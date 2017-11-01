«Технологии Манафорта раскалывали Украину»

"Улучшать имидж Януковича – это как красить губы свинье", – говорил в одном из интервью газете Guardian Дэвид Кремер, отвечавший в Госдепартаменте при администрации Джорджа Буша-младшего за Россию и Украину. Тем не менее, знаменитый американский политтехнолог Пол Манафорт в 2010 году привел Виктора Януковича к власти. А сотрудничать с ним начал еще с оранжевой революции в 2004 году.

Об украинском прошлом Пола Манафорта, обвиненного в заговоре против США, Настоящему Времени рассказал депутат Верховной рады Украины и журналист-расследователь Сергей Лещенко.

– В "черной книге" Партии регионов имя Манафорта фигурирует 22 раза – речь идет о 13 миллионах долларов. Это гонорар Манафорта за работу, которую он в принципе выполнил – выборы Янукович все же выиграл. В новом обвинении ФБР говорится о том, что Манафорт отмывал деньги Януковича. Вам что-то известно? Как это могло быть реализовано – он возил самолетами наличку по маршруту Киев-Вашингтон?

– Нет, речь не шла о том, что он отмывал деньги Януковича. Речь шла о том, что деньги, которые получал Манафорт, – отмытые деньги. И таким образом он скрывал эти деньги и от налогообложения, он их скрывал от того, чтобы декларировать в американский Минюст. Манафорт был обязан регистрироваться лоббистом Януковича, а он этого не делал.

Деньги, которые получал Манафорт, – отмытые. Он скрывал эти деньги и от налогообложения

Что касается перевода денег – то деньги переводились со счета белизского офшора, потом счет был открыт в Кыргызстане, деньги переводили Манафорту в Америку. Вы не представляете, насколько это выглядит абсурдно. Причем здесь Кыргызстан, причем здесь Белиз, когда он работал на Януковича, на кандидата в президенты Украины? Тогда, кстати, Янукович и стал президентом Украины. То есть он скрывал, во-первых, то, что он работал, во-вторых, он пытался избежать налогообложения, чтобы не платить налоги.

Это придало толчок дальнейшим всем раскрытиям, расследованиям, и в итоге закончилось тем, что Манафорту сегодня выдвинуто обвинение, он признал часть своей вины (Пол Манафорт свою вину отрицает. Признался в даче ложных показаний ФБР бывший советник по иностранным делам предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос – НВ), собственно говоря, я думаю, в обмен на то, чтобы не быть обвиненным в чем-то еще более тяжком.

– В Украине будет инициировано свое отдельное расследование?

– Украинские правоохранительные органы не расследуют дело, которое касается привлечения американской юридической компании Skadden, и как раз Манафорт играл в этом важную роль, он был посредником между Skadden и между украинским правительством по привлечению этого советника. Насколько я знаю, прокуратура направляла несколько запросов ФБР, чтобы допросили как Манафорта, так и юриста Грега Крейга, который является достаточно титулованным юристом в Америке, но на сегодняшний день ответа так и не получили. Будет этот ответ получен или нет – это вопрос к ФБР, потому что эти запросы направлялись в Министерство юстиции США.

– Главой штаба Януковича в тот момент, как известно, был Сергей Левочкин, тоже весьма видный человек. Может ли теперь он быть допрошен?

– Я думаю, что все, кто были в кругу контактов Манафорта, они все находятся потенциально в зоне риска, потому что, так или иначе, эти люди помогали Манафорту совершать свои действия, которые ФБР инкриминирует как преступления. Это и отмывание денег, и отсутствие декларирования его украинских интересов и так далее. Тут не только Левочкин, тут и Фирташ, который тоже был вовлечен в деятельность Манафорта, в частности, Манафорт должен был помочь Фирташу купить почти за 800 миллионов долларов недвижимость в Нью-Йорке. Тут и Ахметов, олигархи из другого клана, которые, собственно говоря, привлекли Манафорта для Януковича и, уверен, тоже осуществляли платежи в его адрес.

