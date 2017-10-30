​Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил санкционный список российских компаний, связанных с разведкой и оборонным сектором. Об этом во время очередного брифинга заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Ранее газета The New York Times опубликовала список из 39 российских организаций, против которых в итоге ввели новые санкции США. Среди них концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», «Рособоронэкспорт», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Ростех», «Вертолеты России», концерн «Алмаз-Антей», производящий зенитно-ракетные комплексы «Бук», а также «Севастопольский морской завод» в аннексированном Крыму. Кроме того, под санкции попали ФСБ и Служба внешней разведки России.

​Украинский экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что новые санкции могут серьезно ударить по экспорту российских оборонных компаний.

В список попали производители широкого спектра вооружений, от автоматов до истребителей – это очень чувствительный удар

– Российская экономика после 2014 года главным образом пострадала от резкого падения цены на энергоресурсы. Против оборонной сферы России США и раньше вводили санкции, но тогда речь шла о поставках продукции двойного назначения, а сейчас появились четкие рекомендации третьим странам: работать с Российской Федерацией и этими структурами крайне нежелательно. В связи с этим даже традиционные покупатели российской оборонной продукции вроде Индии и Пакистана могут серьезно задуматься, стоит ли рисковать и действовать наперекор рекомендациям США. В список попали производители широкого спектра вооружений, от автоматов до истребителей – это очень чувствительный удар.

Олег Устенко отмечает, что подобные ограничения неизбежно сказываются на перспективах привлечь инвесторов в Россию, потому как бизнесмены не знают, чего ожидать в дальнейшем и не решаются рисковать. Это, в свою очередь, сказывается на состоянии экономики в долгосрочной перспективе, заключает украинский экономист.

Российский экономист Дмитрий Некрасов возражает и отмечает, что на самом деле оборонный экспорт России не так значим для ее экономики.

Перспективы глобальных последствий для российской экономики я тут не вижу

– На макроуровне я ничего нового не вижу, это лишь подтверждение сложившихся тенденций. Список затрагивает много конкретных производителей, но среди них нет тех, кто активно занимал бы деньги на Западе. Перспективы глобальных последствий для российской экономики я тут не вижу. Значимость оборонного экспорта – это миф. За год Россия экспортирует вооружений примерно на столько же денег, сколько экспорт нефти приносит ей за одну неделю. Кроме того, значительная часть поставок обеспечивается государственными кредитами либо встречным импортом товарной продукции. Так что я не стал бы говорить, что санкции как-то повлияют на оборонный комплекс России. Технологические санкции в этом смысле более чувствительны, чем любые финансовые. У российских предприятий большие проблемы с материалами, с электроникой и станками.

​Дмитрий Некрасов указывает на то, что российская экономика зависима от мировой по многим параметрам, и если бы США поставили себе задачу «задушить» ее, то добились бы этого другими средствами и гораздо быстрее.

Если Кремль не начнет новую большую войну, ему ни SWIFT не отключат, ни другие рычаги не задействуют

– Проблемы российской экономике Запад создавать готов, но не более чем до определенного порога стоимости для самого Запада. Если Кремль не начнет новую большую войну, ему ни SWIFT не отключат, ни другие рычаги не задействуют. Сегодняшние санкции ограничивают возможности развития России, в долгосрочной перспективе подрывают технологическую модернизацию и инвестиционный рост, но тут речь идет о десятилетиях. Локально ограничения не создают больших проблем для режима.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F349234680&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

​(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)