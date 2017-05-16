Группировки «ЛНР» и «ДНР», которые в Украине признаны террористическими, громко отпраздновали третью годовщину «референдумов» в Луганске и Донецке – демонстрациями, парадами, фейерверками. Но что скрывается за яркой картинкой российских медиа? Как изменилась жизнь обычных людей и считают ли они праздник сепаратистов своим?

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Донецк, 11 мая. Группировка «ДНР» празднует третью годовщину своего «рождения». По центральной улице едут российские байкеры во главе с одиозным «Хирургом». Шагают колонны демонстрантов – яркие флаги, воздушные шары, громкая музыка – все как в советские времена. Счастливы ли дончане?

Посмотрите, какие у нас праздники! Видно же, что у нас все хорошо

«Да, появилось больше уверенности в завтрашнем дне. Улучшилась наша жизнь в плане уверенности в работе», – говорит дончанка, которая пришла на демонстрацию.



«Посмотрите, какие у нас праздники! Видно же, что люди здесь все присутствуют, значит у нас все хорошо», – говорит другая местная жительница.



Две реальности Донбасса



Соседний областной центр, Луганск. Пенсионерка Надежда Владимировна продает прохожим ландыши. Пенсионного пособия в две тысячи рублей – это около тысячи гривен – на жизнь ей не хватает. Как же изменилась ее жизнь за эти три года?





«Да как изменилось? К худшему... Пенсия – две тысячи рублей, что я на нее куплю? Плачу коммунальные – а эти растут не по дням, а по часам. Очень тяжело. Очень», – сетует жительница Луганска Надежда Владимировна.

Пенсия – две тысячи рублей, что я на нее куплю? Очень тяжело

Как же сочетаются эти две реальности: довольные жизнью демонстранты и нищие-пенсионеры? Неподконтрольная часть Донбасса перешла в «рублевую зону», люди потеряли украинские пенсии и зарплаты. Но главное – обычные жители оккупированной части Донбасса попали на самый низ социальной пирамиды.

«Бесправные – это большая часть населения. Часть из них как-то могут выживать сами, как-то работать. Как-то что-то где-то зарабатывать, но они бесправны. Некоторые даже не могут сами себя обеспечить. Это пенсионеры, это дети, это инвалиды», – говорит политолог Олег Саакян.







Низы: безработные и пенсионеры



После «национализации» украинских предприятий в марте на социальное дно «упали» еще более 150 тысяч новых безработных.



«Где-то около 156 тысяч человек потеряли работу. Эти люди в большей части уволены. Кто-то как бы в отпуске, кого-то приглашают поработать несколько месяцев бесплатно. Но шахты почти все стоят», – отмечает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.





«В три раза хуже стало жить! Разве можно на две тысячи прожить? Невозможно», – возмущаются пенсионеры Луганска.



«Пенсионеры голодают. Зато вон, говорят, такие фейерверки вчера гремели! А пенсии у людей мизерные – что такое две тысячи, три тысячи. А цены?» – жалуется жительница Луганска.





Обычные люди в оккупации не живут, а выживают. Даже те, кто три года назад во время «референдума» голосовал за создание псевдореспублик – разочаровались. Жалуются, но вполголоса.



«Там до сих пор «комендантский час» действует, о котором мало говорят. Здесь тебя могут посадить «на подвал», а могут просто убить. Могут забрать твое имущество, забрать квартиру. И тогда вспоминаешь эти советские мемы «Как хорошо, что хозяев расстреляли», – рассказывает Олег Саакян.





Но есть и те, кто доволен жизнью за линией разграничения.



«У нас только в лучшую сторону идут тенденции. Становится много мероприятий, очень красивое вот 9 мая было на Театральной площади, очень много мероприятий, праздников проводят для детей», – рассказывает жительница Донецка.





«Относительно коммуналки – вообще грех жаловаться. Потому что коммуналка у нас – платим с удовольствием», – уверяет житель Донецка.





«В лучшую сторону. Я стал директором школы», – говорит местный житель.​



Средний класс – без кого группировки не могут существовать



На социальное дно в Донецке и Луганске упали далеко не все. В социальной пирамиде есть свой средний «этаж».



«Условно правовые – это те, в ком заинтересована на этих территориях так называемая «элита» – медики, пожарные, учителя, без которых они не могут существовать. Это «чиновничий» аппарат, квазичиновничий. Сюда входят и бизнесмены, которые могут купить себе права в случае чего», – отмечает политолог Олег Саакян.





Те, у кого есть работа, держатся за нее и демонстрируют лояльность главарям группировок «ЛНР» и «ДНР».



«Муж стал лучше зарабатывать. Дороги лучше, люди веселые... Не знаю», – отметила жительница Донецка.



«Хотелось бы, конечно, больших зарплат. Я работник «министерства здравоохранения», конечно, врачи получают у нас мало», – отметил мужчина.

Главное достижение сепаратистов – им удалось обуздать местное население

Главное достижение сепаратистов за эти три года – им удалось обуздать местное население. И убедить, что боевики, захватившие регион, – «это надолго». При этом надежда на присоединение к России остается призрачной.



«Они поняли, что не нужны России – это первая важная вещь. Второе – эти бандформирования фактически превратились в филиал российской армии, ее боевые подразделения», – говорит президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

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Верхушка социальной пирамиды группировок

Эта авантюра значительно подорожала для России

Российские военные и верхушка сепаратистов венчают социальную пирамиду оккупированных территорий. Спонсируют эту донбасскую пирамиду из российского бюджета. И с каждым месяцем оккупированная часть Донбасса бьет по кремлевскому карману все сильнее.

«Сейчас эта авантюра значительно подорожала для России. Только одно отключение света в Луганской области стоит дополнительно три миллиарда, из бюджета российского их вытянут», – добавляет Гармаш.









Пока же в Донецке и Луганске продолжаются бесконечные майские праздники, неработающие шахты и заводы остаются за рамками пропагандистских репортажей. Но зыбкий экономический фундамент в любой момент может обвалить социальную пирамиду оккупированной части Донбасса.