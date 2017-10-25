Чийгоз и Умеров. Освобожденные

Одни из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров находятся на свободе. Утром в среду, 25 октября, их привезли в аэропорт «​Симферополь»​, доставили в российскую Анапу и уже оттуда –​ в турецкую Анкару, где они остаются до сих пор. Умеров до этого несколько дней находился в больнице, куда попал после оглашения приговора, а Чийгоз два года провел в СИЗО. В Анкаре их встретили дипломаты и турецкие военные, обоих сразу поместили в больницу, где провели медосмотр. В Украине они окажутся, по всей видимости, на следующий день.

О том, что переговоры о возвращении украинских политзаключенных, в том числе крымчан, ведутся, официальный Киев заявляет постоянно, однако последнее освобождение произошло в июне 2016 года, когда фигурант «дела Сенцова» Геннадий Афанасьев и обвиняемый в шпионаже Юрий Солошенко возвратились в Киев. В ответ из Одессы в Россию были отправлены Елена Глищинская и Виталий Диденко – журналисты, обвиняемые в сепаратизме за организацию и участие в так называемой «Народной раде Бессарабии».

Чийгоза и Умерова ни на кого менять не стали, хотя механизм, когда уже осужденных освобождают от уголовной ответственности указом президента, сохранился.

Мы пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев –​ крымских татар, которые находятся в заключении

​Переговорный процесс по поводу судьбы Чийгоза и Умерова традиционно остается закрытым, но роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нем очевидна. «Мы сейчас пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев – крымских татар, которые находятся в заключении, и я думаю, что со временем мы получим результат этих усилий», –​ заявил президент Турции 9 октября во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. Тогда же Мустафа Джемилев, лидер крымских татар, встретился с Эрдоганом, и речь шла снова о судьбе крымских политзаключенных.

Дело Чийгоза и Умерова

Ахтем Чийгоз был осужден на восемь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады АРК. Тогда несколько тысяч крымских татар и проукраинских активистов вышли на митинг в поддержку территориальной целостности Украины. В ответ партия «Русское единство» во главе с нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым вывела пророссийских активистов, в том числе приехавших с территории соседней России, казаков, бойцов ЧВК из Севастополя. Произошли столкновения, в давке погибли два человека, их гибель возложили на крымских татар, участвовавших в митинге. При этом на скамье подсудимых не оказалось никого со стороны «Русского единства».

Чийгоз был арестован в начале 2015 года, летом 2016-го начался судебный процесс по «делу 26 февраля». Правозащитный центр «Мемориал» признал Чийгоза политзаключенным, а дело против него и участников митинга назвал политически мотивированным.

Аналогичное заявление «Мемориал» сделал по поводу преследования Ильми Умерова, которого осудили на два года колонии-поселения за интервью крымскотатарскому телеканалу ATR, в котором он высказал мысль о необходимости усиления международного давления на Россию, чтобы вынудить ее покинуть полуостров. Умерова обвинили в публичных призывах к сепаратизму и в конце сентября 2017-го вынесли обвинительный приговор. Его здоровье оказалось подорвано, он попал в больницу, откуда утром 25 октября его и забрали сотрудники ФСИН России.

Из Крыма – в Турцию

Рано утром 25 октября Чийгоза и Умерова отвезли в симферопольский аэропорт, хотя сначала собирались везти в управление ФСИН России для подписания необходимых документов. Обоих уговаривали написать прошение о помиловании российскому президенту Владимиру Путину, однако оба отказались и запретили делать это своим семьям. Позиция была принципиальная, а прошение, по официальной российской версии, озвученной депутатом Госдумы от Крыма Русланом Бальбеком, написал муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Муфтий Крыма обращался к властям Крыма и России с первых дней, как только был заключен под стражу Чийгоз

​«Муфтий Крыма обращался к властям Крыма и России с первых дней, как только был заключен под стражу Чийгоз. Последнее обращение было в администрацию президента РФ на имя президента с просьбой о помиловании Чийгоза и Умерова. Вчера позвонили из администрации президента и сказали, что он подписал обращение», –​ прокомментировали в пресс-службе ДУМК.

Родственники Чийгоза действительно обращались за помощью к крымскому муфтию, однако лишь раз, в 2015 году, когда решался вопрос о мере пресечения для него. Аблаев вступаться за Чийгоза тогда отказался. О каких-либо еще обращениях в муфтият родные Умерова и Чийгоза не знают. Вины оба не признали в суде, не стали признавать и во время освобождения.

Путь в Крым закрыт?

​По словам адвоката Чийгоза Николая Полозова, официального запрета освобожденным на возвращение в аннексированный Крым нет. Однако и сторона защиты, и родные понимают, что, возвратившись на полуостров, Чийгоз и Умеров окажутся в зоне дополнительного риска.

Новость об освобождении Умерова и Чийгоза поступила во время судебных заседаний в подконтрольном России Верховном суде Крыма, где рассматривались апелляционные жалобы сразу шести фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Традиционно у суда, где процессы проходили в закрытом режиме, собрались десятки крымскотатарских активистов и родственников. Первая реакция была радостной, но затем прозвучал вопрос: не забудут ли в переговорных процессах о судьбе таких знаковых фигур для крымскотатарского национального движения, как Умеров и Чийгоз, о нескольких десятках крымских татар, преследуемых на полуострове.

Тем не менее новая технология возвращения политзаключенных, когда третья сторона, в данном случае Турция, выступила регулятором переговоров между Россией и Украиной, которые не могли договориться напрямую больше года, дает надежду, что процесс освобождения для осужденных крымских татар продолжится.