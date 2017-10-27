В Крыму стартовал прокат фильма «Матильда». Нашумевшее кино, с которым на протяжении года вела непримиримую борьбу Наталья Поклонская, идет во всех городах полуострова, кроме Керчи. С корреспондентом Крым.Реалии своими впечатлениями о фильме поделились крымские политики, бизнесмены, блогеры и общественники.

На полуострове премьерные показы нового фильма Алексея Учителя состоялись 26 октября. Напомним, эта картина повествует о романе между последним российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской.

Главный борец с «Матильдой» – депутат Госдумы России Наталья Поклонская – сам фильм смотреть отказалась, хотя ей неоднократно предлагал это сделать режиссер Алексей Учитель.

​Она убеждена, что эта картина оскорбляет чувства верующих, что в России расценивается как уголовное преступление. Свое мнение она обосновывает тем, что Николай II причислен к лику святых, а в фильме он якобы показан в непристойном виде.

​В Симферополе Наталья Поклонская пыталась воспрепятствовать выходу фильма на экраны через своего бывшего подчиненного Александра Шкитова, который до недавнего времени занимал должность заместителя прокурора Симферополя. В начале августа он направил в столичные кинотеатры предупреждение о запрете показа трейлера «Матильды». Адвокат Алексея Учителя расценил эти действия как превышение полномочий и пожаловался генпрокурору России Юрию Чайке. В итоге российская прокуратура Крыма признала, что Шкитов «грубо нарушил порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений». В конце сентября соратника Поклонской выгнали из органов и даже лишили российского паспорта.

В итоге «Матильда» свободно вышла на экраны всех крымских городов, кроме Керчи. Единственный расположенный в городе кинотеатр «Украина» отказался от показов.

«Это решение принято в связи с неоднозначностью оценки кинофильма широкой общественностью и религиозными кругами», – говорится в сообщении в группе кинотеатра «ВКонтакте».

В комментариях под этой записью многие керченские зрители возмутились решением администрации «Украины» и обвинили кинотеатр в цензуре и неуважении к публике.

«Кинозал «строгого режима»​

Министр культуры Крыма, назначенный Россией, Арина Новосельская посмотрела «Матильду» накануне премьеры и не нашла в фильме ничего крамольного.

Я не увидела ничего, что могло бы скомпрометировать честь Николая II

​«Я не увидела ничего, что могло бы скомпрометировать честь Николая II. На мой взгляд, картина достаточно верноподданническая по отношению к государю. Зритель сам должен сделать вывод, нравится ему картина или нет, рекомендовать ее друзьям и родственникам или нет. У нас свободная страна и цензуры нет. Это мое человеческое мнение. Любая картина – это художественный вымысел, и режиссер вправе реализовывать себя как творческого человека. Это не документальная картина, которая должна строго повествовать о жизни той или иной известной исторической личности», – сказала Новосельская агентству «РИА Новости».

​В Симферополе «Матильду» показывают в кинотеатре им. Шевченко и «Спартаке». Накануне премьеры полиции пришлось усилить там меры безопасности. В фойе кинотеатров установлены рамки металлодетекторов и дежурят полицейские патрули.

«Меры безопасности усилены. Сотрудники полиции сделают все возможное для того, чтобы крымчане, которые хотят посетить сеансы в кинотеатрах, не беспокоились о своей безопасности», – процитировало ТАСС пресс-секретаря крымского главка МВД России Ольгу Кондрашову.

​Аналогичные меры были предприняты и в Ялте.

В фойе кинотеатра – полиция, у входа – рамки металлодетектора. Премьера фильма «Матильда»

​«В фойе кинотеатра – полиция, у входа – рамки металлодетектора, досмотр сумок. В течение всего сеанса работник кинотеатра пристально вглядывается в зал. Премьера фильма «Матильда». Ялта. Крым. Кинозал «строгого режима», – написала в Facebook жительница Ялты Илона Карачан.

Не обошлось и без протестов. В Симферополе у кинотеатра им. Шевченко собралось несколько десятков противников «Матильды» пожилого возраста с иконами и портретами Николая II. Полицейские заявили собравшимся, что они не согласовывали свое мероприятие, и потребовали от них разойтись. Протестующие не подчинились, перешли к кинотеатру «Спартак», а оттуда прошлись крестным ходом к собору Александра Невского. По информации крымских информагентств, они читали молитвы и никаких призывов не озвучивали.

«Николай II – маменькин сынок»

В день премьеры вместе с семьей отправился смотреть «Матильду» крымский бизнесмен Олег Зубков. Как известно, он конфликтовал с Поклонской задолго до ее перехода на работу в Госдуму и скандала с фильмом Учителя. Еще в 2015 году в статусе российского прокурора Крыма она грозилась закрыть его парки в Ялте и Белогорске.

