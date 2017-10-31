Новым главным раввином Симферополя стал Йехезкель Лазар, 25-летний сын главного раввина России Берла Лазара. На новой должности он обещает уделять особое внимание образованию общины и создать большой еврейский центр.

Президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн сообщил, что организация собирается выдвинуть Йехезкеля Лазара на пост главного раввина всего полуострова. Предыдущий человек, занимавший эту должность, Михаил Капустин в марте 2014 года выступил в поддержку территориальной целостности Украины, после чего был вынужден покинуть полуостров. В итоге аннексированный Крым уже три года живет без главного раввина.

Бывший раввин Общин прогрессивного иудаизма Симферополя и Украины Михаил Капустин не видит ничего необычного в этом «семейном» назначении.

Положение ортодоксальных евреев в Крыму должно улучшиться, учитывая связи этого раввина

– В иудаизме нет такой духовной иерархии, как в христианстве. Должность главного раввина больше необходима для того, чтобы общаться с властями, то есть имеет представительные функции. Понятно, что это должен быть хорошо известный и уважаемый в общине человек. То, что в Симферополе назначили сына главного раввина России, нельзя считать каким-то вопиющим случаем, традиции подобное не запрещают. Есть целые раввинистические династии, это вполне естественно. Почему Йехезкель Лазар поехал именно в Крым – отдельный вопрос. Однако мне кажется, что положение ортодоксальных евреев в Крыму должно улучшиться, учитывая связи этого раввина, а все вопросы будут решаться положительно.

Диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс считает, что новое назначение евреев Крыма не обрадует.

Назначение в Симферополе сына Берла Лазара – это то же самое, что и аннексия Крыма. Абсурдный, незаконный и противоречивый процесс

– Назначение в Симферополе сына Берла Лазара – это то же самое, что и аннексия Крыма. Абсурдный, незаконный и противоречивый процесс, который тем не менее укладывается в логику «русского мира». Понятие «главного раввина» вообще какое-то бессмысленное. Бывают ситуации, когда собираются раввины страны и выбирают главного, или же сами раввины назначают себя главными. В условиях оккупированных территорий это все бессмысленно. Семья Берла Лазара много лет поддерживает режим Владимира Путина и его преступления. Его сын в Крыму будет также восприниматься негативно, особенно если мы говорим о евреях, которые не поддерживают аннексию Крыма.

Заведующая отделом истории религий и практического религиоведения Института философии имени Григория Сковороды НАНУ Людмила Филипович предполагает, что фигура Йехезкеля Лазара способна внести напряжение в еврейское сообщество полуострова по разным причинам.

Российские власти Крыма пытаются ввести монополию на духовную жизнь евреев по примеру православия

– Российские власти Крыма, видимо, ожидают консолидации еврейского сообщества вокруг этой новой фигуры. Они пытаются ввести монополию на духовную жизнь евреев по примеру православия. Естественно, что раз Россия считает Крым своей территорией, то ей захочется назначить на полуостров родственника одного из своих раввинов, то есть человека, приближенного к системе власти. Берла Лазара можно назвать другом Владимира Путина – по крайней мере у них очень хорошие взаимоотношения. Тем не менее молодому Йехезкелю Лазару еще придется заслужить авторитет у евреев Крыма, которых там более 10 тысяч. Присутствие новой влиятельной фигуры, да еще и хасидско-хаббатского толка, способно внести напряженность в их сообщество.

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(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)