Вообще вся деятельность Манафорта в Украине была связана с людьми самого высокого уровня, в том числе, коррумпированного уровня. Поэтому все украинские олигархи, которые, так или иначе, были связаны с Януковичем, они сейчас находятся в зоне риска, и я бы очень хотел, чтобы ФБР как раз расследовало их деятельность и привлекло к ответственности, поскольку украинская прокуратура оказалась, к сожалению, не способна наказать их за их деяния.

– А давайте поговорим про журналистов, потому что, как известно, Манафорт тогда занимался всем медиапланом Януковича, расписывал этот план, решал, куда Януковичу идти давать интервью, изучал всякие аудиторые доли и так далее. Десятки украинских журналистов, целые каналы вообще-то, не то что работали с ним, а, по сути, подчинялись ему и штабу. Вам известны люди, журналисты, которые получали от Манафорта и деньги, и задания, и можем ли мы, например, их имена называть и говорить о теоретически их привлечении к этому большому делу?

– Я не знаю, насколько они были, скажем, в координации с Манафортом, но в черной бухгалтерии Партии регионов множество раз упоминаются и разные фамилии журналистов, и медиа-владельцев. Один из них, в частности сайт "Обозреватель", он принадлежит господину Бродскому, это бывший депутат Верховной Рады, который во времена Януковича-президента работал чиновником. Как раз в тех даже местах, где присутствует фамилия Манафорта, там упоминается этот господин Бродский, который получал сотни тысяч долларов от Партии регионов, наверное, в обмен на то, чтобы лояльно освещать этот коррупционный клан, потому что другого объяснения нахождения его фамилии в этом списке черной бухгалтерии я найти не могу.

Будет ли это расследование в Украине? Скорее, может быть, в части уклонения от уплаты налогов. Потому что дело черной бухгалтерии, оно настолько масштабно и настолько глобально, что, насколько я понимаю, прокуратура решила сосредоточиться только на некоторых эпизодах, которые касаются самых таких громких злоупотреблений, и на людях, которые находились на должностях чиновников и которые занимались тем, что в обмен на деньги Партии регионов предоставляли нужный результат: или решение судов, или политический результат, или Центральная избирательная комиссия на выборах давала результат и так далее. То есть следствие идет именно о чиновниках.

А что касается медиа-олигархов и журналистов, то они упоминаются множество раз, тот же канал "Интер", тот же канал "Сити", в том числе получавшие деньги от Партии регионов из теневой кассы.

– И журналисты этих телеканалов, возможно, тоже сейчас чувствуют некую опасность. Давайте немного о конспирологии поговорим. Так уж выходит, что Пол Манафорт в украинской истории возникает в самый острый момент отношений с Россией: 2004 год, 2010 год. На ваш взгляд, могут ли быть у него какие-то плотные связи с Москвой, вообще на кого он в этой украинской парадигме работал?

– Он работал на Януковича однозначно, его заказчиком и клиентом был Янукович, а Янукович был выразителем пророссийской повестки дня в украинской политике. Он делал так, чтобы Украина сошла с этого интеграционного направления в Евросоюз и чтобы она вступила в Таможенный союз с Россией. И то, что Манафорт с Януковичем, я уверен, он проработал с ним почти 8 лет, даже больше, они четыре избирательных кампании прошли вместе, люди не могут работать вместе, если они не разделяют взгляды.

Технологии Манафорта были очень вредны для Украины, потому что они раскалывали страну

Поэтому я убежден, что для Манафорта было естественно работать с Януковичем, и те технологии, которые он использовал, они на самом деле были очень вредны для Украины, потому что они раскалывали страну: это попытка разыграть карту языка или карту интеграции, или Таможенный союз с Россией, или интеграции в Евросоюз, или церковный вопрос. То есть Манафорт находил самые болезненные темы и при помощи этих болезненных тем он помогал Януковичу приобрести популярность и победить на выборах. Это все сделало Украину легкой жертвой России, когда начался кризис на востоке Украины. То есть это разрушало единство страны и это помогало, скажем, России эффективнее атаковать Украину.