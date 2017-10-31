Под Киевом вечером в понедельник была убита Амина Окуева, жена обвиняемого в покушении на Владимира Путина чеченца Адама Осмаева. Сам он ранен. Украинская полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве, следствие предполагает, что покушение совершила диверсионная группа, проникшая на территорию Украины из России.

Около девяти вечера 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. От полученных ранений в голову Окуева скончалась.

Следствие предполагает, что покушение совершила диверсионная группа, проникшая на территорию Украины из России. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что злоумышленников было двое. Предполагается, что один из них ждал на повороте с Одесской трассы возле Глевахи и дал сигнал другому преступнику, который сидел в кустах с оружием. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов практически сразу после покушения призвал к решительному ответу на убийство Амины Окуевой. "Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны. Убийство Амины Окуевой – это вызов стране, на который должен быть решительный и адекватный ответ", – написал он в Фейсбуке.

Жизнь Адама Осмаева вне опасности, у него тяжелое ранение ноги. "Нашу машину начали обстреливать. Вокруг меня все разлеталось, панель вся, – вспоминает Адам. – Я сколько мог проехал, потому что нападавшие попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь Амине, но ей попали в голову..." Обстрел автомобиля Осмаев считает покушением на них обоих и видит в нем российский след, как и в ситуации с покушением на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

Поздно вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве произошел взрыв возле "Эспрессо.ТВ". Самодельное взрывное устройство мощностью от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в припаркованном рядом с помещением телеканала мопеде. В результате взрыва погибли два человека – охранник депутата Верховной Рады Мосийчука Руслан Кушнир и проходивший мимо бывший полицейский Михаил Мормиль. Сам Мосийчук получил ранения, перенес несколько операций и сейчас находится в реанимации одной из столичных больниц. Также тогда пострадали участвовавший в вечернем эфире на "Еспрессо.ТВ" политолог Виталий Бала и случайно оказавшаяся рядом с эпицентром взрыва женщина.

Игорь Мосийчук одним из первых и сообщил трагическую новость о гибели Окуевой, которая была у него помощником на общественных началах. В телефонном интервью украинскому телеканалу "Прямой" Мосийчук заявил, что с большой долей вероятности Амина и Адам ехали к нему в больницу и за попыткой лишить его жизни и убийством Окуевой, как отметил парламентарий, просматривается явный "чеченский след". До этого, вскоре после взрыва у "Эспрессо.ТВ" депутат высказал уверенность, что заказчики теракта "сидят в Москве, исполнители – киевские, не исключено, что из патриотической среды".

Ранее уже звучала версия о том, что к покушению на члена Верховной Рады от "Радикальной партии" может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, которому в 2014 году Мосийчук угрожал убийством. 9 декабря 2014 года Мосийчук публично расстрелял портрет Кадырова за то, что он прислал своих наемников на Донбасс, и заявил тогда, что "придет за лидером Чечни в Грозный". До этого Кадыров поручил правоохранительным органам и спецподразделениям Чечни завести уголовные дела против депутатов Рады Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука (все они принимали участие в боевых действиях на Донбассе – КР) и доставить их в Чечню. В своем Инстаграме Кадыров объяснил, что они "публично поддержали террористов, виновных в гибели в Грозном 14 сотрудников полиции. Мы и ранее предполагали, что украинские фашисты и националисты оказывают финансовую или иную помощь остаткам террористов на Кавказе. Сейчас никаких сомнений не осталось". В мае 2015 года стало известно, что Кадыров объявил о награде в один миллион долларов за голову Мосийчука.

Окуева и Осмаев жили неподалеку от места нападения в Киевской области. Еще недавно у них была государственная охрана, но некоторое время назад ее сняли. "Они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента первого инцидента", – сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Охраняли их после первой попытки покушения, которая произошла 1 июня этого года на Подоле в Киеве. Стрелявшим, которого в ходе перестрелки ранила Окуева, оказался питерский бандит, неоднократно судимый Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу Динго. Его называют "личным киллером" чеченского лидера Рамзана Кадырова. Сейчас Динго находится в СИЗО в ожидании судебного процесса.

По словам Антона Геращенко, сейчас есть две основные версии покушения на Окуеву и Осмаева. Первая – это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и страха в Украине. И вторая – действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики, то есть месть Осмаеву за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения.

Об этих и других возможных версиях покушения Радио Свобода рассказала одесский адвокат Ольга Черток, защищавшая в суде как интересы Амины Окуевой, так и Адама Осмаева:

– Думаю, что это не чеченский след, а тупость и неадекватность наших, украинских, спецслужб. Почему? Потому что после первого покушения на Амину и Адама им предоставили государственную охрану. Два месяца назад эту охрану им без объяснения причин сняли. Полиция врет, утверждая, что сняли по их просьбе. Они об этом не просили. Здесь большая вина украинских спецслужб, которые после первого покушения не установили всех заказчиков и не проследили всю цепочку. В этой истории очень много хитросплетений, и это может быть не чеченский, а российский след. Российский след может быть связан с тем, что Адам является командиром добровольческого батальона имени чеченского генерала Исы Мунаева. И, вполне возможно, что также, как и наши спецслужбы пытаются устранить более-менее значимых фигур на территории так называемых Донецкой и Луганской народных республик, точно так же спецслужбы России пытаются расправиться на территории Украины с людьми, которые у всех на слуху.

