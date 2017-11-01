Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Согласно статистике, большая часть сотрудников фирм уделяют делам только половину рабочего времени, а остальную половину проводят в социальных сетях, на перекурах, на обедах, в болтовне и так далее. В новом выпуске «Элифбе» поговорим о рабочем дне.
Ученые утверждают, что на работе человек проводит 8-10 лет жизни. Поэтому большое значение имеет комфортное рабочее место.
Luğat (словарь): рабочее место – iş yeri, рабочее время – iş vaqtı.
За каждым сотрудником закреплена определенная работа, он может прийти на работу и под конец дня, может скитаться по всему офису или спать на работе.
Luğat (словарь): рабочий день – iş künü, работа – iş, работать – işlemek, çalışmaq, на работе – işte.
Рабочий день – iş künü, работа – iş, работать – işlemek, çalışmaq, на работе – işteLuğat (словарь)
Любители насладиться сном радуются, когда их рабочий день начинается позже стандартного.
Я начал рабочий день. – İş künümni başladım.
Мой рабочий день начинается в 9. – İş künüm saat doquzda başlana.
Я работаю до 6 вечерa. – Men saat altığa qadar çalışam.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: