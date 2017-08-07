Прокремлевские СМИ сообщили, что украинские военнослужащие якобы «принесли в жертву местного жителя славянскому богу». Об этом говорится в обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей. Одно из изданий даже проиллюстрировало материал фотографией из фильма 2008 года.

Одно из СМИ распространило фейковую «новость» о том, что якобы украинские военнослужащие 57-й механизированной бригады провели языческий ритуал и принесла в жертву местного жителя славянскому богу. Об этом говорится в обзоре дезинформации прокремлевских медиа от рабочей группы East StratCom.

«Дезинформация повторялась в нескольких медиа, и в одном из них это было проиллюстрировано фотографией солдата, который «ест человеческую руку». Фото, которое ранее использовалось прокремлевскими дезинформационными материалами, на самом деле взято из российского фантастического фильма 2008 года «Мы из будущего», ‒ говорится в материале. (Речь шла о работе декораторов того фильма, которые снимали для себя «шуточные» фото со сделанными ими натуралистическими макетами оторванных частей человеческого тела ‒ ред.)

Эту же так называемую «новость» с другими изображениями ранее распространили и другие сайты, например «Русская весна».

Это изображение прокремлевские СМИ использовали для создания фейков еще в 2014 году.

Еженедельно «Обзор дезинформации» публикует актуальные материалы ‒ примеры того, как прокремлевская дезинформация подается в международных СМИ, а также готовит новости и аналитику на эту тему. Основное внимание в «Обзоре» уделяют ключевым тезисам, которые транслируют международные СМИ и которые признаны предвзятыми и искажающими факты и/или распространяющими прокремлевскую позицию. Это не значит, что упомянутое СМИ связано с Кремлем, придерживается прокремлевской позиции или намеренно хочет дезинформировать.

Аналитическая pабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на просьбу глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».