Из всех времен, которые переживал севастопольский футбол, нынешние, пожалуй, самые тяжелые. Команда, выступавшая в Чемпионате Украины, теперь довольствуется унылым первенством полуострова и не очень сильными соперниками. Невозможность развиваться – это для любого вида спорта равносильно смерти, а для самой любимой игры миллионов – особенно.

В 1923 году в Севастополе появилось первое футбольное поле, а на базе морского судоремонтного завода образовалась первая футбольная команда «Южный металлист». На протяжении многих лет футбольная сборная Севастополя была одной из самых достойных и заметных команд в СССР, участвовала и в международных матчах. А сборная Крыма состояла в основном из севастопольских футболистов.

В 1936 году на базе Севастопольского морского судоремонтного завода им. Серго Орджоникидзе образовалась новая футбольная команда «Судостроитель». С нее-то и начался севастопольский клубный футбол, приостановивший свое развитие только на некоторое время из-за Второй мировой войны. Команда выступала в чемпионатах и кубках РСФСР, а также Крыма, победителем которого стала в 1947 году. В 1949 году севастопольская команда была включена в Чемпионат СССР по футболу среди команд мастеров второй группы.

В 1954 от Севастополя выступала флотская команда СКЧФ, а в 1966-1967 годах – «Чайка». Начиная с 1971 года, футболисты севастопольской «Чайки» – уже неизменные участники Второй лиги чемпионатов СССР.

Начиная с 1992 года, севастопольцы – участники чемпионатов Украины. Особых успехов не было. Севастополь представляли то «Чайка», то флотский «Черноморец», то «Чайка» ВМС. В сезоне 2001/02 команда переживала серьезные финансовые проблемы, зрителей на трибунах становилось все меньше и меньше. В это время клуб «взял под крыло» местный бизнесмен и большой любитель футбола Александр Красильников. Он имел сеть автозаправок «Крымнефтесервис» и ряд крупных объектов недвижимости, которые сдавались в аренду. Красильников стал основным спонсором и президентом клуба. Именно с него началась история севастопольского футбола нового тысячелетия.

​Футбол на подъеме

Профессиональный футбольный клуб «Севастополь» был зарегистрирован 5 июля 2002 года и сразу зачислен во Вторую лигу украинского чемпионата. Поначалу выступления шли неровно, яркие победы чередовались с разгромными поражениями. Тем не менее по итогам дебютного сезона «Севастополь» занял 9 место в турнирной таблице. Следующие два сезона клуб провалил. В чемпионатах 2003/04 и 2004/05 «Севастополь» с трудом удерживается от вылета.

Примечательно, что, заботясь о поддержке и развитии спортивных талантов, клуб спонсировал Детскую футбольную академию Севастополя, в которой ежегодно проходили обучение свыше 500 воспитанников. Кроме того, осуществлялась финансовая поддержка ряда значимых для города и болельщиков социальных проектов.

Переломным моментом стало назначение на пост главного тренера Сергея Пучкова, под руководством которого клуб в следующем сезоне борется за выход в Первую лигу, но занимает 3-е место. В сезоне 2006/07 «Севастополь» досрочно вышел в Первую лигу, в которой выступал три сезона. 2 июня 2010 года, после победного матча со «Львовом», «Севастополь» вышел в Премьер-лигу Украины досрочно.

По этому случаю 10 июня состоялось чествование команды и в этот же день было объявлено, что олигарх Вадим Новинский стал спонсором и совладельцем ФК «Севастополь». Как сообщали тогда СМИ, «контрольный пакет» все же остался у Красильникова.

Первый сезон в Премьер-лиге команда с треском провалила и вылетела в Первую лигу, где в следующем сезоне снова боролась за выход в элитный дивизион украинского футбола, но заняла лишь 3-е место.

В это же время разрасталась база клуба. Был построен отвечающий всем международным требованиям и стандартам спортивный комплекс европейского уровня «Севастополь», который не раз принимал матчи сборной Украины. Был выкуплен и обустроен тренировочный комплекс Сахарная головка, команда была усилена игроками самого высокого уровня.

В сезоне 2012/13 ФК «Севастополь» уже за четыре тура до конца чемпионата досрочно оформил себе первое место и второй в своей истории выход в Премьер-лигу Украины.