– А какая, по вашему мнению, наиболее вероятная версия покушения на Амину Окаеву и Адама Осмаева?

– Мне кажется, что больше всего это связано с внутренними распрями в чеченском сообществе на территории Украины. И эту версию прежде всего нужно изучить следственным органам. Есть такая дама Елена Денисенко – соучредитель "Общества украинско-чеченской дружбы", в состав которого входила, но затем вышла Амина Окуева. Вышла она по той причине, что это общество не способствовало украинско-чеченской дружбе, а способствовало обогащению отдельных его лиц. Для Амины это было неприемлемо, она с большим скандалом покинула эту организацию и резко раскритиковала ее деятельность в Фейсбуке. После этого Денисенко подала в одесский суд на Окуеву в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Эта дама привела с собой в суд шесть или семь чеченцев. Я была в шоке, никто их не вызывал. И иск не предполагал вызов свидетелей. В итоге Денисенко суд проиграла и, думаю, затаила на Амину обиду. Я бы не отбрасывала и еще одну версию в деле о покушении на Окуеву и Осмаева – исходя из складывающейся ситуации в Украине – след украинских спецслужб. И Амина, и Адам довольно резко высказывались относительно действующего правительства, и в целом – украинской власти. Амина никогда не воспринимала любую ложь и фальшь.

– Какие конкретные заявления Амины Окуевой и Адама Осмаева вы имеете в виду?

– Не хочу ворошить прошлое, но критика власти с их стороны была. И это нормально. Но, вполне вероятно, что некоторые господа посчитали это неприемлемым в данных условиях. Учитывая и тот факт, что у Адама и у Амины большая поддержка среди именно добровольческих батальонов. Не исключаю, что устранялась сила, которая могла противостоять нашей вот этой злочинній владі.

Амина Окуева приняла ислам в начале 2000-х годов, в первом замужестве, и тогда ее звали Наталья Никифорова. После того, как она вышла замуж во второй раз – сменила фамилию на Амину Окуеву. После этого недолго жила в России, затем вернулась в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова, после окончания которого работала врачом-интерном в одной из городских больниц. Хотя Амина и выросла в Одессе, но родилась в Грозном.

– У нее отец-чеченец, мама из Грозного и сама она, насколько я знаю, родилась в Грозном. Затем они переехали в Одессу, где она жила более пятнадцати лет. Она была гражданкой Украины. И мне очень жаль, что так получилось. Амина была очень патриотичной, очень светлым человеком, – рассказала адвокат Ольга Черток.

Об Адаме Осмаеве как украинская, так и российская пресса активно писала в 2012 году. Тогда в феврале чеченец был объявлен властями России в международный розыск по подозрению в подготовке терактов и задержан в Одессе. По версии российской стороны, он готовил покушение на Владимира Путина. Сам Осмаев свою вину отрицал. Москва требовала от Киева выдавать Адама, но тогдашний президент Украины Виктор Янукович не решился нарушить запрет Европейского суда по правам человека на его экстрадицию в Россию. Уже после Евромайдана и смены власти в Украине, в ноябре 2014 года, Приморский районный суд Одессы признал его виновным в изготовлении взрывчатки. При этом суд отпустил Осмаева на свободу, потому как счел срок, который обвиняемый провел в заключении (2 года и 9 месяцев – КР), достаточным наказанием.

После освобождения Адам Осмаев вместе с Аминой Окуевой отправился на Донбасс, там они служили в составе участвовавшего в боевых действиях на стороне украинской армии батальона "Киев-2", а затем – добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, которым руководил чеченский генерал Иса Мунаев. Амина Окуева была пресс-секретарем Мунаева. Она лично принимала участие в обороне Дебальцева, а также выполняла боевые задания в Луганской области. После гибели чеченского генерала зимой 2015 года в боях за Дебальцево батальон возглавил Адам Осмаев.

Украинские правоохранительные органы не исключают, что за покушением на Мосийчука, расстрелом автомобиля, в котором находились Окуева и Осмаев, и терактом в украинской столице почти два месяца назад может стоять один и тот же заказчик. Он же, по их версии, причастен и к теракту в украинской столице почти два месяца назад, 8 сентября. Тогда на Бессарабской площади в Киеве был подорван автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами. Жертвой трагедии стал чеченец, гражданин Грузии Тимур Махаури (его настоящее имя Али Тимаев – КР), который также был бойцом добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, воевавшего в зоне боевых действий на Донбассе.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов призвал присвоить Амине Окуевой звание Героя Украины посмертно. По его словам, Амина "полностью достойна быть героем нашей страны" как "героическая женщина-воин".

Саид Исмагилов также написал в Фейсбуке, что Окуева "отвечала самым высоким моральным качествам, которые свойственны верующим", "защищала Украину и не боялась смерти". "Мы будем за нее молиться, будем любить ее, помнить ее и ставить ее как пример героической украинской мусульманки", – написал он.