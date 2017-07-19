Психологи утверждают, что в рабочем графике нужно обязательно предусматривать время на отдых. ​В новом выпуске «Элифбе» выучим слова и выражения, связанные с рабочим перерывом.

Luğat (словарь): перерыв на работе – iş teneffüsi, работа – iş, перерыв – teneffüs.

В суете рабочего дня порой можно окутать себя прекрасными мыслями, угоститься вкусным мороженым или лимонадом.

Luğat (словарь): отдохнуть от работы – işten raatlanmaq, отдыхать – raatlanmaq, мороженое – dondurma.

Работа – iş, перерыв – teneffüs, перерыв на работе – iş teneffüsi, отдохнуть от работы – işten raatlanmaq

Наши будни часто определяются не приоритетами или желаниями, а сиюминутными заботами. Письма, встречи, переговоры незаметно съедают все наше время. Но улыбка близкого человека мигом решает проблемы.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

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