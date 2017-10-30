Радіо Свобода продолжает цикл материалов о прокремлевской пропаганде в странах Вышеградской группы. В этой публикации речь пойдет о Словакии. В материалах цикла собраны мнения местных экспертов и журналистов во время учебной поездки при поддержке «Вышеградского фонда» и центра «Новая Европа».
Главный редактор международного отдела SME (одной из популярных ежедневных газет в Словакии) Матус Крцмарик говорит, что если бы читал только прокремлевские сайты, то думал бы, что в Украине все фашисты и бытуют антироссийские настроения.
Украину изображают как страну, где правят неонацисты и ультраправые группыМатус Крцмарик
«Думал бы, что в Украине полно фашистов, все обожают Бандеру. И MH-17 – да, его сбили фашисты, конечно. Украину изображают как страну, где правят неонацисты и ультраправые группы. Но это очень похоже на медиа в Чехии, так как они связаны извне, и люди, которые читают чешские СМИ, также читают и словацкие», – говорит Крцмарик.
Он считает, что Россия продолжает информационную войну против Украины, так как желает снятия санкций.
Россия хочет снятия санкций. Поэтому они должны показать, что Европа «поддерживает фашистский режим»Матус Крцмарик
«Я думал, какой была цель? Россия хочет снятия санкций. Поэтому они должны показать, что Европа «поддерживает фашистский режим»: санкции еще действуют, поэтому мы должны проталкивать историю о том, что Европа не должна поддерживать Украину. Поэтому, я думаю, что пока санкции не снимут, подобных историй будет еще много. Я думаю, что политический «пункт» этих нарративов – это показать нам, что мы не должны поддерживать Украину», – отмечает Матус Крцмарик.
Шеф-редактор этого же издания – Беата Балогова – соглашается, что в Чехии и Словакии распространяют похожие фейковые новости.
«Очень часто, учитывая то, что это финансируется централизованно, эти истории почти одинаковы. Эти сайты вроде бы похожи на альтернативные источники, и я действительно не хочу их называть «новостными источниками», поскольку они не являются источниками новостей, они работают с ограниченным количеством ресурсов, потому что это дешево. Кто-то централизованно пишет историю, у вас есть вариации этой истории, вам даже не нужно заботиться о том, чтобы было настоящее изображение: вы можете скачать старое и отфотошопить его. Дешево распространять таким образом пропаганду», – отмечает Балогова.
По ее мнению, фейковые новости продолжают распространять, потому что это должно быть систематическим и повторять те же истории. «И я поражена, что комбинация, вариация ограниченного количества тем до сих пор работает», – говорит она.
Все новое, что случается, они привязывают к ограниченному числу теорий заговораБеата Балогова
Балогова отмечает, что к таким текстам добавляют различные мелочи и пропагандистские сайты, в основном, не выпускающие «срочные новости». «Они очень креативны в сочетании изображений, и все новое, что случается, они привязывают к ограниченному числу теорий заговора. Представьте, как работают эти люди. Я добавляю два предложения о том, что произошло, и это произошло потому, что, как вы знаете, украинцы – фашисты, и они вступают в бой против большого вторжения, не знаю куда...» – замечает главный редактор одной из самых популярных ежедневных газет в Словакии SME.
Беата Балогова также рассказала, что директор государственного агентства новостей Словакии TASR подписал ранее соглашение с российским государственным агентством новостей Sputnik.
«И когда мы начали действительно «кричать» и критиковать его за это, он озвучил очень странное объяснение: мы должны знать, что делают наши враги. И он утверждал, что они никогда не использовали ни одну из историй Sputnik. Но у меня есть другая информация от моих собственных репортеров, которые контактируют с репортерами TASR. Я думаю, наша критика была вполне оправданной. Я не могу представить себе, что в нашем мире, сегодня, ответственный руководитель государственного информационного агентства может делать подобное», – отмечает Беата Балогова. В марте 2017 года крупнейшее государственное информационное агентство TASR в Словакии сообщило, что разорвало соглашение с российским агентством Sputnik.
В агентстве TASR в Словакии сообщили, что будут иметь собственного постоянного корреспондента в Украине. Об этом заявила директор интернет-телевидения агентства TASR Элиска Холаскова во время учебного визита украинских журналистов в страны Вышеграда.
«Нам нужно иметь корреспондента в вашей стране, кого-то, кто живет там с этими людьми и видит, что происходит в стране. Это является целью нашего нового директора», – заявила она.
Некоторые эксперты считают, что пророссийская пропаганда имеет большое влияние в Словакии. Однако пока в стране нет специальной группы для борьбы с фейками, как в Чехии.
Ранее исследовательница российской пропаганды в Словакии Ивета Варенева рассказала, что распространением фейков в Словакии занимаются так называемые «альтернативные онлайн-медиа». А основные месседжи прокремлевских СМИ в Словакии – это сообщения, что президент России Владимир Путин является сильным лидером, а НАТО – это агрессор, война в Сирии – это война против «радикального терроризма», а российское вмешательство в Украине – это помощь русскоязычному населению, и что внешняя политика России – мирная и полезная.
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