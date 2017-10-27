Украденная «капсула времени»

Специально для Крым.Реалии

С утра 26 октября Севастополь взбудоражила новость: в сквере на улице Ленина возле памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» неизвестные выкопали капсулу с посланием комсомольцев прошлых лет. На месте работали правоохранители, а севастопольцы терялись в догадках: почему «послание в будущее» украли именно накануне срока, когда капсулу необходимо было вскрыть – 7 ноября 2017 года. Высказывались самые различные версии.

О севастопольских «капсулах времени» Крым.Реалии уже писали. Что касается пропавшей, то у послания из 1995-го года своя история. Сам памятник был построен в начале 1960-х, а у его подножия была помещена капсула с посланием комсомольцев тех годов комсомольцам 1990-х. Она была раскрыта 5 мая 1995 года. В том же году заложили новую капсулу, которую предстояло раскрыть комсомольцам 7 ноября 2017 года.

​Конспирология районного масштаба

Жители города выдвигали самые разные версии: от охотников за металлом (табличка была отлита из чугуна – авт.), коллекционеров и «террористов» запрещенных в России Меджлиса и «Правого сектора» до предположения, что это могли сделать сами коммунисты, дабы фальсифицировать или подправить послание. Были среди вариантов и откровенно конспирологические.

Например, пропажа комсомольской реликвии удивительным образом совпала с возвращением в Крым скандально известного бизнесмена и политика Сергея Кондратевского (Шурыги). В 1990-е он возглавлял «Крымский коммерческий церковный банк», успешно прогоревший и оставивший тысячи вкладчиков без сбережений, был депутатом Верховной Рады Украины третьего созыва, три года отсидел в симферопольском СИЗО по делу о хищении 15 миллионов долларов.

В 2006 году Кондратевский баллотировался в севастопольский горсовет, создав именной блок, но за пару дней до дня голосования был снят с выборов по жалобе главного севастопольского коммуниста Василия Пархоменко. Кондратевский заявлял, что Пархоменко продал знамя севастопольского горкома одесскому нумизмату, коммунисты говорили, что это клевета. В результате самого олигарха сняли с выборной гонки, а четыре человека прошли в совет от «Блока Сергея Кондратевского». Накануне выборов в газете Кондратевского «Южная звезда» также были опубликованы расписки и перечень влиятельных людей, которые якобы брали у него кредиты на суммы от 300 до 500 тысяч долларов и не вернули.

Стоит отметить, что отношения у Сергея Кондратевского с коммунистами были не то что натянутыми, а весьма антагонистическими. Особенно он не любил их руководителей, говоря, что к рядовым членам партии относится хорошо.

Я уважаю компартию и ее простых членов, но я категорически против первых лиц

​«Фактически лидеры коммунистов живут так же, как олигархи от бизнеса, ездят на 600-тых «Мерседесах» и при этом, говоря аллегориями, напяливают на свою волчью сущность овечьи наряды. Я уважаю компартию и ее простых членов, но я категорически против первых лиц, которые фактически оторвались от реальности. Они используют бабушек, которые не знают и не понимают подвоха», – заявлял он.

В октябре местные СМИ сообщили, что бизнесмен, проживавший последние годы в Чехии, вернулся в Крым, где планирует выращивать фундук и заниматься другим аграрным бизнесом. Некоторые знающие толк в местной политике севастопольцы предполагают, что Кондратевский имеет достаточно компромата на коммунистов, собранного в лихие 90-е. И о капсуле с посланием мог знать что-то нехорошее, вот поэтому бывшие подопечные Симоненко, а теперь – Зюганова, якобы и подсуетились.

А осадок остался

Через несколько часов после обнаружения пропажи, когда правоохранители опрашивали жителей близлежащих домов, а эксперты искали у памятника следы таинственных вандалов, местный портал «Примечания» сообщил, что капсулу изъяли севастопольские коммунисты, не дожидаясь торжественного дня выемки. Под ней находилась металлическая пластина, а ниже – капсула с посланием 1995 года, которая представляет из себя гильзу от зенитного снаряда. Ее доставили в офис КПРФ и достали мокрый лист бумаги с неразборчивым от сырости текстом и гербом Севастополя.

«Чугунную памятную табличку и капсулу с письмом коммунисты привезли к себе в штаб на Генерала Петрова, а железную плиту, под которой непосредственно и хранилась капсула, выбросили за ненадобностью. Об изъятии коммунисты уведомили правительство, а полицию – нет», – пишет издание, публикуя размытую фотографию послания.

Это нужно, чтобы само мероприятие прошло гладко и красиво

​Только вечером журналистам удалось побеседовать с представителем горкома и одним из лидеров местных коммунистов Романом Кияшко. «Мы вчера провели техническое вскрытие. Послание нужно подготовить, чтобы провести торжественное вскрытие 29 октября. Вскрывали полтора часа. Мало того, что доска была зацементирована, так еще она была посажена на сварку и металлически скрепами соединена внутри. Мы применяли механические ножницы и дополнительные механизмы. Это нужно, чтобы само мероприятие прошло гладко и красиво», –​ сказал он. «Мы просушили и восстановили послание. Перед торжественным мероприятием мы ее поместим обратно, затем достанем и заложим новую», – добавил Роман Кияшко.

Ну, то что у нынешних комсомольцев и коммунистов отношение к памяти предшественников явно наплевательское, – это понятно. И вскрытие произвели тайком, и церемонию фактически фальсифицировали, и непонятно, оригинальное ли послание покажут севастопольцам. К тому же на табличке была указана дата вскрытия – 7 ноября 2017-го, а торжество проведут 29 октября.

В целом, конечно, все выглядит достаточно благопристойно. Но осадок остался. Да и какое может быть доверие к партии, 70 лет фальсифицировавшей историю и оболванивающей советских граждан?

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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