Прокуратурой АРК направлен в суд обвинительный акт по уголовному производству о госизмене в отношении экс-депутата крымского парламента. Таким образом квалифицировано его содействие российской аннексии полуострова в 2014 году. Имя обвиняемого в ведомстве не разглашают, но Крым.Реалии стало известно, что речь идет о крымском промышленнике Александре Баталине. Бывший политик-«регионал» носит звание героя Украины, полученное им ранее из рук беглого президента Виктора Януковича.



Как сообщили Крым.Реалии в прокуратуре АРК, обвинительный акт направлен в Киевский апелляционный суд, который в ближайшее время должен будет определить подсудность дела. Несмотря на то, что Александр Баталин находится в Крыму и недоступен украинским правоохранителям, он может быть осужден заочно.

Создатель «Республики Крым»

Следствие по уголовному производству в отношении Александра Баталина продолжалось больше года. В мае 2016-го в государственной газете «Урядовий кур’єр» обнародовали список крымчан, которым были направлены повестки в органы прокуратуры. Им следовало явиться на допросы в качестве подозреваемых в рамках уголовных производств по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена). В числе более 700 персоналий оказался и Баталин.

Я к этому отношусь совершенно спокойно. Все эти списки и обращения абсолютно бессмысленны

​Он, в свою очередь, не признал обвинения в свой адрес. «Я к этому отношусь совершенно спокойно. Все эти списки и обращения абсолютно бессмысленны. Мы приняли решение: открыто проголосовали на референдуме. Я очень рад, что я в родной России», – цитировали его слова украинские СМИ.

Ехать на материковую часть Украины Баталин не собирается – ни на допрос, ни по другой причине. «Все отношения с Украиной прерваны, из-за украинской стороны завод, на котором я работаю, и другие предприятия понесли убытки со стороны «ПриватБанка». Украинские предприятия не рассчитались с заводом «Фиолент», – заявлял он.

​17 октября этого года Баталина снова вызвали в прокуратуру АРК на допрос и для ознакомления с материалами дела. Его ожидали там с 23 по 25 октября.

В марте 2014 года депутат Верховной Рады АРК предоставил помощь и содействовал оккупации Крыма

​А 24 октября стало известно, что обвинительный акт в отношении депутата направлен в суд. «В ходе расследования уголовного производства получены бесспорные доказательства того, что в марте 2014 года депутат Верховной Рады АРК предоставил помощь и содействовал оккупации Крыма. В частности, при его непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», – говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Действия Александра Баталина квалифицированы по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Я ничего такого не знаю. Все!

​Крым.Реалии связались с экс-депутатом, но об обвинении украинского следствия он говорить категорически отказался. «Я ничего такого не знаю. Все!», – заявил он и бросил трубку, после чего не отвечал на наши звонки.

Золотая звезда и несостоявшиеся выборы

71-летний Александр Баталин является уроженцем Челябинской области России, но всю свою жизнь прожил в Крыму, получил там образование и работу на симферопольском заводе «Фиолент», который на данный момент возглавляет.

​Во времена режима беглого президента Виктора Януковича Баталин активно занимался политикой. Был депутатом крымского парламента двух созывов, представляя там Партию регионов.

В 2012 году Баталин баллотировался в народные депутаты Украины от «регионалов» по мажоритарному округу в Симферополе. Во время избирательной кампании Янукович наградил его званием Героя Украины. Как следует из президентского указа, Баталин удостоен высшей государственной награды «за выдающийся личный вклад в укрепление промышленного потенциала Украины, производство конкурентоспособной продукции, внедрение высокоэффективных форм хозяйствования и многолетний преданный труд». Вместе со званием ему вручили и орден в виде золотой звезды.

Но мандат нардепа Баталин тогда не получил, сняв свою кандидатуру с округа незадолго до дня голосования и уступив место в украинском парламенте ныне покойному крымскому политику Льву Миримскому.

Свою политическую деятельность Баталин тогда продолжил в качестве депутата крымского парламента.

«Как почетный крымчанин поддерживаю референдум»

В марте 2014 года Баталин публично поддерживал идею проведения «референдума» в Крыму. Он призывал крымчан принять участие в «голосовании» за будущий статус полуострова, хотя на тот момент украинские власти уже заявили, что этот «референдум» нарушает действующее законодательство. В прокуратуре АРК заявляют, что Баталин помогал создавать непризнанную в Украине и мире «Республику Крым».

Поддерживаю проведение общекрымского референдума и призываю жителей автономии прийти на избирательные участки

​«Как почетный крымчанин я поддерживаю проведение общекрымского референдума и призываю жителей автономии обязательно прийти 16 марта (2014 года – КР) на избирательные участки и определить судьбу Крыма. <...> Последние события, которые происходят на Украине, не могут оставить нас равнодушными к тому, что, не советуясь с крымчанами и не принимая во внимание мнение жителей автономии, не давая экономическую оценку происходящему, центральная власть намеревается в ближайшие дни подписать любые соглашения с ЕС. В результате промышленные предприятия в ближайшее время останутся без заказов, причем без инновационных заказов, а за этим последуют отсутствие заработной платы и безработица», – говорится в заявлении, распространенном от имени Баталина 9 марта 2014 года пресс-центром крымского парламента.

После российской аннексии Крыма Баталин не стал баллотироваться в подконтрольный России крымский парламент. Он продолжил руководить «Фиолентом» и возглавил объединение работодателей Крыма. В 2014 году был одним из подписантов трехстороннего соглашения между российским правительством Крыма, Федерацией независимых профсоюзов Крыма и местными организациями работодателей.

В июле 2016 года Александр Баталин к своему 70-летнему юбилею принял из рук главы подконтрольного России правительства Крыма Сергея Аксенова орден «За верность долгу». Награду он получил «за весомый личный вклад в развитие промышленного производства Крыма, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».

На данный момент Баталин продолжает жить в Симферополе и руководить «Фиолентом». Правда, периодически заявляет об убытках предприятия и проблемах с российскими инвесторами, которые, по его словам, не желают вкладывать средства в крымское промышленное производство.