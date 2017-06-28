В новом выпуске проекта по изучению крымскотатарского языка «Элифбе» предлагаем поговорить об обществе.

Общество, в котором человек растет и развивается, оказывает на него огромное влияние.

Luğat (словарь): общество – cemiyet, человек – adam, insan, kişi.

Общество – cemiyet, человек – adam, insan, kişi, общественное мнение – cemaat fikri, помощь – yardım, помогать – yardım etmek, поддержка – destek, qol tutuv, окружение, обстановка – müit

Зачастую общественное мнение правит людьми. Однако общество также помогает и оказывает поддержку в трудных ситуациях.

​Luğat (словарь): общественное мнение – cemaat fikri, помощь – yardım, помогать – yardım etmek, поддержка – destek, qol tutuv.

Многое в этом мире зависит от окружения и обстановки, в которой мы живем.

Luğat (словарь): окружение, обстановка – müit.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com