В августе этого года в сафари-парке Зубкова «Тайган»​ родились четыре львенка. Бизнесмен дал им имена по мотивам скандала с «Матильдой»: Царь, Режиссер, Матильда и Няша.

​В комментарии для Крым.Реалии предприниматель признался, что вряд ли бы пошел смотреть «Матильду», если бы не реклама, которую сделала фильму его давний оппонент – Наталья Поклонская.

Падающая корона на коронации царя вызвала тяжелые чувства, связанные с распадом России

​«Нормальный художественный фильм, один из немногих, если не единственный, который на основе реальных событий с где-то художественным вымыслом проливает свет на жизнь последнего русского царя, императора Николая II. Не могу сказать, что в этом фильме все очень понравилось или что-то сильно не понравилось. Да, конечно, падающая корона на коронации царя вызвала тяжелые чувства, связанные с распадом России», – сказал бизнесмен в комментарии для Крым.Реалии.

Если российскому министру культуры Крыма Новосельской показалось, что «Матильда» – «верноподданическая картина по отношению к царю», то Зубков, наоборот, считает, что Николай II показан в фильме как слабый и нерешительный человек.

То, что Николай II нерешительный, мямля и маменькин сыночек, это отслеживается в фильме

​«В фильме показан факт, что женщины влияют на мужчин. Все бывает с королями, царями и обычными людьми. Ничего в этом сверхъестественного нет. Но то, что Николай II нерешительный, мямля и маменькин сыночек, это отслеживается и в фильме, и было в истории, в жизни. Только нерешительный царь мог довести до революции, до краха», – высказал мнение бизнесмен.

Уже успела посмотреть фильм и глава «Крымского антикоррупционного фронта «Тайган» Галина Ломакина, которая помогала Олегу Зубкову вести борьбу с Натальей Поклонской в ее бытность прокурором. Ей «Матильда» запомнилась трагической историей о любовном треугольнике, который возник у Николая II, балерины Кшесинской​ и принцессы Алисы.

Чувство горечи от обреченности любви не покидает на протяжении всего фильма

​«Что может быть важнее искренней, глубокой, взаимной любви. Хотя, да, положение и чувство долга ко многому обязывают и не позволяют сделать выбор в пользу любви. Вот в этом и заключается трагедия. И чувство горечи от обреченности любви не покидает на протяжении всего фильма», – поделилась впечатлениями Ломакина на своей странице в Facebook.

​«​С элементами БДСМ»

Восторг от просмотра фильма испытали не все. Например, российский политтехнолог, работающий в «Корпорации развития Крыма», Леонид Дегтярев раскритиковал Матильду. По его мнению, фильм является слабым, с точки зрения драматургии, и не отображает дух эпохи Николая II.

Жанровую принадлежность киноленты я определил бы как квазиисторическая фэнтези-мелодрама с элементами детектива, стимпанка и БДСМ

​«Жанровую принадлежность киноленты я определил бы как квазиисторическая фэнтези-мелодрама с элементами детектива, стимпанка и БДСМ. С точки зрения драматургии, сюжет – а это история трудного выбора «наследника» между чувством и долгом – сам по себе довольно банален, преподнесен и отыгран скверно. Будучи помещен в конкретный исторический контекст, сюжет не перестает быть ничтожным», – считает политтехнолог.

Дегтярев отметил, что он поддерживает запрет «Матильды», но после просмотра этого кино стал лучше понимать позицию Поклонской.

Противоположное впечатление фильм вызвал у блогера Александра Горного, который посмотрел картину в Феодосии, где он проживает. В разговоре с корреспондентом Крым.Реалии он охарактеризовал «Матильду» как «милую прекрасную сказку».

Люди, которые сидели в кинозале, смотрели фильм с большим удовольствием

​«Люди, которые сидели в кинозале, смотрели фильм с большим удовольствием. Людям фильм понравился. Я прислушался на выходе и поговорил с несколькими людьми. Очень многие удивлялись, что же Наталья там увидела крамольного? Наоборот, все так очень красиво, и государь такой замечательный. Люди, понятное дело, специально не изучали биографию Николая II. Но очень многим понравился сам государь, его человечность. То, что он тоже человек, который может любить и быть любимым», – поделился впечатлениями блогер.

По наблюдениям Горного, многие феодосийцы на выходные уже забронировали билеты на «Матильду». Александр считает, что в его городе кассовый успех фильму, раскрученному при активном участии Поклонской, обеспечен.