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Права человека

Чийгоз и Умеров. Освобожденные

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз (коллаж)

Одни из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров находятся на свободе. Утром в среду, 25 октября, их привезли в аэропорт «​Симферополь», доставили в российскую Анапу и уже оттуда –​ в турецкую Анкару, где они остаются до сих пор. Умеров до этого несколько дней находился в больнице, куда попал после оглашения приговора, а Чийгоз два года провел в СИЗО. В Анкаре их встретили дипломаты и турецкие военные, обоих сразу поместили в больницу, где провели медосмотр. В Украине они окажутся, по всей видимости, на следующий день.

О том, что переговоры о возвращении украинских политзаключенных, в том числе крымчан, ведутся, официальный Киев заявляет постоянно, однако последнее освобождение произошло в июне 2016 года, когда фигурант «дела Сенцова» Геннадий Афанасьев и обвиняемый в шпионаже Юрий Солошенко возвратились в Киев. В ответ из Одессы в Россию были отправлены Елена Глищинская и Виталий Диденко – журналисты, обвиняемые в сепаратизме за организацию и участие в так называемой «Народной раде Бессарабии».

Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев на пути в Украину, 14 июня 2016 года
Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев на пути в Украину, 14 июня 2016 года

Чийгоза и Умерова ни на кого менять не стали, хотя механизм, когда уже осужденных освобождают от уголовной ответственности указом президента, сохранился.

Мы пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев –​ крымских татар, которые находятся в заключении
Реджеп Тайип Эрдоган

​Переговорный процесс по поводу судьбы Чийгоза и Умерова традиционно остается закрытым, но роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нем очевидна. «Мы сейчас пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев – крымских татар, которые находятся в заключении, и я думаю, что со временем мы получим результат этих усилий», –​ заявил президент Турции 9 октября во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. Тогда же Мустафа Джемилев, лидер крымских татар, встретился с Эрдоганом, и речь шла снова о судьбе крымских политзаключенных.

Мустафа Джемилев и Реджеп Тайип Эрдоган
Мустафа Джемилев и Реджеп Тайип Эрдоган

Дело Чийгоза и Умерова

Ахтем Чийгоз был осужден на восемь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады АРК. Тогда несколько тысяч крымских татар и проукраинских активистов вышли на митинг в поддержку территориальной целостности Украины. В ответ партия «Русское единство» во главе с нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым вывела пророссийских активистов, в том числе приехавших с территории соседней России, казаков, бойцов ЧВК из Севастополя. Произошли столкновения, в давке погибли два человека, их гибель возложили на крымских татар, участвовавших в митинге. При этом на скамье подсудимых не оказалось никого со стороны «Русского единства».

Митинг под стенами крымского парламента, Симферополь, 26 февраля 2014 года
Митинг под стенами крымского парламента, Симферополь, 26 февраля 2014 года

Чийгоз был арестован в начале 2015 года, летом 2016-го начался судебный процесс по «делу 26 февраля». Правозащитный центр «Мемориал» признал Чийгоза политзаключенным, а дело против него и участников митинга назвал политически мотивированным.

Аналогичное заявление «Мемориал» сделал по поводу преследования Ильми Умерова, которого осудили на два года колонии-поселения за интервью крымскотатарскому телеканалу ATR, в котором он высказал мысль о необходимости усиления международного давления на Россию, чтобы вынудить ее покинуть полуостров. Умерова обвинили в публичных призывах к сепаратизму и в конце сентября 2017-го вынесли обвинительный приговор. Его здоровье оказалось подорвано, он попал в больницу, откуда утром 25 октября его и забрали сотрудники ФСИН России.

Ильми Умеров
Ильми Умеров

Из Крыма – в Турцию

Рано утром 25 октября Чийгоза и Умерова отвезли в симферопольский аэропорт, хотя сначала собирались везти в управление ФСИН России для подписания необходимых документов. Обоих уговаривали написать прошение о помиловании российскому президенту Владимиру Путину, однако оба отказались и запретили делать это своим семьям. Позиция была принципиальная, а прошение, по официальной российской версии, озвученной депутатом Госдумы от Крыма Русланом Бальбеком, написал муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Муфтий Крыма обращался к властям Крыма и России с первых дней, как только был заключен под стражу Чийгоз
Пресс-служба ДУМК

​«Муфтий Крыма обращался к властям Крыма и России с первых дней, как только был заключен под стражу Чийгоз. Последнее обращение было в администрацию президента РФ на имя президента с просьбой о помиловании Чийгоза и Умерова. Вчера позвонили из администрации президента и сказали, что он подписал обращение», –​ прокомментировали в пресс-службе ДУМК.

Родственники Чийгоза действительно обращались за помощью к крымскому муфтию, однако лишь раз, в 2015 году, когда решался вопрос о мере пресечения для него. Аблаев вступаться за Чийгоза тогда отказался. О каких-либо еще обращениях в муфтият родные Умерова и Чийгоза не знают. Вины оба не признали в суде, не стали признавать и во время освобождения.

Ахтем Чийгоз
Ахтем Чийгоз

Путь в Крым закрыт?

​По словам адвоката Чийгоза Николая Полозова, официального запрета освобожденным на возвращение в аннексированный Крым нет. Однако и сторона защиты, и родные понимают, что, возвратившись на полуостров, Чийгоз и Умеров окажутся в зоне дополнительного риска.

Новость об освобождении Умерова и Чийгоза поступила во время судебных заседаний в подконтрольном России Верховном суде Крыма, где рассматривались апелляционные жалобы сразу шести фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Традиционно у суда, где процессы проходили в закрытом режиме, собрались десятки крымскотатарских активистов и родственников. Первая реакция была радостной, но затем прозвучал вопрос: не забудут ли в переговорных процессах о судьбе таких знаковых фигур для крымскотатарского национального движения, как Умеров и Чийгоз, о нескольких десятках крымских татар, преследуемых на полуострове.

Тем не менее новая технология возвращения политзаключенных, когда третья сторона, в данном случае Турция, выступила регулятором переговоров между Россией и Украиной, которые не могли договориться напрямую больше года, дает надежду, что процесс освобождения для осужденных крымских татар продолжится.

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