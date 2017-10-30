Двуглавый орел, флаг американских конфедератов и взрывная смесь советской и религиозной символики. Эмблемы группировок «ЛНР» и «ДНР» озадачивают не только геральдистов, но и жителей оккупированных территорий. А в Ростове-на-Дону открыли памятник «героям Донбасса» с крестом, напоминающим знак сухопутных войск Украины. Путаницу сепаратистской символики исследовали журналисты Донбасс.Реалии.

Октябрь 2017 года, российский Ростов-на-Дону. Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко, помощник Путина Владислав Сурков и политтехнолог Александр Бородай торжественно открывают памятник «Героям Донбасса».

Но акция обернулась конфузом: на памятнике боевикам обнаружили эмблему Вооруженных сил Украины – крест с перекрещенными мечами.

​Геральдисты говорят: фактически, в Ростове открыли памятник не российским боевикам, а украинским солдатам.

«Этот символ в Ростове-на-Дону почти полностью повторяет символику сухопутных войск Украины. Фантазии не хватило у людей», ‒ говорит председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило.

Символика группировки «ДНР»

Ляпы с символикой преследуют группировки «ЛНР» и «ДНР» с первых дней. Сепаратистские триколоры в Донецке чуть ли не на каждом углу, но местные жители до сих пор не могут к ним привыкнуть. Многих смущает верхняя траурная полоса на флаге.

«Я бы разместил черный цвет внизу», ‒ отмечает житель Донецка.

«Я бы вверху черное не ставил. Черный цвет ‒ это уголь, а уголь ‒ это земля», ‒ рассуждает житель Донецка.

Символы группировки «ДНР» ‒ трехцветный флаг и герб ‒ избирали в жестких дебатах.

«А еще флаг очень классный, я видел... Он был ярко-розовый с белыми кругами ‒ вообще такая колбаса в разрезе квадратная», ‒ одно из звучавших тогда предложений.

В результате проголосовали за триколор с черной полосой и герб с двуглавым орлом.

Для «ДНР» взяли российского орла, только он почему-то без ножек. Какой-то калека

«Можно было что-то сделать поинтереснее. Для «ДНР» взяли российского орла, только он почему-то без ножек. Какой-то калека такой», ‒ говорит Андрей Гречило.

Символика группировки «ЛНР»

В Луганске к выбору символики подошли с большей фантазией. Герб группировки «ЛНР» напоминает советский: в пшеничных колосьях, в центре ‒ пятиконечная звезда, сверху ‒ еще одна, символ Богородицы.

«Там фантазии тоже особо не проявили, больше уже апеллировали к советской традиции, к христианской традиции. То есть там и православие, и «самодержавие», и народность», ‒ говорит Гречило.

Гербы донбасских группировок ‒ абсолютная калька, убеждены эксперты.

«Было бы совершенно логично, если бы эти гербы продолжали традиции тех гербов, которые были у Луганской и Донецкой областей. То есть в Луганске это была домна ‒ там регион связан с металлургией, с углем. А здесь ‒ какой-то бальзам «Звездочка», какие-то колоски», ‒ рассуждает журналист и блогер Денис Казанский.

Не удивительно, что за три года луганчане так и не запомнили, что именно нарисовано на «элэнэровском» гербе.

«Ой, что там изображено? По-моему, пшеница, уголь... И больше не знаю», ‒ говорит жительница Луганска.

«Ой... Честно говоря, не помню», ‒ отметил местный житель.

«Ну, колосья ‒ это богатство. Ну, а звезда ‒ я не знаю, наверное, символ прошлого. Вот, я так думаю. Что мы ‒ преемники нашей славной истории», ‒ рассуждает луганчанка.

«Тризуб», ‒ ответил подросток из Луганска.

Флаги почти одинаковые, гербы ‒ разные

Гербы разные, зато флаги почти одинаковые. Только в Луганске сверху ‒ полоса голубая, а не черная. И такие символы, на основе российского триколора, разработали для многих украинских регионов накануне конфликта 2014 года.

«Красная и синяя полоска ‒ как в российском флаге, а верхнюю белую они заменяли на какой-то другой цвет. В Донецке этот цвет ‒ черный, в Луганске этот цвет ‒ голубой, в Одесской области ‒ желтый, в Харьковской ‒ зеленый, в Днепропетровской ‒ это фиолетовый», ‒ рассказывает политтехнолог Денис Богуш.

Вопрос «Почему флаги группировок «ДНР» и «ЛНР» похожи, а гербы ‒ такие разные» озадачивает дончан.

«Даже не имею представления», ‒ отвечает житель Донецка.

«Ну, я догадываюсь, почему. «ЛНР» – это же как... У нас республика немножко другая, у нас есть выход в море, какой-никакой, а там же аграрная будто бы страна», ‒ предполагает житель Донецка.

«А вот почему в «ЛНР» звезда с колосьями? Скорее всего, потому что сельскохозяйственный регион», ‒ рассуждает местный житель.

«Ну, красиво, конечно, вопросов нет. Но, если честно, «ЛНР» старый герб мне ближе», ‒ признается житель Донецка.

Гербы группировок «ДНР» и «ЛНР» – фактически противоположные. Но имперский орел и красная звезда появились по прихоти российских политтехнологов, говорит Денис Богуш.

«Они без уважения относятся к этим республикам, это все для них ‒ прикол, они не могут относиться к этому серьезно. А люди, которые там живут, на оккупированных территориях, просто не могут выбирать», ‒ говорит Денис Богуш.

Соединить советский герб и двуглавого орла пытались два года назад в Луганске. Гибридный памятник подарил оккупированном городу лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов.

Впрочем, такой микс не прижился. А жители оккупированного Донбасса четвертый год пытаются привыкнуть к навязанным боевиками символам.