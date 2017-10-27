«Дипломаты» из Норвегии в Крыму, «инцест-парады» в Армении, а также покушение на «бабушку Путина» – об этих фейковых российских новостях пишет рабочая группа по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

Прокремлевские «силы дезинформации» стали острее реагировать на расследование влияния России на выборы в США, говорится в обзоре.

«От высмеивания роли российского вмешательства в выборы в США и Германии и насмешки над теми, кто утверждает, что российские СМИ исказили факты о референдуме в Каталонии, акцент сместился на отвлечение внимания с помощью тактики «какнасчетизма». Российские СМИ пишут, что те, кто обвинил Россию, сами совершили преступление.

Сказки российских хакеров

Эксперты рабочей группы по разоблачению дезинформации говорят, что из сообщений в российских СМИ они «узнали», что США сейчас якобы пытаются создать «матрицу цветных революций» накануне президентских выборов 2018 года в России.

«Нам пояснили, что секретные службы США ухватились за «сказки» российских хакеров и «троллей», чтобы отвлечь внимание от прослушивания бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф».

Российскую аудиторию пытались убедить в том, что «США разрушают страны, провоцируют гражданские войны, погружают в нищету и горе целые народы, вводят санкции против тех, кто в Европе желает покупать дешевле российский газ, организуют государственные перевороты и «цветные революции», продолжают оккупацию Германии и Японии, ведут войну без санкции ООН, используя ложные поводы и собирают фейковые коалиции». Очевидно, немцы и японцы удивились, услышав сенсационные новости об американской оккупации, отмечают авторы обзора.

В англоязычных версиях сайтов, которые распространяют подобную дезинформацию, утверждалось, что, поскольку США шпионили за высшим руководством Германии, следует предположить, что США повернули выборы в Германии в свою пользу.

«Такого рода дезинформация нелогичным образом связывает давний скандал с выборами в целом и в частности с последними выборами в Германии. Парламентский комитет Германии провел расследование», ‒ говорится в обзоре.

Западные ценности ≠ инцест-парады

Авторы обзора обращают внимание на то, как прокремлевские медиа описывают «западные ценности».

«Мы слышали, что в Армении проведут инцест-парады из-за нового закона о домашнем насилии. На самом деле, законопроект будет привлекать к уголовной и административной ответственности в конкретных случаях, считающихся домашним насилием. После Армении наступила очередь Италии, где секс-круиз показали как «поддержку западных ценностей» и демократии», ‒ говорится в обзоре.

Еще один пример дезинформации ‒ о Крыме. В российских новостях писали о «норвежских дипломатах», убеждающих Запад, что Крым является частью России, а не Украины. Вот только в группе норвежцев, недавно побывавших в Крыму, не было ни одного дипломата.

Также в отчете пишут об истории «двоюродной бабушки Путина» Елизаветы Шеломовой. Некоторые прокремлевские СМИ рассказали, что якобы в 1941 году финские разведчики сначала угрожали ее убить, а потом «фашистская пуля ударила ей в спину». Как пишут авторы обзора, в 1941 году в упомянутом регионе не было ни одного финна, а Елизавета Шеломова является прабабушкой Путина.

Еженедельно «Обзор дезинформации» публикует актуальные материалы ‒ примеры того, как прокремлевская дезинформация подается в международных СМИ, а также готовит новости и аналитику на эту тему. Основное внимание в «Обзоре» уделяют ключевым тезисам, которые транслируют международные СМИ и которые признаны предвзятыми или искажающими факты и/или распространяющими прокремлевскую позицию. Это не значит, что упомянутое СМИ связано с Кремлем, придерживается прокремлевской позиции или намеренно хочет дезинформировать. Аналитическая pабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на просьбу глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».

«Обзор дезинформации» ‒ это компиляция материалов, полученных от многочисленных членов сети, созданной Аналитической рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), он не представляет официальную позицию ЕС. Новостные статьи основаны на сделанном экспертами East StratCom Task Force анализе, информация и высказанные в них мысли не могут рассматриваться как официальная позиция ЕС.