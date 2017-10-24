«На остановленных предприятиях вывозят оборудование, процветают коррупция и кражи. Доведенные до отчаяния люди готовы выйти на улицы с протестами» – это прямая цитата из открытого обращения группировки «ЛНР» о сложной ситуации в городе Алчевске. Проблему тотальной безработицы на оккупированной территории теперь признали и боевики. Но возможны ли митинги и протестные акции там, где уже три года терпят беспредел пророссийских группировок? Эксклюзивный материал журналистов проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» из Алчевска и Горловки.

На третий год конфликта оккупированный Алчевск, недавно индустриальный центр Луганской области, остался практически без своих промышленных гигантов. Металлургический комбинат и Алчевский коксохим национализировали боевики. Заводы уже не дымят – теперь на их территории пасут коров.

Сейчас еще ни аванса, ни зарплаты не дали. Задержки

​«Специалистов вообще не остается. Потому что если специалисты, они сидят без зарплаты, их в любой момент могут отправить работать два дня в неделю. В месяц – 8 дней. И зарплата будет соответствующей – за 8 дней. Сейчас еще ни аванса, ни зарплаты не дали. Тем, кто еще работает. Задержки», – рассказывает житель Алчевска Руслан.

Катастрофическая ситуация в Алчевске даже заставила «совет министров» «ЛНР» выдать паническое «открытое обращение»: закрытые предприятия разворовывают, доведенные до отчаяния люди готовы выйти на улицы с протестами. Возможность митингов и забастовок на оккупированном Донбассе боевики признали впервые.

Возможно, дадут какую-то подачку, чтобы заткнулись. А выступать никто им не позволит

Журналист из Луганска Валентин Торба в возможность акций протеста в Алчевске не верит.

«Возможно, дадут какую-то подачку, чтобы заткнулись. Подчеркиваю это слово, потому что они именно так к ним относятся, как к рабам, как к людям, которых «развели» просто. А позволить им выступать, «майданить», как там привыкли говорить, никто им не позволит», – отмечает журналист.

Безработных Алчевска поддерживают пенсионеры

Генеральный директор, работавший на комбинате последние 10-12 лет, собрал свои вещи и уехал

​Но, может, у главных предприятий города – временные проблемы? Бывший алчевский правозащитник Юрий Гуков следит за ситуацией. Похоже, что заводы остановили надолго, считает он.

«Генеральный директор, работавший на комбинате последние 10-12 лет, собрал свои вещи и уехал. Там сейчас введена временная администрация. Но возможности осуществлять поставки сырья для полноценной работы комбината, с территории Украины, нет. А ввозить с территории России экономически нецелесообразно», – констатирует Гуков.

Парадокс, но для безработных на оккупированной территории часто единственными кормильцами становятся пенсионеры. Спасает возможность получать сразу две пенсии – украинскую и помощь от группировки «ЛНР».

«Дед еще кое-как пенсию свою получает и... Две, короче, получает. И помогаем», – рассказывает местная жительница Инна Федоровна.

На свою пенсию женщина содержит внуков и правнуков. «И внук, и его жена работают на заводе. Но уже... С нового года, наверное, не работает. В железнодорожном цехе работал. А сейчас – где-то в Ростове подрабатывает пару месяцев. Двое детей – что хочешь, то и делай. Мы, старики – пенсионеры, и то помогаем им», – признается Инна Федоровна.

Ситуация в оккупированной части Донецка

А вот в соседней оккупированной части Донецкой области новости прямо противоположные. Лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко торжественно открывает Юзовский металлургический комбинат. Правда, экспорт продукции не обещает.

«Мы обеспечиваем в первую очередь «республику» необходимым металлом. А дальше, излишки, которые остаются, будем реализовывать», – сказал Захарченко.

Россия ежегодно, кроме как на войну, тратит около трех миллиардов долларов на содержание «ДНР» и «ЛНР »

​Но неожиданная акция боевиков объясняется скорее желанием успокоить Кремль, уверяет глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По моим расчетам, Россия ежегодно, кроме как на войну, тратит около трех миллиардов долларов на содержание «ДНР» и «ЛНР». И понятно, что им в бюджете достаточно трудно выделять эти деньги. И они сейчас пытаются каким-то образом запустить комбинат», – отмечает Жебривский.

Захарченко даже отрапортовал о скором запуске еще одного крупного предприятия.

«В ближайшем будущем, я думаю, планируем объявить вам об очередном запуске предприятия, мощного, кстати. А дальше будем работать и запускать», – анонсировал Захарченко.

Начнет ли работу «Стирол» в оккупированной Горловке?

Самый мощный завод на оккупированной территории – концерн «Стирол» в Горловке. «Донбасс.Реалии» посетили этот город – к самому химическому гиганту не подойти, но трубы не дымят, как и в Алчевске.

– Какие предприятия работают?

– Ну молокозавод, хлебозавод. Все остальные – ничего не работает.

– А «Стирол»?

– Нет, по-моему, нет. Будто бы один или два цеха, – рассказал житель Горловки.

По-настоящему запустить «Стирол» у группировки «ДНР» вряд ли получится, отмечает Павел Жебривский.

«Россия выпускает достаточно много удобрений. И, собственно, она существенно конкурирует с украинскими производителями. И им дополнительно еще «Стирол» точно не нужен», – говорит глава Донецкой военно-гражданской администрации.

Вот и жители Горловки не ждут чуда от донецкой «власти».

– А куда вообще работники со «Стирола» делись, не знаете?

– По слухам говорят, что уехали, кто на такие же предприятия в Россию, в Тольятти, кто сменил место работы.

– А вообще можно найти работу в городе?

– Сложно, очень сложно. Особенно мужчинам.

Проблема безработицы и альтернатива от боевиков

У людей работы нет! Им за то же жилье платить нечем. Им приходится уезжать

​Сегодня тотальная безработица после войны – главная проблема оккупированных территорий. Уличная реклама поощряет бывших сталеваров и шахтеров ехать на заработки в Россию.

«У людей работы нет! Им за то же жилье платить нечем. Им приходится уезжать. Искать работу где-то в других городах», – сетует житель Алчевска Руслан.

Поэтому в группировках «ЛНР» и «ДНР» могут не бояться голодных бунтов, похоже, что вскоре и митинговать будет просто некому.

«Люди, которые могли там протестовать, оттуда просто уехали. Иначе зачем им проводить жизнь в подвале?», – отмечает журналист Валентин Торба.

​А между тем безработным Алчевска и других городов неподконтрольного Донбасса предлагают альтернативный способ заработка – приглашают в незаконные вооруженные формирования, на контракт.