Россия не выполняет требования Международного суда ООН, которые касаются прав национальных меньшинств в Крыму. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи 26 октября.

Дипломат считает, что Организация Объединенных Наций должна найти рычаги давления на Россию и заставить ее прекратить ограничивать в правах крымских татар (в том числе снять запрет на работу Меджлиса), а также украинцев Крыма, обеспечив им право изучать украинский язык. Такое решение Международный суд ООН утвердил 19 апреля 2017 года.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассуждает о том, что в этой ситуации может сделать Киев.

– Требования Международного суда Россия ожидаемо не выполнила: Меджлис остается под запретом, а образование на украинском языке, судя по отчетам мониторинговой группы, так и не стало доступнее. Что можно с этим сделать? Прежде всего, фиксировать невыполнение требований и развенчивать всевозможные фейки, которые создает Россия. К примеру, российские власти организовали так называемый съезд украинцев в Крыму, чтобы потом рассказывать в Гааге, что не ущемляют украинскую культуру. Украина по этому поводу может обращаться как в сам Международный суд, так и в Совет Безопасности ООН, но пока прошло не так много времени с предыдущего решения.

Борис Бабин отмечает, что важнее не столько выполнение Россией этих требований, сколько прогресс в деле по существу. По его словам, адвокаты смогут использовать в Крыму решения Международного суда для защиты тех, кого незаконно преследуют российские власти.

Каждая резолюция, решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России

– Понятно, что Российская Федерация не станет деоккупировать Крым на основании решения Международного суда ООН. Но от этого задача, поставленная президентом Украины, – сделать полуостров максимально токсичным для оккупантов – не перестает быть актуальной. Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. То есть у подобных требований есть не только юридическая ценность, но и политическая. В общей стратегии деоккупации Крыма они имеют большое значение.

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Член Крымской правозащитной группы Александр Седов констатирует, что в крымских школах систематически запугивают украиноязычных.

Люди боятся проявлять свою украинскую идентичность, потому как пропаганда делает из них «врагов народа»

– Россия ничего не делает, для того чтобы облегчить доступ к образованию как украинцев, так и крымских татар. В ближайшее время улучшений ждать точно не стоит. Школ новых не добавилось, классов – тоже. Единственная украиноязычная школа в Феодосии продолжает работать, но вопрос в том, насколько формально там подходят к языку обучения. В других образовательных учреждениях в конце каждого учебного года созывают родительское собрание и просят родителей определиться, на каком языке они хотели бы учить ребенка в следующем году. Большинство по настоятельным рекомендациям учителей и директоров выбирает русский. К тому же, люди просто боятся проявлять свою украинскую идентичность, потому как пропаганда делает из украинцев «врагов народа». По факту, ситуация, возможно, ухудшается.

Александр Седов подчеркивает, что дело не только в несоблюдении прав крымчан на образование, а в том, что Россия пытается всячески ассимилировать население полуострова, чтобы в дальнейшем ей легче было удерживать территорию, либо же сохранять там свое влияние.

Юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда Владимир Василенко заключает, что главная тактическая цель Украины – наложить на Россию как можно больше санкций за пренебрежение международным правом.

– В уставе Международного суда есть положение, согласно которому инстанция может обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой ввести санкции против стороны, не выполняющей судебные требования или решения. У России в Совбезе ООН есть право вето, но это не значит, что Международному суду не нужно туда обращаться. Такое развитие событий дало бы основание для введения новых санкций разными государствами или ужесточения существующих вне ООН. Россия грубо пренебрегает нормами международного права, и украинская дипломатия должна убедить мировое сообщество, что Москва заслуживает более жестких и масштабных ограничений, несмотря на ее номинальное влияние в ООН.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)