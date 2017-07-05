В будничной суете мы забываем беседовать с близкими людьми. В этом уроке «Элифбе» будем звонить друзьям.

Luğat (словарь): мобильный телефон – cep telefon; звонить – telefon etmek.

Телефонные разговоры теперь занимают большое количество нашего личного времени.

Luğat (словарь): разговор – laf, laqırdı, subet; телефонный разговор – telefon laf$ разговаривать по телефону – telefon vastasınen subetleşmek.

Мобильный телефон – cep telefon, звонить – telefon etmek, телефонный разговор – telefon lafı, разговаривать по телефону – telefon vastasınen subetleşmek

Очень важно даже в самый сложный день найти несколько минут и позвонить другу.

Luğat (словарь): беседовать с другом – dostnen subet etmek; друг – dost.

Не забывайте звонить близким людям.

Luğat (словарь): Не забывайте звонить близким людям – Yaqın insanlarğa telefon etmege unutmañız; близкие люди – yaqın insanlar.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com