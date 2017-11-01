Согласно статистике, большая часть сотрудников фирм уделяют делам только половину рабочего времени, а остальную половину проводят в социальных сетях, на перекурах, на обедах, в болтовне и так далее. В новом выпуске «Элифбе» поговорим о рабочем дне.

Ученые утверждают, что на работе человек проводит 8-10 лет жизни. Поэтому большое значение имеет комфортное рабочее место.

Luğat (словарь): рабочее место – iş yeri, рабочее время – iş vaqtı.

За каждым сотрудником закреплена определенная работа, он может прийти на работу и под конец дня, может скитаться по всему офису или спать на работе.

Luğat (словарь): рабочий день – iş künü, работа – iş, работать – işlemek, çalışmaq, на работе – işte.

Рабочий день – iş künü, работа – iş, работать – işlemek, çalışmaq, на работе – işte

Любители насладиться сном радуются, когда их рабочий день начинается позже стандартного.

Я начал рабочий день. – İş künümni başladım.

Мой рабочий день начинается в 9. – İş künüm saat doquzda başlana.

Я работаю до 6 вечерa. – Men saat altığa qadar çalışam​.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

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