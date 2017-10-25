Прокуратурой АРК направлен в суд обвинительный акт по уголовному производству о госизмене в отношении экс-депутата крымского парламента. Таким образом квалифицировано его содействие российской аннексии полуострова в 2014 году. Имя обвиняемого в ведомстве не разглашают, но Крым.Реалии стало известно, что речь идет о крымском промышленнике Александре Баталине. Бывший политик-«регионал» носит звание героя Украины, полученное им ранее из рук беглого президента Виктора Януковича.
Как сообщили Крым.Реалии в прокуратуре АРК, обвинительный акт направлен в Киевский апелляционный суд, который в ближайшее время должен будет определить подсудность дела. Несмотря на то, что Александр Баталин находится в Крыму и недоступен украинским правоохранителям, он может быть осужден заочно.
Создатель «Республики Крым»
Следствие по уголовному производству в отношении Александра Баталина продолжалось больше года. В мае 2016-го в государственной газете «Урядовий кур’єр» обнародовали список крымчан, которым были направлены повестки в органы прокуратуры. Им следовало явиться на допросы в качестве подозреваемых в рамках уголовных производств по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена). В числе более 700 персоналий оказался и Баталин.
Я к этому отношусь совершенно спокойно. Все эти списки и обращения абсолютно бессмысленныАлександр Баталин
Он, в свою очередь, не признал обвинения в свой адрес. «Я к этому отношусь совершенно спокойно. Все эти списки и обращения абсолютно бессмысленны. Мы приняли решение: открыто проголосовали на референдуме. Я очень рад, что я в родной России», – цитировали его слова украинские СМИ.
Ехать на материковую часть Украины Баталин не собирается – ни на допрос, ни по другой причине. «Все отношения с Украиной прерваны, из-за украинской стороны завод, на котором я работаю, и другие предприятия понесли убытки со стороны «ПриватБанка». Украинские предприятия не рассчитались с заводом «Фиолент», – заявлял он.
17 октября этого года Баталина снова вызвали в прокуратуру АРК на допрос и для ознакомления с материалами дела. Его ожидали там с 23 по 25 октября.
В марте 2014 года депутат Верховной Рады АРК предоставил помощь и содействовал оккупации КрымаПрокуратура АРК
А 24 октября стало известно, что обвинительный акт в отношении депутата направлен в суд. «В ходе расследования уголовного производства получены бесспорные доказательства того, что в марте 2014 года депутат Верховной Рады АРК предоставил помощь и содействовал оккупации Крыма. В частности, при его непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», – говорится в сообщении прокуратуры АРК.
Действия Александра Баталина квалифицированы по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Я ничего такого не знаю. Все!Александр Баталин
Крым.Реалии связались с экс-депутатом, но об обвинении украинского следствия он говорить категорически отказался. «Я ничего такого не знаю. Все!», – заявил он и бросил трубку, после чего не отвечал на наши звонки.
Золотая звезда и несостоявшиеся выборы
71-летний Александр Баталин является уроженцем Челябинской области России, но всю свою жизнь прожил в Крыму, получил там образование и работу на симферопольском заводе «Фиолент», который на данный момент возглавляет.
Во времена режима беглого президента Виктора Януковича Баталин активно занимался политикой. Был депутатом крымского парламента двух созывов, представляя там Партию регионов.
В 2012 году Баталин баллотировался в народные депутаты Украины от «регионалов» по мажоритарному округу в Симферополе. Во время избирательной кампании Янукович наградил его званием Героя Украины. Как следует из президентского указа, Баталин удостоен высшей государственной награды «за выдающийся личный вклад в укрепление промышленного потенциала Украины, производство конкурентоспособной продукции, внедрение высокоэффективных форм хозяйствования и многолетний преданный труд». Вместе со званием ему вручили и орден в виде золотой звезды.
Но мандат нардепа Баталин тогда не получил, сняв свою кандидатуру с округа незадолго до дня голосования и уступив место в украинском парламенте ныне покойному крымскому политику Льву Миримскому.
Свою политическую деятельность Баталин тогда продолжил в качестве депутата крымского парламента.
«Как почетный крымчанин поддерживаю референдум»
В марте 2014 года Баталин публично поддерживал идею проведения «референдума» в Крыму. Он призывал крымчан принять участие в «голосовании» за будущий статус полуострова, хотя на тот момент украинские власти уже заявили, что этот «референдум» нарушает действующее законодательство. В прокуратуре АРК заявляют, что Баталин помогал создавать непризнанную в Украине и мире «Республику Крым».
Поддерживаю проведение общекрымского референдума и призываю жителей автономии прийти на избирательные участкиАлександр Баталин
«Как почетный крымчанин я поддерживаю проведение общекрымского референдума и призываю жителей автономии обязательно прийти 16 марта (2014 года – КР) на избирательные участки и определить судьбу Крыма. <...> Последние события, которые происходят на Украине, не могут оставить нас равнодушными к тому, что, не советуясь с крымчанами и не принимая во внимание мнение жителей автономии, не давая экономическую оценку происходящему, центральная власть намеревается в ближайшие дни подписать любые соглашения с ЕС. В результате промышленные предприятия в ближайшее время останутся без заказов, причем без инновационных заказов, а за этим последуют отсутствие заработной платы и безработица», – говорится в заявлении, распространенном от имени Баталина 9 марта 2014 года пресс-центром крымского парламента.
После российской аннексии Крыма Баталин не стал баллотироваться в подконтрольный России крымский парламент. Он продолжил руководить «Фиолентом» и возглавил объединение работодателей Крыма. В 2014 году был одним из подписантов трехстороннего соглашения между российским правительством Крыма, Федерацией независимых профсоюзов Крыма и местными организациями работодателей.
В июле 2016 года Александр Баталин к своему 70-летнему юбилею принял из рук главы подконтрольного России правительства Крыма Сергея Аксенова орден «За верность долгу». Награду он получил «за весомый личный вклад в развитие промышленного производства Крыма, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».
На данный момент Баталин продолжает жить в Симферополе и руководить «Фиолентом». Правда, периодически заявляет об убытках предприятия и проблемах с российскими инвесторами, которые, по его словам, не желают вкладывать средства в крымское промышленное производство.
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