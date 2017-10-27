Кремль – в эпицентре хаоса и популизма

Радость от проигрыша популистов на президентских выборах во Франции и Австрии, а также мысли о том, что человечество побороло инфекцию любви к паяцам, пустым обещаниям, неуверенным типам и распространению ненависти ожидаемо оказались преждевременными.

Парламентские выборы, которые недавно состоялись в Австрии и Чехии, лишь подтвердили, что тренд популизма не сошел на нет. Не потерпел поражение, а просто временно затаился, наблюдая за ситуацией вокруг Дональда Трампа и Брекзита. В этом хаосе он сделал выводы, немного перегруппировался, сменил акценты – пандемия и дальше распространяется по миру. Как любой вирус, он прекрасно приспосабливается и мутирует.

Ожидать исчезновения популистов с политической сцены в ближайшем будущем не стоит – для этого нет никаких предпосылок

Зато силы, которые этот самый популизм должны были побороть, решили не меняться, а подождать, пока все самостоятельно рассосется. Их ставка на то, что между понятным, но не соответствующим вызовам и сладкой неизвестностью люди выберут первое, не сработала. Поэтому победители предыдущих парламентских выборов, социал-демократы Австрии, в этот раз заняли второе место, а правящая чешская социал-демократическая партия стала вообще шестой в электоральных гонках. Это стало очередным доказательством, что черта «как-то оно будет» присуща далеко не одним «чухраинцам».

И ожидать исчезновения популистов с политической сцены в ближайшем будущем не стоит. Для этого пока нет никаких предпосылок – увы, их не видно даже на горизонте. Поэтому следует готовиться к тому, что популистов у власти будет становиться все больше. Даже в немецком Бундестаге впервые после окончания Второй мировой войны появилась фракция ультраправых.

Украина и соседи

Европейское политическое поле меняется. Украина сейчас оказалась в неловкой ситуации. Государства-соседи, отношения с которыми до недавнего времени были если не дружественными, то партнерскими, понемногу превращаются если не во врагов, то, в лучшем случае, в нейтральные страны.

Для ослабленной войной Украины это сложный путь. Когда каждый хочет воспользоваться твоей слабостью и назначить тебя одним из персональных врагов, на борьбе с которым можно построить успешную предвыборную кампанию, ‒ это хорошего не предвещает.

С другой стороны, такие ситуации, как вокруг языкового закона, имеют и положительную сторону ‒ может, хоть так власть научится коммуницировать. Не отмалчиваться и игнорировать, а говорить, слышать других и искать вместе компромиссы, где это возможно. Такой опыт всегда закаляет и делает сильнее. Помогает взаимопониманию.

Тот, кто подпитывает популизм и хаос, непременно навлечет их на себя

Но сложность геополитической ситуации не только в этом. Один из ключевых вопросов победителей парламентских выборов в Чехии и Австрии – какой будет политика новой власти в этих странах? Популистам традиционно присущи иррациональность и непоследовательность. И в этом конкретном случае тоже: партии-победители не отличаются четкой идеологичностью, а их лидеры ‒ постоянством. Их появление среди важных фигур на политической шахматной доске увеличивает уровень хаоса внутри ЕС, а значит может ослабить Евросоюз – а с ним и давление на Россию.

Однако это не означает, что в Кремле могут открывать шампанское и петь дифирамбы будущий австрийской и чешской власти. Они уже прошли это с Дональдом Трампом и, вероятно, неоднократно о такой своей наивности и самоуверенности пожалели. Хотя не факт, что вынесли из этого какой-то урок.

Рост хаоса ведет к непредсказуемым последствиям. Конечно, России комфортнее чувствовать себя в такой ситуации, потому что Европа куда больше привыкла к порядку и понятности. Однако тот, кто сеет ветер, обязательно пожнет бурю. А тот, кто подпитывает популизм и хаос и думает, что сможет ими управлять, непременно не справится и навлечет их на себя.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода