эти "меценаты" прячут в офшорах. Своими "благотворительными" проектами олигархи откупаются от власти, которая позволяет им безнаказанно выводить из страны капиталы и уходить от налогов в обмен на лояльность и безоговорочную поддержку бессрочного президентства Путина. Или решают свои личные проблемы. Как, к примеру, депутат и номер 17-й в списке Forbes Андрей Скоч, внесенный в санкционные списки США задолго до Крыма – за связи с мафией. Много лет он спонсировал зарубежные поездки молодых писателей с одной целью – чтобы въехать в США. Каждый раз, когда делегация отправлялась за океан, его имя вносилось в общий список, но каждый раз США отказывались выдавать ему визу, несмотря на "меценатские заслуги". В конце концов "благодетель" свернул проект, как не оправдавший его ожиданий.

За несколько лет кризиса, вызванного санкциями, население России обнищало. Но только не "элита", чье совокупное состояние продолжает расти. Еще быстрее растет офшорное состояние, спрятанное богатство России, украденное будущее ее поколений. И как только проект "Россия" перестанет оправдывать их ожидания, олигархи свернут и его.

Елизавета Александрова-Зорина, московский писатель и публицист

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