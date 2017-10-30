Радіо Свобода продолжает цикл материалов о прокремлевской пропаганде в странах Вышеградской группы. В этой публикации речь пойдет о Словакии. В материалах цикла собраны мнения местных экспертов и журналистов во время учебной поездки при поддержке «Вышеградского фонда» и центра «Новая Европа».

Главный редактор международного отдела SME (одной из популярных ежедневных газет в Словакии) Матус Крцмарик говорит, что если бы читал только прокремлевские сайты, то думал бы, что в Украине все фашисты и бытуют антироссийские настроения.

Украину изображают как страну, где правят неонацисты и ультраправые группы

​«Думал бы, что в Украине полно фашистов, все обожают Бандеру. И MH-17 – да, его сбили фашисты, конечно. Украину изображают как страну, где правят неонацисты и ультраправые группы. Но это очень похоже на медиа в Чехии, так как они связаны извне, и люди, которые читают чешские СМИ, также читают и словацкие», – говорит Крцмарик.

Он считает, что Россия продолжает информационную войну против Украины, так как желает снятия санкций.

Россия хочет снятия санкций. Поэтому они должны показать, что Европа «поддерживает фашистский режим»

​«Я думал, какой была цель? Россия хочет снятия санкций. Поэтому они должны показать, что Европа «поддерживает фашистский режим»: санкции еще действуют, поэтому мы должны проталкивать историю о том, что Европа не должна поддерживать Украину. Поэтому, я думаю, что пока санкции не снимут, подобных историй будет еще много. Я думаю, что политический «пункт» этих нарративов – это показать нам, что мы не должны поддерживать Украину», – отмечает Матус Крцмарик.

​Шеф-редактор этого же издания – Беата Балогова – соглашается, что в Чехии и Словакии распространяют похожие фейковые новости.

«Очень часто, учитывая то, что это финансируется централизованно, эти истории почти одинаковы. Эти сайты вроде бы похожи на альтернативные источники, и я действительно не хочу их называть «новостными источниками», поскольку они не являются источниками новостей, они работают с ограниченным количеством ресурсов, потому что это дешево. Кто-то централизованно пишет историю, у вас есть вариации этой истории, вам даже не нужно заботиться о том, чтобы было настоящее изображение: вы можете скачать старое и отфотошопить его. Дешево распространять таким образом пропаганду», – отмечает Балогова.

По ее мнению, фейковые новости продолжают распространять, потому что это должно быть систематическим и повторять те же истории. «И я поражена, что комбинация, вариация ограниченного количества тем до сих пор работает», – говорит она.

Все новое, что случается, они привязывают к ограниченному числу теорий заговора

​Балогова отмечает, что к таким текстам добавляют различные мелочи и пропагандистские сайты, в основном, не выпускающие «срочные новости». «Они очень креативны в сочетании изображений, и все новое, что случается, они привязывают к ограниченному числу теорий заговора. Представьте, как работают эти люди. Я добавляю два предложения о том, что произошло, и это произошло потому, что, как вы знаете, украинцы – фашисты, и они вступают в бой против большого вторжения, не знаю куда...» – замечает главный редактор одной из самых популярных ежедневных газет в Словакии SME.

Беата Балогова также рассказала, что директор государственного агентства новостей Словакии TASR подписал ранее соглашение с российским государственным агентством новостей Sputnik.

«И когда мы начали действительно «кричать» и критиковать его за это, он озвучил очень странное объяснение: мы должны знать, что делают наши враги. И он утверждал, что они никогда не использовали ни одну из историй Sputnik. Но у меня есть другая информация от моих собственных репортеров, которые контактируют с репортерами TASR. Я думаю, наша критика была вполне оправданной. Я не могу представить себе, что в нашем мире, сегодня, ответственный руководитель государственного информационного агентства может делать подобное», – отмечает Беата Балогова. В марте 2017 года крупнейшее государственное информационное агентство TASR в Словакии сообщило, что разорвало соглашение с российским агентством Sputnik.

В агентстве TASR в Словакии сообщили, что будут иметь собственного постоянного корреспондента в Украине. Об этом заявила директор интернет-телевидения агентства TASR Элиска Холаскова во время учебного визита украинских журналистов в страны Вышеграда.

«Нам нужно иметь корреспондента в вашей стране, кого-то, кто живет там с этими людьми и видит, что происходит в стране. Это является целью нашего нового директора», – заявила она.

Некоторые эксперты считают, что пророссийская пропаганда имеет большое влияние в Словакии. Однако пока в стране нет специальной группы для борьбы с фейками, как в Чехии.

Ранее исследовательница российской пропаганды в Словакии Ивета Варенева рассказала, что распространением фейков в Словакии занимаются так называемые «альтернативные онлайн-медиа». А основные месседжи прокремлевских СМИ в Словакии – это сообщения, что президент России Владимир Путин является сильным лидером, а НАТО – это агрессор, война в Сирии – это война против «радикального терроризма», а российское вмешательство в Украине – это помощь русскоязычному населению, и что внешняя политика России – мирная и полезная.