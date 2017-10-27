25 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил с рабочим визитом Германию ‒ с целью личного знакомства с новым советником канцлера Ангелы Меркель по вопросам внешней политики Яном Хекером. Какие же вопросы были затронуты во время встречи?

Официальной информации о визите главы внешнеполитического ведомства Украины в немецких СМИ практически нет. Но близкое к правительственным кругам лицо неофициально сообщило, что Павел Климкин на этот раз прибыл в Берлин только для личного знакомства с новым советником канцлера Ангелы Меркель по вопросам внешней политики Яном Хекером.

Визит выглядит несколько поспешным, поскольку правительство еще не создано, а его полномочия выполняют представители старого Кабинета. Поэтому и советники могут измениться в зависимости от того, кто именно окончательно будет руководить страной. А этот процесс может быть затяжным.

О теме и ходе разговора во время этой встречи немецкие информационные агентства сообщают скупо, однако подчеркивают, что это ‒ 26-й визит Климкина в Германию за последние три года. Стало также известно, что глава внешнеполитического ведомства побывал в издательстве «Аксель Шпрингер», где дал широкое интервью газете «Бильд».

Германия осуждает так называемые «приговоры» так называемых «крымских судов»

Также тема украинских заложников, политзаключенных, крымских татар постоянно присутствует в немецких средствах массовой информации, в частности повышенное внимание было к ранее осужденным заместителям председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу (их освободили в аннексированном Крыму 25 октября и передали Турции).

Представители правительства Германии неоднократно выражали обеспокоенность так называемыми «приговорами» так называемых «судов» аннексированного Россией Крыма и осуждали ситуацию, которая в связи с этим сложилась на полуострове. Эту тему не обходят в своих выступлениях и интервью немецкие политики, требуя свободы для незаконно осужденных жителей Крыма.

В последнее время, в связи с актуальными политическими событиями в самой Германии, в частности, формированием парламентской коалиции и нового правительства, возможно, голоса в их защиту звучат не так громко, как прежде, но однозначно, что судьбой несправедливо осужденных занимаются и политики, и правительства, и само немецкое общество.

Одновременно с осуждением Германией хода событий в аннексированном Крыму и ситуации вокруг крымских татар, так же осуждается и несоблюдение экономических санкций против России рядом предприятий, в частности концерном «Сименс». Об этом говорил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября в Москве на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, немецкие фирмы не могут работать на полуострове Крым, а поставки туда турбин концерна «Сименс» подорвали доверие в германо-российских торговых отношениях.