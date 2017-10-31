Украинская полиция начала досудебное расследование убийства Амины Окуевой.

Вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. От ранений в голову Окуева скончалась.

Версии убийства Окуевой

1. "Чеченский след"

Корреспондент Настоящего Времени Ирина Ромалийская рассказала, что последний раз обсуждала версию покушений на супружескую пару летом.

"Тогда они точно были уверены, что заказчиком является глава Чеченской республики Кадыров. При этом, они были убеждены, что это не его личное решение. Это решение, которое согласовано с Кремлем", – сказала журналистка.

Такую же версию озвучил и депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, у которого Амина Окуева работала помощником на общественных началах.

"Самого его ранили во время нападения 25 октября в Киеве – самодельное взрывное устройство мощностью от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в мопеде, припаркованном рядом с помещением телеканала "Эспрессо.ТВ". В результате взрыва погибли два человека – охранник депутата и проходивший мимо бывший полицейский".

В телефонном интервью украинскому телеканалу "Прямой" Мосийчук заявил, что с большой долей вероятности Амина и Адам ехали к нему в больницу, и за попыткой лишить его жизни и убийством Окуевой просматривается явный "чеченский след".

В 2014 году Игорь Мосийчук публично расстрелял портрет Рамзана Кадырова – за то, что он прислал своих наемников в Донбасс. Мосийчук тогда заявил, что "придет за лидером Чечни в Грозный".

До этого Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам и спецподразделениям Чечни завести уголовные дела против некоторых депутатов Рады, включая Игоря Мосийчука, и доставить их в Чечню. В инстаграме Кадыров объяснил, что они "публично поддержали террористов, виновных в гибели в Грозном 14 сотрудников полиции".

"Мы и ранее предполагали, что украинские фашисты и националисты оказывают финансовую или иную помощь остаткам террористов на Кавказе. Сейчас никаких сомнений не осталось".

В мае 2015 года стало известно, что Кадыров объявил о награде в один миллион долларов за голову Мосийчука.

2. "Российский след"

Эту версию назвал супруг Амины Окуевой – Адам Осмаев – сразу после обстрела.

По его словам, нападение стало продолжением первой попытки убийства пары 1 июня этого года в Киеве. Тогда Окуева выстрелила в нападавшего. Им оказался чеченец Артур Денисултанов-Курмакаев, которого ранее подозревали в сотрудничестве с чеченскими спецслужбами. Он представился журналистом французской газеты Le Monde по имени Алекс Вернер и пытался застрелить Окуева во время "интервью".

Версии того, что в убийстве Окуевой замешана Россия, придерживается и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны. Убийство Амины Окуевой – это вызов стране, на который должен быть решительный и адекватный ответ", – написал он в фейсбуке.

Почему нападение на машину Осмаева и Окуевой связывают с Кадыровым?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что отец Осмаева якобы "заказал" его в 2004 году. А Осмаева-младшего чеченский лидер обвинил в убийстве Бориса Немцова якобы по заказу украинских спецслужб.

Первую попытку убийства пары (1 июня в Киеве) осуществил чеченец Артур Денисултанов-Курмакаев. Ранее его подозревали в сотрудничестве с чеченскими спецслужбами. Его называют "личным киллером" чеченского лидера Рамзана Кадырова. Сейчас Денисултанов-Курмакаев находится в СИЗО и ждет судебного процесса.

​Чем известен Адам Осмаев

Россия подозревает Адама Осмаева в попытке теракта в Москве в 2007 году. Якобы ФСБ предотвратила взрыв автомобиля на 9 Мая.

В 2012 году Осмаева обвинили в попытке покушения на российского президента Владимира Путина. По версии российского следствия, покушение готовилось на территории Украины. Тогда Осмаева задержали в Одессе по подозрению в совершении взрыва. Сам Осмаев свою вину отрицал.

Россия требовала экстрадиции Осмаева, но Украина остановила процесс по рекомендации ЕСПЧ. В ноябре 2014 года Приморский районный суд Одессы признал его виновным в изготовлении взрывчатки, но отпустил Осмаева на свободу, потому как счел срок, который обвиняемый провел в предварительном заключении – 2 года и 9 месяцев – достаточным наказанием.

После освобождения Осмаев вместе с Окуевой отправился в Донбасс служить в составе участвовавшего в боевых действиях на стороне украинской армии батальона "Киев-2".

В феврале 2015 года после смерти Исы Мусаева, командира батальона имени Джохара Дудаев, Осмаев занял его место. Чеченский батальон также воевал на стороне украинцев в Донбассе.

Чем известна Амина Окуева

Мать Амины Окуевой с Северного Кавказа, сама она родилась в Одессе. Некоторое время жила в России, затем переехала в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова. После окончания работала врачом-интерном в одной из городских больниц.

В разгар Революции Достоинства в 2014 году работала волонтером-медиком на Евромайдане в Киеве. Окуева – лейтенант вооруженных сил страны, удостоенная неправительственной награды "Народный герой Украины".

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов призвал присвоить Окуевой звание Героя Украины посмертно. По его словам, она "полностью достойна быть героем нашей страны" как "героическая женщина-воин".