Сезон 2013/14 клуб начал успешно и уверенно держался в верхней половине турнирной таблицы. Но грянули события февраля-марта 2014 года. Команда продолжала «по инерции» играть в матчах Премьер-лиги. Сейчас уже кажется непонятным, как такое могло быть, но 4 апреля 2014 года на своем поле ФК «Севастополь» сыграл с «Ворсклой».

Период полураспада

Аннексия полуострова ударила по всем сторонам его жизни, спорт не оказался исключением. Вадим Новинский, на тот момент народный депутат Украины, сообщил через месяц после «референдума», что рассматривается вариант переезда клуба в другой город Украины. По информации СМИ, предполагались города Николаев и Кривой Рог, где у олигарха имеется бизнес.

Но Александр Красильников с таким вариантом не согласился, возможно, не рискнув потерять свой бизнес в Крыму. С этого момента севастопольский футбол покатился по наклонной.

Между тем в городе начали «чудить» подконтрольные Кремлю власти. Российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло, побоявшись «фанатов из «Правого сектора», отменил матч между севастопольским и харьковским футбольными клубами. Перенесенный матч 22-го тура Премьер-лиги «Севастополь»-«Металлист» должен был состояться 7 мая в Крыму.

Матч все же прошел в Киеве, потом севастопольские футболисты еще выезжали в Луцк на игру с «Волынью». А сезон, кстати, севастопольский клуб закончил на 9 месте в Премьер-лиге Украины.

В конце мая 2014-го нападающий «Севастополя» Сергей Кузнецов в программе «Моя игра» на канале «Футбол 1» рассказал о ситуации в Крыму и своем клубе: «Довольно тяжелый период сейчас в клубе. Мы в подвешенном состоянии. Никто не знает, как будет дальше. Нам практически никто ничего не рассказывает. Знаю, что президент клуба сказал: команда должна играть только в украинской Премьер-лиге и только в Севастополе».

​Но уже 3 июня Александр Красильников рассказал собравшимся болельщикам, что украинский футбольный клуб «Севастополь» прекратил получать финансирование от своего спонсора, и дальнейшее футбольное будущее в Севастополе будет связано с клубами СК ЧФ и «Ахтиар», зарегистрированными в России и подавшими заявку (при условии положительного решения исполкома РФС) на участие в сезоне 2014/15 годов. На этом же собрании Красильникова избрали «народным президентом клуба».

​12 июня 2014-го он обнародовал обращение к болельщикам, в котором сообщил, что уходит в отставку, поскольку «как севастополец, как избранный народный президент севастопольских болельщиков, считаю недопустимым участие команды из российского города-героя в чемпионате Украины».

Ответ Новинского не заставил себя ждать – 26 июня он сообщил о прекращении финансирования клуба.

Деньги – главная проблема любого футбольного клуба, и не только высшего уровня. Игрокам и тренерам необходимо платить зарплату, стадионы и футбольные базы необходимо содержать. Поэтому с конца августа 2014-го владельцами севастопольского клуба являются севастопольцы, ставшие членами Некоммерческого Партнерства болельщиков ФК «СКЧФ Севастополь». Решить все проблемы клуба это, естественно, не могло. Буквально через две недели Красильников заявил, что клуб может сняться с соревнований из-за отсутствия средств.

По наклонной плоскости

Не дремала и международная спортивная общественность, решительно осудившая аннексию Крыма. Так, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам выступать в соревнованиях России. Запрет вступил в силу 1 января 2015 года. При этом Российский футбольный союз не был наказан за то, что крымские команды – ТСК, СК ЧФ и «Жемчужина» – играли во втором дивизионе Чемпионата России в сезоне 2014/15. Было объявлено, что в Крыму будет создана специальная зона, где футбол будет развиваться только под эгидой УЕФА.

Для реализации данных решений на полуострове был образован Крымский футбольный союз, учредителями которого стали общественные организации «Республиканская Федерация футбола Крыма» и «Федерация футбола Севастополя».

В чемпионате, называющемся Премьер-лига КФС, принимают участие восемь команд, которые представляют Симферополь, Севастополь, Ялту, Бахчисарай, Евпаторию, Феодосию, Армянск и Керчь.

На пятитысячный стадион в Севастополе, ранее всегда заполняемый до отказа, сейчас набирается от силы несколько сотен болельщиков.